Минэкономики намерено наказать подрядчика на 3 миллиарда за «реализованный и переданный» ИТ-проект

Минэкономики обратилось в суд с требованием к «Инлайн технолоджис» вернуть выданную на ИТ-проект субсидию в размере 1,3 млрд руб. Помимо этого, министерство хочет взыскать 1,99 млрд руб. штрафных санкций. Суть проекта состояла в создании платформы субъектов МСП для получения ими мер поддержки онлайн и доступа к образовательным платформам. По словам источника CNews, исполнитель закончил проект и сдал его министерству в декабре 2021 г. Теперь «Инлайн технолоджис» пытается отсудить у Минэкономики недоплаченные за проект деньги. Сейчас в Сети целых две платформы для МСП. Вторая, по всей видимости, также была создана по инициативе Минэкономики.

Иск Минэкономики

Как выяснил CNews, министерство экономического развития (Минэкономики) намерено взыскать с ИТ-интегратора «Инлайн технолоджис» 3,2 млрд руб. Министерство хочет через суд вернуть субсидию в размере 1,3 млрд руб., а также получить 1,99 млрд руб. штрафных санкций. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных судов.

Министерство пытается получить деньги по линии запущенного в июле 2019 г. проекта по созданию цифровой платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства («Платформа МСП»). Цель проекта — дистанционное предоставление мер поддержки деятельности субъектов МСП и обеспечение им доступа к образовательным платформам, информационным системам и сервисам.

Министерство также подало заявление о принятии обеспечительных мер по иску в виде наложения ареста на денежные средства «Инлайн технолоджис», а также иное имущество компании. Однако суд пришел к выводу, что оснований для принятия таких мер нет, и отказал министерству.

Взыскать деньги министерство пытается в рамках встречного иска к ИТ-компании. Первой в суд обратилась сама «Инлайн технолоджис». Компания намерена взыскать остаток с министерства остаток денег по договору на создание платформы.

Иск «Инлайн технолоджис»

«Инлайн технолоджис» подала иск к Минэкономики о взыскании задолженности в размере 353,8 млн руб. еще в конце декабря 2021 г. Причина иска заключалась в том, что министерство заморозило финансирование ИТ-проекта по созданию «Платформы МСП», субсидию на создание которой теперь хочет вернуть Минэкономики.

Минэкономики пытается отсудить 3 с лишним миллиарда у ИТ-компании

«В процессе реализации исполнители столкнулись с проблемой финансового обеспечения, так как Министерство экономического развития заморозило финансирование проекта на период с 2020 по 2021 гг.», — пояснил CNews источник знакомый с ходом проекта.

Из-за нарушения требований подачи искового заявления, оно было оставлено без движения, а в феврале 2022 г. возвращено истцу. Повторно иск на ту же сумму «Инлайн технолоджис подала в марте. Судебное разбирательство по иску откладывалось семь раз, и следующее заседание назначено на 11 октября.

CNews ожидает комментариев от Минэкономики и «Инлайн технолоджис» относительно разбирательства.

Две платформы

Как ранее рассказал CNews источник, близкий к проекту, работы по созданию платформы «Инлайн технолоджис» уже завершила. Платформа была реализована и передана Минэкономики в конце декабря 2021 г.

Публичный доступ к платформе «Инлайна» был открыт в марте 2020 г. Как убедился CNews, сейчас сайт платформы («Мойбизнес.рф») функционирует. Судя по анализу портала, он носит информативный характер: на нем можно узнать о мерах поддержки МСП, например о банках, которые предоставляют льготные кредиты, анонсы федеральных мероприятий для бизнеса и пр.

Однако министерство ранее запустило процесс разработки аналогичной платформы в сотрудничестве с «Корпорацией МСП», пояснил источник. Согласно официальному сообщению «Корпорации МСП», ее «параллельная» цифровая платформа была запущена в тестовом режиме в начале февраля 2022 г. Как рассказали CNews тогда в корпорации, разработка осуществлялась за собственный счет компании. В Сети легко обнаружить платформу, созданную «Корпорацией МСП» («Цифровая платформа МСП»). На сайте можно подать заявку на кредит, получить электронную подпись, подать заявку на приобретение ПО со скидкой. Для этого на портале необходимо авторизоваться через госуслуги. Сколько стоили платформы «”Платформа МСП.РФ” создается в рамках федерального проекта, разработка осуществляется за счет собственных средств корпорации, без использования бюджетного финансирования», — рассказали CNews представители «Корпорации МСП». Согласно паспорту федпроекта «Цифровая платформа МСП», на создание цифровой экосистемы, которая позволяет МСП, самозанятым и физлицам пользоваться оцифрованными госуслугами, а также широким набором коммерческих сервисов в дистанционном формате через личный кабинет, до 2024 г. из федерального бюджета должно быть выделено 2,3 млрд руб.