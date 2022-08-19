В России будут маркировать Telegram и Zoom как нарушителей закона

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать ссылки на Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей закона. Это связано с отказом площадок выполнять требования Закона «О приземлении иностранных интернет-компаний» и удалять запрещенную информацию.

Меры понуждения в отношении Telegram, Zoom, Discord и Pinterest

Роскомнадзор сообщил о введении мер понуждения в отношении четырех иностранных интернет-компаний: мессенджеров Telegram и Discord, платформы для видеоконференций Zoom и фотохостинга Pinterest. Теперь российские поисковые системы, в частности, «Яндекс», обязаны будут в своей поисковой выдаче маркировать указанные площадки как нарушителей закона.

Меры приняты в рамках исполнения Закона «О приземлении иностранных интернет-компаний», принятого в России в 2021 г. Он обязывает владельцев иностранных интернет-ресурсов, чья суточная посещаемость в России превышает более 500 тыс. человек, открывать в России свое представительство, регистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет и создавать на своих сайтах форму для обратной связи с россиянами.

Как работает Закон «Об иностранных интернет-гигантах»

Контроль за исполнением закона возложен на Роскомнадзор. В случае неисполнения площадкой требований закона к ней могут быть применены различные меры понуждения: полная блокировка доступа или замедление скорости доступа; запрет на размещение рекламы российских лиц на таких площадках и запрет размещения рекламы таких площадок; запрет на передачу таким площадкам персональных данных россиян и осуществления денежных переводов в их адрес; обязанность для поисковых систем маркировать такие ресурсы как нарушителей закона или вовсе исключить их из поисковой выдачи.

В начале 2022 г. Роскомнадзор составил список иностранных интернет-компаний, подпадающих под действие нового закона. Помимо четырех вышеупомянутых компаний, в списке оказались: корпорация Meta (владеет социальными сетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp, признана в России экстремистской); корпорации Apple и Google; некоммерческяа организация Wikimedia Foundation (владеет инетрнет-энциклопедией Wikipedia); платформа для микроблогов Twitter; видео-хостинги TikTok и Likee; музыкальная платформа Spotify; мессенджер Viber; стриминговая площадка Twitch.

Из четырех вышеупомянутых площадок (Telegram, Pinterest, Zoom и Discord) только Zoom попытался исполнить требование нового закона, причем из трех необходимых действий он осуществил только одно – зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Кого уже наказывали в России в рамках нового закона

Ранее Роскомнадзор уже вводил меры понуждения в отношении других компаний, вошедших в упомянутый список. Так, в части Google был введен запрет на размещение рекламы ресурсов данной корпорации и обязанность поисковых систем маркировать эти ресурсы как нарушители законодательства.

Также в части Wikimedia Foundation и Twitch были введены меры понуждения, обязывающие поисковые системы маркировать их ресурсы как нарушителей. Facebook, Instagram и Twitter были заблокированы на территории России, но из-за невыполнения других требований – отказа удаления запрещенной информации.

Telegram уже находился в России под блокировкой в период с 2018 по 2020 гг. Тогда площадку обвинили в отказе передать спецслужбам данные о переписке ее пользователей, что стало нарушением антитеррористического законодательства. Блокировка Telegram вызвала отрицательную общественную реакцию, привела к нестабильной работе других сервисов и в итоге была отменена.