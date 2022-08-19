В России впервые наказали оператора за звонок с подменного номера. Сразу выписан максимально возможный штраф

Оператор связи «Оранж бизнес сервисез» (дочерняя компания французского Orange Business Services) понесет наказание за пропуск звонка из-за границы с подменным номером. Такие звонки совершаются мошенниками, и в России действует требование по их блокировке. «Оранж бизнес сервисез» заплатит штраф в размере 1 млн руб. – это максимальный размер взыскания за такого рода проступок. Подобный случай произошел в России впервые.

Показательный случай

В России заработала практика наказания операторов связи за вызовы с поддельных номеров из-за рубежа, пишет «Интерфакс». Такие звонки в подавляющем большинстве случаев носят мошеннически характер и могут привести к печальным последствиям для абонента, которому он поступил.

Первым оштрафованным за данное нарушение оператором связи стал французский Orange Business Services, в России представленный своей дочерней компанией ООО «Оранж бизнес сервисез». Размер взыскания составил 1 млн руб.

«В России вынесено первое решение о привлечении к административной ответственности оператора связи за пропуск вызова с подменного номера от иностранного оператора, – сообщили изданию представители Роскомнадзора. – За такое правонарушение оператору "Оранж бизнес сервисез" мировым судом назначен штраф в размере 1 млн руб.».

Подробнее об операторе

Российская «дочка» французского оператора существует с февраля 2003 и имеет уставной капитал в размере около 14,83 млн руб. (данные ЕГРЮЛ). В мае 2022 г. на должность генерального директора копании был назначен Сергей Овчаренко.

Возможно, «Оранж бизнес сервисез» предпримет попытку оспорить взыскание

У «Оранж бизнес сервисез» нет российских владельцев – она на 100% принадлежит голландской компании Equant Finance B.V., которой владеет французский Orange Business Services. 2021 г. российская компания завершила с выручкой на уровне 9,6 млрд руб., что на 5% больше результата 2020 г. В то же время речи о чистой прибыли в данном случае нет – чистый убыток «Оранж бизнес сервисез» составил 90,5 млн руб. (данные «Контур.фокус»).

Обоснования для штрафа

По информации представителей Роскомнадзора, штраф в размере 1 млн руб. стал следствием факта пропуска звонка от иностранного оператора, совершенного с подменой номера. Подобное означает, что абонент, получивший данный вызов, не знал, что он поступил из-за границы, и не мог увидеть истинный номер звонившего.

«Звонки с подменных номеров могут использоваться злоумышленниками для распространения ложных сообщений о террористических актах, информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также для создания помех в работе объектов транспортной, социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики и других социально значимых сфер», – сообщили изданию представители Роскомнадзора.

Действующие в России операторы связи обязаны блокировать подобные звонки ввиду слишком тяжелых потенциальных их последствий. Это прописано в ч. 10 ст. 46 федерального закона «О связи».

Скрывать свой подлинный номер без скрытого злого умысла подавляющее большинство людей не станут

В данном случае «Оранж бизнес сервисез» требование не исполнил, в результате чего Роскомнадзор составил на компанию административный протокол ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и (или) уникального кода идентификации, прекращения оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика и подключения к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования»).

Данный протокол был передан в суд. 1 млн руб. – это максимальное наказание за нарушение подобного рода.

Российские операторы не в безопасности

Случившееся с «Оранж бизнес сервисез» является прецедентом – до этого ни один из действующих на территории России операторов связи подобных штрафов не получал. При этом от них никто не застрахован – ни «дочки» иностранных операторов, ни их отечественные конкуренты.

Нововведения в законе «О связи», получившие подпись Президента России Владимира Путина в конце декабря 2021 г., распространяются на всех операторов. Размеры штрафа могут варьироваться и составлять, в зависимости от правонарушения, от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для должностных лиц, от 200 тыс. руб. до 800 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. для юридических лиц.

В действующей редакции российского законодательства не предусмотрено «оптовых» штрафов за пропуск звонка с подменного номера. Другими словами, оператор не сможет заплатить 1 млн руб. единожды за 10 или 100 таких звонков – наказание будет назначено за каждый отдельный факт несоблюдения требования по их блокировке.

В дополнение к этому российские власти рассматривают возможность интеграции новой системы контроля за звонками с подменных номеров в существующие сети российских операторов связи. Как сообщал CNews, помимо этого может быть вдвое увеличен срок хранения информации о подобных звонках. В настоящее время операторы должны хранить ее в течение полугода, но в случае вступления инициативы в силу данные будут удаляться лишь спустя год. Все это может обернуться для операторов дополнительными расходами, а их они, как правило, перекладывают на своих абонентов.