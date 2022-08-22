Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы

Растратчица из HP

Суд приговорил экс-менеджера по финансам HP (Hewlett-Packard) Шелби Сето (Shelbee Szeto) к трем годам тюремного заключения за растрату $5 млн, принадлежащих фирме. Кроме того, женщине предписано вернуть свыше 250 предметов роскоши, которые та приобрела на похищенные деньги.

Тридцатилетняя Сето полностью признала свою вину и раскаялось в содеянном в конце марта 2022 г. после того, как месяцем ранее ей было предъявлено обвинение по пяти пунктам. Даме, в частности, вменялись мошенничество, отмывание денег и прочие налоговые преступления. Наказание за одно только мошенничество (wire fraud) по законодательству США может достигать 20 лет лишения свободы.

HP – американская, технологическая компания, ассортимент продуктов которой включает персональные компьютеры, принтеры и решения для 3D-печати. Согласно оценке аналитиков IDC, во II квартале 2022 г. HP стала вторым в мире крупнейшим производителем ПК по объему поставок (13,5 млн штук; 18,9% рынка), уступив по этому показателю лишь китайской Lenovo (17,5 млн штук; 24,6% рынка).

Мошенническая схема

Женщина проработала в HP, крупной американской ИТ-компании с августа 2017 г. по июнь 2021 г. Сперва в качестве помощника высокопоставленного руководителя, затем перешла на должность менеджера по финансовому планированию.

В числе обязанностей Сето было осуществление оплаты поставщикам HP. В связи с этим она располагала доступом к нескольким фирменным кредитным банковским картам.

Похищенные у HP деньги Шелби Сето потратила, в том числе на десятки брендовых сумок

Предприимчивая финансистка решила не ограничиваться проведением расчетов с контрагентами HP и воспользоваться средствами компании ради удовлетворения собственных нужд. Для этого женщина завела фиктивные аккаунты в системах PayPal, Stripe и Square, имитирующие учетные записи выдуманных ею фирм. Под видом закупки товаров у этих фирм Сето перевела по меньшей мере $4,8 млн на подконтрольные ей счета порциями по $30-40 тыс. за раз.

Как следует из судебных документов, ныне осужденная пыталась вывести на счет в Square с корпоративных кредиток еще $330 тыс. разом, однако платформа заблокировала транзакцию, на каком основании – не уточняется.

Кроме того, Сето подкрепляла финансовые проводки поддельными накладными. Их она загружала во внутреннюю информационную систему HP, чтобы у фирмы не оставалось сомнений в легитимности операций и существовании поставщиков. Незадачливый менеджер вводила в заблуждение по поводу «чистоты» транзакций не только свою фирму, но и Square, а также калифорнийский банк First Republic Bank – поддельные бизнес-аккаунты на Stripe и Square были привязаны к ее личному банковскому счету.

Наконец, Сето забыла уведомить Налоговое управление США (IRS) о доходе, полученном от своего мини-бизнеса, не упомянув его в своей налоговой декларации.

Чего лишилась Сето, помимо свободы

Перечень имущества к изъятию у Сето, составленный прокуратурой, занимает около 13 страниц формата A4. В нем указаны такие ценные вещи, приобретенные женщиной на похищенные у HP деньги, как: седан Tesla 2020 г. выпуска; внедорожник (SUV) Porsсhe – модель 2021 г.; 46 сумочек бренда Chanel; 16 наручных часов Rolex, по паре Patek Philippe и Audemars Piguet; множество украшений из драгоценных металлов и камней брендов Cartier, Tiffany, Gucci, Luis Vuitton.

Помимо предметов роскоши, суд также постановил изъять с банковского счета мошенницы $25,4 тыс., замороженные на время расследования.

Раскаяние и терапия

В своем письменном обращении к суду перед вынесением приговора Сето попросила принять во внимание факт посещение ею групповой терапии в сообществе «Анонимные наркоманы». Из слов женщины следует, что в моменты совершения преступлений она страдала от наркотической зависимости, однако спохватилась и вот уже год веществ не принимает.

«Мои поступки в прошлом были эгоистичными, аморальными, несправедливыми и совершенно ужасающими, – заявила Сето. – Преступая закон, я хотела впечатлить людей, которых не желала потерять. Теперь у меня есть люди, которые меня поддерживают и любят такой, какая я есть».

CNews не удалось найти учетную запись Шелби Сето в Instagram*. Предположительно принадлежащая ей страница в Facebook* на имя Shelle Szeto, пуста. Сервис Wayback Machine не зафиксировал ее предыдущие состояния, поэтому сказать наверняка, была ли страница пустой изначально или подверглась зачистке владелицей или ее представителями, представляется затруднительным.

Проверенный метод

Мошенническая схема с использованием корпоративных кредитных карт и поддельных аккаунтов на Amazon и Square, которую провернула Сето, вовсе не нова. В 2021 г. CNews писал о деле Кириакоса Капириса (Kyriakos Kapiris), которого по сути обвиняли в закупке несуществующего ИТ-оборудования у самого себя за счет работодателя. Однако по сравнению с Сето его «успехи» оказались куда более скромными – Капирис присвоил всего около $370 тыс.

В конце июня 2022 г. он признал свою вину. Приговор ему будет вынесен 14 октября 2022 г.

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