При всех министерствах России создадут «научный спецназ»

В России появится «научный спецназ». В него войдут заместители по научно-технологическому развитию в федеральных министерствах и ведомствах. Эта идея не нова, в 2020 г. в стране уже появился «цифровой спецназ».

Научный спецназ

В России к декабрю 2022 г. появится новый институт, который будет состоять из руководителей по научно-технологическому развитию при министерствах и ведомствах, так называемый «научный спецназ». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобрнауки.

«Под руководством замов по научно-технологическому развитию при министерствах будут созданы отраслевые центры компетенций, — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. — И я обратился к субъектам и организациями, чтобы там тоже был создан такой институт. Это будет наш научный спецназ».

Инициатива поддержана Президентом России. Об этом Чернышенко сообщил в ходе заседания по теме достижения технологического суверенитета России на международном форуме технологического развития «Технопром-2022».

Инструменты для технологического развития

По словам Чернышенко, сейчас в России формируется цифровая система управления наукой. До конца 2022 г. планируется запустить 13 сервисов на цифровой платформе «Гостех». Эти сервисы, по его словам, помогут ученым экономить время и снизят на них бюрократическую нагрузку, а также позволят быстро найти заказчиков и финансирование.

Чернышенко объявил о создании в России научного спецназа

В конце июля 2022 г. председатель Правительства Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство критически значимых технологий и высокотехнологичных направлений.

В частности Денис Мантуров, назначенный на пост вице-премьера 15 июля 2022 г., будет отвечать за технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, сетей 5G, электронно-компонентную базу, квантовые сенсоры, технологический и атомный надзор.

Чернышенко поручили курировать разработки в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникационных интернет-решений. Ранее он отвечал за приоритетные направления развития рынка отечественной электроники и микроэлекроники.

Цифровой спецназ

Идея создания научного спецназа не нова. В марте 2020 г. в России появился «цифровой спецназ». Его членами стали заместители глав федеральных органов исполнительной власти, ответственные за цифровую трансформацию.

В список вошли «прошедшие довольно жесткий отбор профессионалы с большой буквы, люди, которые прошли через большое количество проектов в области цифровизации», отметил тогда Мишустин.