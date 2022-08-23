Утвержден новый список обязательных к предустановке российских приложений. Доминирует ПО «Яндекса» и VK

В России сформирован новый список обязательного к предустановке российского ПО. Требование распространяется на смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и умные телевизоры. Перечень состоит из 32 пунктов – 16 программ для мобильных устройств, 13 для ТВ и три для компьютеров. В первоначальной его редакции приложений было всего 28.

Список готов

Российские власти утвердили новый список российских приложений, обязательных к предустановке на ввозимые в Россию умные устройства, пишет «Коммерсант». Он вступит в силу 1 января 2022 г.

В общей сложности перечень состоит из более трех десятков позиций. Большая половина представленных в нем программ будет устанавливаться на планшеты и смартфоны, на втором месте – умные телевизоры, затем идут персональные компьютеры. Смарт-часы по-прежнему не подпадают под действие данного требования, хотя в первоначальный план властей они входили.

Подавляющее большинство обязательных к предустановке программ вышли из-под пера двух российских гигантов ИТ-сферы. Это интернет-корпорация «Яндекс» и холдинг VK, долгое время носивший название Mail.ru Group.

Предустановка российского софта на гаджеты обязательна, но пользоваться им никого не заставляют

Примечательно, что требование к предустановке российских приложений распространяется на устройства, ввозимые не только в Россию, но и в страны союза ЕАЭС, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Именно из этих стран нередко привозятся устройства, импортируемые в Россию на условиях параллельного импорта.

Перечень программ

Действующее в России законодательство не предусматривает запрет на удаление предустановленных приложений – пользователь может смело отказаться от их использования и установить вместо них нужный ему софт.

В случае с десктопами, ноутбуками и моноблоками покупателю достанутся предустановленные антивирус «Лаборатории Касперского», отечественный аналог Microsoft Office за авторством компании «Мой офис», а также «Яндекс браузер».

Запустив смартфон, купленный в официальной рознице, россиянин увидит на его экране иконки следующих приложений «Яндекса» и VK: «Браузер», «Карты», «Диск», голосовой помощник «Маруся», мессенджер ICQ, почтовый клиент «Почта Mail.ru», а также «Новости Mail.ru», OK Life, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вместе с ними на устройстве будут заранее установлены навигатор 2ГИС, платежная система Mir Pay, «Госуслуги», «Мой офис документы», антивирус «Лаборатории Касперского» и книжный сервис «ЛитРес». В общей сложности это 16 программ.

На умные телевизоры, продаваемые в России, будут устанавливаться 13 приложений. Здесь тоже есть сервисы «Яндекса» и VK. В перечень входят Rutube, VK Video, «Яндекс», онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «Кинопоиск», Wink, Okko, More TV и Start а также фирменные приложения российских телеканалов – «Первый канал», НТВ и «Смотрим» (ВГТРК).

Новый российский закон

Нежелание импортера или производителя устанавливать на гаджеты российский софт ведет к штрафам от 30 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Эта мера наказания прописана в действующем российском законодательстве.

Сам закон о предустановке отечественного ПО был подписан Президентом России Владимиром Путиным еще в декабре 2019 г., но его вступление в силу постоянно откладывалось. Документ за номером 425-ФЗ первоначально должен был заработать летом 2020 г., затем – в апреле 2021 г., а потом – в июле 2021 г. Причина переносов – пандемия коронавируса, плюс власти сформировали первую версию списка обязательных к предустановке программ лишь в январе 2021 г.

На начальном этапе список состоял из 16 программ для смартфонов и планшетов, 11 для смарт-ТВ и всего одной для компьютеров. Предполагалось, что в нем будут утилиты и для смарт-часов, но в итоге власти отказались от этой идеи.

В августе 2021 г. власти начали пополнять список обязательных к предустановке утилит. В него вошло OK Video для смарт-ТВ, позволяющее смотреть видеоролики из соцсети «Одноклассники»

В сентябре 2022 г. власти решили добавить в список еще четыре программы – онлайн-магазин, аудиоплеер, сервис видеоконференций и ПО для чтения электронных книг. Нововведение должно было вступить в силу 1 марта 2022 г., но помешали новые геополитические события.

В итоге версия перечня, принятая в августе 2022 г., состоит из 32 пунктов. Не исключено, что в дальнейшем обязательных к предустановке программ станет еще больше.