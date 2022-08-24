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«Ростех»: в России серьезный дефицит ИТ-кадров. Требуются специалисты по десяткам направлений

«Ростех» заявил о масштабном недоборе ИТ-специалистов по всей России. Госкорпорация, в частности, нуждается в специалистах в 40 ИТ-направлений. Ей, помимо прочих, нужны программисты, системные администраторы, «безопасники», инженеры-схемотехники и системные аналитики. Корпорация способна трудоустроить 2500 ИТ-кадров в год, и это количество ежегодно растет.

Кадровый голод в «Ростехе»

Российская госкорпорация «Ростех» сообщила CNews об острой нехватке специалистов в области информационных технологий. По словам ее представителей, это касается, в том числе, и специалистов радиоэлектронного комплекса различного профиля.

В настоящее время самой госкорпорации требуются специалисты в 40 основных ИТ-направлениях. Их нехватка ощущается в более чем 230 компаниях, входящих в состав госкорпорации и расположенных в 47 российских регионах. Об этом CNews сообщила директор по управлению персоналом «Ростеха» Юлия Цветкова.

По ее словам, ежегодная потребность корпорации в ИТ-специалистах составляет более 2500 человек. «Это сколько мы готовы трудоустроить», – уточнил CNews представитель «Ростеха». С каждым годом спрос на айтишников в корпорации растет. На вопрос CNews, скольких именно ИТ-кадров не хватает «Ростеху» на август 2022 г, представители корпорации к моменту выхода материала ответить не смогли.

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Проблемы с поиском квалифицированных ИТ-кадров испытывает не только «Ростех». Это общероссийская беда

Основная причина нехватки квалифицированных ИТ-кадров в России, сообщили CNews в «Ростехе» – это недостаточные объемы подготовки специалистов в системе образования. Также в корпорации указали на несоответствие профиля выпускника реальным потребностям предприятий.

Кто требуется «Ростеху»

Как сообщили CNews представители «Ростеха», список наиболее востребованных корпорацией ИТ-профессий, нехватка специалистов которых ощущается очень сильно, включает в себя в первую очередь программистов, инженеров информационных технологий, системных администраторов и специалистов по информационной безопасности.

Также в перечне присутствуют специалисты по информационным системам, инженеры-электроники, системные аналитики, администраторы баз данных и консультанты по информационным системам. К ним присоединяются инженеры-схемотехники, руководители ИТ-проектов, инженеры-конструкторы, архитекторы информационных систем и менеджеры поддержки систем документооборота.

В дополнение к перечисленным специалистам «Ростеху» и входящим в нее предприятиям требуются математики/алгоритмисты, инженеры связи, дизайнеры интерфейсов и инженеры СОТ, СКУД и ОС). Открыты вакансии инженера-проектировщика, кабельщика-спайщика и техника-программиста.

Поиск решения

Российские компании прибегают к различным методам привлечения и удержания ИТ-специалистов. На примере «Ростеха» это комплекс мер, включающий в себя расширенный соцпакет, в том числе арендную плату за жилье и компенсацию первоначального взноса или процентов по ипотеке. «В рамках социальной программы “Развитие” специалистам предлагаются особые условия обслуживания в опорном банке корпорации “Новикомбанке”, прежде всего, сниженная до 7% ставка по ипотеке», – заявили CNews представители «Ростеха».

Часть компаний внедряют систему материальной мотивации, подразумевающую денежные бонусы в зависимости от достижений сотрудника. По словам Юлии Цветковой, такая система действует и в «Ростехе».

«Отдельную поддержку на реализацию собственных проектов получают те молодые специалисты, которые успешно прошли испытания программы отбора лучших технологических инициатив и проектов в корпоративной сетевой академии “Ростеха” и получили статус технологических лидеров “Ростеха”», – добавила Юлия Цветкова.

Помощь государства очень нужна

Решение части задач по удержанию ИТ-специалистов в стране и недопущению их нехватки взяло на себя государство. В частности, сотрудники аккредитованных ИТ-компаний имеют право на льготную ипотеку и на отсрочку от службы в армии.

С другой стороны, власти хотят усложнить попадание ИТ-компаний в список аккредитованных и регулярно проводить его чистки.

Юлия Цветкова считает необходимым внедрять дополнительные меры поддержки компаний и ИТ-специалистов на государственном уровне. «Необходимо расширить перечень видов экономической деятельности, по которым возможна аккредитация компаний для получения льгот, – сказала она. – Считаем, что поддержку должны получить ИТ-специалисты, работающие на машиностроительных предприятиях разного профиля - в области электроники и радиоэлектроники, в авиастроении, двигателестроении, автомобилестроении».

Юлия Цветкова подчеркнула, что такие специалисты должны иметь право как на льготную ипотеку, так и на другие меры поддержки. «Для них надо установить гарантированный государством минимальный размер ежемесячного дохода» – сказала директор по управлению персоналом «Ростеха».

Наряду с этим Цветкова считает необходимым снижение доли доходов от ИТ-направления на предприятиях, претендующих на аккредитацию, на 30%. По ее словам, нынешний порог очень высок.

«Меры господдержки, доступные предприятиям ИТ-отрасли, мы предлагаем распространить и на организации-разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции в интересах оборонно-промышленного комплекса, – отметила Юлия Цветкова. – Ведь качественные программы, написанные ИТ-специалистами, должны работать на отечественном железе. Например, было бы правильно предоставлять сотрудникам ОПК льготную ипотеку со ставкой 5% и снизить для аккредитованных компаний страховые взносы с заработной платы сотрудников до 7,6%».

По мнению Юлии Цветковой, все перечисленные меры поддержки позволят сделать Россию в общем и российский ОПК в частности «привлекательными для ИТ-специалистов». Данные меры также поддержат специалистов-радиоэлектронщиков и предотвратят отток ценных кадров за рубеж и в частный сектор.

Общая проблема

Отсутствие достаточного количества ИТ-специалистов – это давняя проблема России, лишь отчасти связанная с актуальными геополитическими событиями. Еще в феврале 2021 г. в Минцифры подсчитали, что в стране не хватает от 500 тыс. до 1 млн таких кадров в различных сферах информационных технологий.

Одна из причин – нехватка бюджетных мест в вузах на ИТ-специальности, а многие из тех, у кого уже есть профильное образование, на протяжении нескольких лет при выборе в качестве работодателя между российской и иностранной компанией отдавали предпочтение последней.

Отчасти избыток свободных вакансий в ИТ-отделах российских компаний – следствие их нежелания нанимать на работу новоиспеченных специалистов, так называемых «джуниоров». CNews писал, что большинство российских работодателей предпочитают видеть в числе сотрудников более опытных людей, а также не рассматривают кандидатуры тех, кто получил ИТ-образование не в университете, а дома, при помощи онлайн-курсов.

Эльяс Касми

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