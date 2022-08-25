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Прибыль Nvidia рухнула в 4 раза. Видеокарты не продаются

Американский производитель графических ускорителей Nvidia отчитался о рухнувших продажах в игровом и профессиональном сегментах. Потребитель не желает в сложные времена тратиться на видеокарты текущего поколения, когда на подходе новинки на базе новейшей архитектуры Ada Lovelace. Слабые продажи впривели к 72-процентному или почти четырехкратному падению чистой прибыли компании. Положение спасли достойные показатели направлений решений для автомобилей и дата-центров. Доходы последнего превысили доходы игрового направления Nvidia, которое принято считать основным.

Квартальный отчет Nvidia

Чистая прибыль Nvidia, крупнейшего в мире производителя графических процессоров, по итогам II квартала 2023 финансового года (совпадает со II кварталом календарного 2022 г.; – прим. CNews) рухнула на 72% (в 3,6 раза) год к году и составила $656 млн. Совокупная выручка в годовом выражении выросла на скромные 3%, а в сравнении с показателями предыдущего квартала и вовсе снизилась на 19%, до $6,7 млрд, следует из отчетности компании.

В разрезе бизнес-сегментов направления игровых, майнинговых и профессиональных решений, а также OEM-бизнес Nvidia продемонстрировали значительный спад. Зато поставки «железа» для автомобилей и центров обработки данных существенно выросли относительно показателей аналогичного периода прошлого финансового года.

В III квартале, по прогнозу Nvidia, сегмент решений для дата-центров продолжит свой рост в связи с готовностью компании начать поставки новейших серверных ускорителей H100 на перспективной архитектуре Hopper. По словам главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), облачные провайдеры жаждут заполучить их в свое распоряжение.

Игровые и профессиональные решения

В течение II квартала 2023 г. Nvidia столкнулась с рядом объективных трудностей. Проблему представляли сложная макроэкономическая ситуация (инфляция и неуверенность потребителя в завтрашнем дне); внушительные складские запасы продукции, накопленные ритейлерами, и снижение спроса со стороны конечных пользователей – в немалой степени из-за того, что платежеспособные геймеры ожидают скорого появления на рынке новейших видеокарт Geforce RTX 40 (Ada Lovelace) и не торопятся раскошеливаться на устройства текущего поколения. Кроме того, на размере доходов Nvidia негативно сказалась необходимость снижать цены на продукцию на фоне падающего спроса и увеличения объема поставок конкурентами в лице AMD и Intel.

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Ключевые финансовые показатели Nvidia по итогам II квартала 2023 финансового года

В результате продажи в сегменте игровых решений упали до $2,042 млрд с $3,061 млрд во II квартале 2022 и $3,620 млрд в I квартале 2023.

Сложная ситуация на рынке сохранится и в следующем, III квартале, считает Колетт Кресс (Colette Cress), финансовый директор Nvidia.

Следует отметить, что выручка, полученная от продажи игровых видечипов, в отчетном периоде все же значительно превысила результат II квартала 2021 фингода (II квартал 2020 календарного года) – $1,654 млрд. Nvidia сумела извлечь немалую выгоду в сложившихся обстоятельствах, в том числе повышенного спроса на дискретные GPU для игровых ПК и подорожания внешних графических ускорителей, а также резкого всплеска популярности майнинга (добычи) криптовалют.

Nvidia отгрузила своим партнерам графических процессоров на общую сумму около $7 млрд в IV квартале 2022 финансового года и I квартала 2023 финансового года. Однако теперь компании придется умерить аппетит – снизить цены на готовую продукцию и избавиться от ее запасов в преддверии выхода на рынок семейства Ada Lovelace.

Направление профессиональной визуализации принесло Nvidia $496 млн в отчетном периоде, на 20% меньше в квартальном выражении и на 4% – в годовом. Тем не менее, объем продаж GPU профессионального уровня по итогам II квартала 2023 фингода оказался на 144% выше в сравнении с аналогичным периодом 2021.

Решения для дата-центров и отрасли автомобилестроения

Говоря о низких показателях продаж «железа» для ПК, нельзя не отметить успехи Nvidia в области решений для дата-центров и автомобильной промышленности.

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Выручка Nvidia с разбивкой по сегментам относительно предшествующего квартала и аналогичного периода годом ранее

Выручка направления ЦОД компании во II квартале 2023 финансового года достигла $3,806 млрд (+1% в квартальном выражении и +61% в годовом), превысив показатели традиционно превалирующего игрового бизнеса.

В автомобильном бизнесе Nvidia уже не первый год, однако это направление никогда не выделялось огромными доходами и было в основном сосредоточено на выпуске информационно-развлекательных систем. Однако во II квартале 2023 фингода в сегменте Automotive выручка компании составила рекордные $220 млн, что на 59% превышает показатели предыдущего квартала и на 45% – аналогичного периода годом ранее. Стоит также отметить, что впервые автомобильное направление заработало более $200 млн за квартал.

В Nvidia рассчитывают на рост сегмента Automotive по мере внедрения производителями авто платформы Drive (решение для беспилотных автомобилей).

Смешанный прогноз

В Nvidia ожидают, что выручка по итогам следующего (III) квартала окажется на уровне $5,78-6,02 млрд (примерно 17-процентный спад в годовом выражении).

Производитель GPU считает, что продажи ускорителей игрового и профессионального класса продолжат снижаться относительно текущего квартала на фоне того, как партнеры компании будут расчищать склады.

Большие надежды в компании возлагают на сегменты решений для дата-центров и автомобилей. Производство новейших GPU H100 работает в полную мощность. Готовую продукцию – дорогостоящие SXM-модули для ЦОДов и DGX-системы для построения суперкомпьютеров – Nvidia в больших объемах начнет поставлять ориентировочно в IV квартале 2023 финансового года.

Переполненные склады

Nvidia – далеко не единственный производитель полупроводниковой продукции, столкнувшийся во II квартале с проблемами, которые привели к образованию значительных избытков на складах и необходимости снижать цены.

Ранее CNews писал о том, что склады крупнейших тайваньских производителей ПК техники переполнены готовой продукцией. Чтобы распродать ее, придется снижать цены.

Скорее всего, упадут цены и на энергозависимую память DRAM, флеш-память NAND, а также, возможно, на x86-процессоры.

Дмитрий Степанов

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