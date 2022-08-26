Таможня Китая: Поставки смартфонов в Россию выходят на уровень шестимесячной давности

В июле 2022 г. экспорт смартфонов в Россию из Китая увеличился на 77% по сравнению с июнем 2022 г. и в деньгах составил $312 млн. Показатели все еще не дотягивают до докризисных, однако ситуация постепенно выравнивается. Ритейлеры утверждают, что дело в приближении сезона «высоких продаж» – он обычно стартует в конце августа.



Китай исправляется

Китайский экспорт смартфонов в Россию впервые после начала геополитического кризиса начал приближаться к докризисным значениям. Как пишет РБК со ссылкой на данные таможни Китая, в июле 2022 г. объем экспорта достиг $312 млн. Этот показатель оказался на 77% больше, чем в июне 2022 г., однако на треть скромнее, чем июльские цифры 2021 г.

Если же сравнивать объемы экспорта с докризисным началом 2022 г., очевидно, что есть куда стремиться. В январе и феврале 2022 г. в Россию поставили смартфонов из Китая на $657,6 млн и $424,9 млн соответственно. Уже в марте 2022 г. поставки резко сократились до $213 млн, а в мае 2022 г. – до $151,4 млн.

По данным МТС, китайская компания Realme по итогам июля 2022 г. заняла второе место по продажам смартфонов в России в натуральном выражении. Доля Realme на российском мобильном рынке достигла 17%, тогда как многолетний лидер Samsung откатился к 8,5%. 7,5% рынка заняла гонконгская компания Tecno, обогнав Apple с ее 7%. Первое же место досталось Xiaomi, которая с помощью дочерних брендов Poco и Redmi заняла 42% рынка смартфонов по объемам поставок в натуральном выражении.

Поставки смартфонов Apple и Samsung в Россию сократились почти на 90%

Наиболее высокий рост продаж в абсолютных значениях во II квартале 2022 г. показали Realme (+130%) и Tecno (+330%).



С чем связан рост

Как сообщил CNews источник, близкий к одному из ритейлеров, увеличение поставок китайских смартфонов связано с подготовкой к сезону высоких продаж. Он обычно начинается во второй половине августа.

«Сейчас дистрибуторы и ритейлеры наполняют склады смартфонами и другой техникой, – отметил собеседник. – Основные поставки смартфонов из Китая – это Xiaomi, Realme, Tecno и прочие китайские бренды. Apple и Samsung сейчас, в основном, привозят из других стран по параллельному импорту».

Представитель «Марвел-дистрибуции» подтвердил РБК, что традиционно во втором полугодии продажи смартфонов выше, чем в первом: соотношение 60 к 40, чем, в том числе, обусловлена активность китайских поставщиков. Еще один собеседник издания в свою очередь, объяснил всплеск поставок смартфонов из КНР «относительной стабилизацией рынка» и улучшением логистики.

Директор по маркетингу дивизиона собственных торговых марок компании «Мерлион» Кирилл Костюшко в беседе с РБК сделал прогноз, что к концу 2022 г. китайские производители активизируются еще больше. По его оценкам, рынок смартфонов в целом упал в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 35–40% как в штуках, так и в денежном выражении, однако к концу декабря разница будет не более 20%. Что касается именно китайских смартфонов, то в прошлые годы объем рынка смартфонов составлял около 29–31 млн в гаджетах, а в этом году упал до 25 млн.

«Рынок сократится и в денежном выражении: потому что ушли А-бренды, которые занимали большие доли в деньгах, и в среднем смартфоны китайских брендов стоят меньше», – отметил собеседник издания.

Нестабильный рынок смартфонов

Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 г. часть производителей смартфонов, в том числе корейская Samsung и американская Apple, заявили о приостановке продаж в России. С тех пор поставки смартфонов Apple и Samsung в Россию сократились почти на 90%. Похожим образом поступила и Honor, бывшая дочерняя компания китайского техногиганта Huawei, остановившая поставки своих смартфонов в Россию в марте 2022 г.

Ситуацию не смог спасти даже параллельный импорт, по которому власти России разрешили закупать технику в третьих странах без согласия правообладателей. Почти за три месяца работы в таком режиме обеспечить нужный объем поставок iPhone и Galaxy не удалось, в том числе потому, что с ввозом «серых» смартфонов Apple и Samsung почти сразу возникли проблемы. «Яблочную» технику импортеры поначалу просто отказывались ввозить, а некоторые смартфоны Samsung начали блокировать после активации на территории России.

На этом фоне в России произошло рекордное падение продаж смартфонов по итогам II квартала 2022 г. В стране реализовали около 4,5 млн смартфонов на 103 млрд руб. – это худший показатель за десятилетие. Аналитики связали тенденцию с обнищанием населения и переходом на подержанную технику.