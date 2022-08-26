Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России

Java признан российскими разработчиками самым востребованным в России языком программирования. Python, самый популярный язык программирования в мире, с трудом добрался до второго места. Многие российские программисты начинали познавать эту профессию именно с Java, и большинство рекомендуют новому поколению брать с них пример. Во многом такая любовь к Java продиктована высокими зарплатами программистов, знающих этот язык. Но россияне, пишущие на PHP и C#, все равно получают больше.

Java вне конкуренции

Российские разработчики ПО выбрали самый востребованный в стране язык программирования. Как сообщили CNews представители платформы для проведения онлайн-соревнований All Cups (принадлежит холдингу VK), первое место в данном рейтинге занял вовсе не Python, на протяжении почти целого года являющийся наиболее популярным во всем мире (статистика Tiobe).

В общемировой практике Python обошел и С++, и Java, и даже незыблемый С. В российских же реалиях ему едва удалось закрепиться на втором месте.

Языка C, за десятилетия своего существования (он был представлен в 1972 г., 50 лет назад), в топ-3 по востребованности среди российских программистов нет. Первое место занимает Java, за который проголосовало 33% респондентов. У Python лишь 21% голосов, и это второе место, а замыкает тройку лидеров С++ с результатом в 16%.

Опрос среди российских программистов проходил в июле 2022 г. В нем приняли участие более 1560 отечественных разработчиков. Опрос провели специалисты All Cups, фонда «Сколково» и компании по разработке программного обеспечения IT_One.

Java собрал в России гигантское сообщество фанатов

В мировом рейтинге самых популярных языков программирования Tiobe ситуация приблизительно схожая. В августе 2022 г. первое место было у Python, второе у С, третье у Java, тогда как С++ и C# занимали четвертую и пятую строчки соответственно.

Нерушимая вера в Java

Четвертое место по популярности среди российских разработчиков языков программирования занял PHP с результатом в 12%. Пятое место получил JavaScript – у него 9% голосов. Наконец, язык С получил лишь 5%, и это шестая строчка.

Свыше трети всех респондентов подчеркнули, что среди всех существующих языков именно Java будет востребован всегда. Таковых набралось 39%, а 25% считают, что этот язык развивается активнее всех прочих.

Java – это сравнительно молодой язык. Он появился на шесть лет позже Python, в 1995 г., и на 22 года позже С.

Для 37% участников опроса первым языком программирования, с которым они познакомились, был именно Java. Python и на этот раз оказался на втором месте – он открыл мир программирования лишь 25% респондентов.

Подавляющее большинство отвечавших на вопросы All Cups считают, что начинать свой путь в программировании следует именно с Java. Таковых набралось 42%. 20% проголосовали за С++, а PHP отдали свой голос 18%.

При всем этом 35% респондентов считают Java-разработчиков универсальными специалистами, которые могут выполнять разноплановые задачи.

На чем основана столь сильная любовь

Как показал опрос, во многом вера в Java складывается из размера заработной платы программиста, знающего этот язык. Каждый второй респондент отметил, что Java-специалисты получают в среднем от 100 до 300 тыс. руб. в месяц. CNews писал, что весной 2021 г. пиком зарплат Java-программистов в России были 250 тыс. руб.

Однако это далеко не самый высокий уровень ежемесячного дохода среди программистов. Например, ставший четвертым по степени востребованности в России PHP позволяет получать вплоть до 500 тыс. руб. ежемесячно, притом иногда даже не выходя из дома. А программисты, пишущие на не попавшем в рейтинг C#, зарабатывали те же 300 тыс. руб. еще осенью 2020 г.

Мнение мирового сообщества

Язык Java ценится не только в России, но и во всем мире, хотя в России он востребован сильнее. Согласно рейтингу Tiobe, с 2001 г. Java не опускался в нем ниже третьей позиции, постоянно занимая то первое, то второе место. Например, лидером рейтинга в последний раз он был в апреле 2020 г., а на третью строчку впервые сместился в августе 2022 г.

За последние два десятилетия Java дважды удостаивался звания «Лучший язык года» – в 2005 и 2015 гг. Python, тем временем, получал этот титул в 2007, 2010, 2018, 2020 и 2021 гг, С – в 2008, 2017 и 2019 гг., а С++ – лишь в 2003 г.

Но одно дело популярность и распространение, и совершенно другое – личные пристрастия. Летом 2021 г. крупнейший ресурс для программистов со всего мира Stack Overflow спросил у разработчиков, какой язык программирования у них самый любимый. Результат оказался максимально непредсказуемым – первое место занял Rust, получивший 86,69% голосов.

В опросе приняли участие свыше 83 тыс. разработчиков из 181 страны мира. В топ-5 самых любимых языков, согласно результатам опроса, входят (в порядке убывания) Rust, Clojure, TypeScript, Elixir и Julia. За ними следуют Python, Dart, Swift, Node.js и Go.

Для сравнения, в рейтинге Tiobe за август 2022 г. Rust занимает лишь 22 место.