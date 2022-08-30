Поставки серверов в Россию упали в 5 раз

Российские дистрибуторы жалуются на серьезное сокращение импорта серверов в Россию. Во II квартале 2022 г. поставки упали в 4-5 раз. В денежном выражении они сократились на 79%, если сравнивать показатели февраля и июня 2022 г. Представители отрасли отмечают, что параллельный импорт позволяет закрывать потребности бизнеса в инфраструктуре лишь точечно.



Пятикратное падение

Несмотря на легализацию параллельного импорта, ввоз серверов в Россию во II квартале 2022 г. упал в четыре-пять раз, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к крупным отечественным дистрибуторам. Поставки серверов в июне 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. упали в деньгах на 79%, то есть тоже почти в пять раз. Примерно те же цифры привел второй собеседник, указав, что падение составило около 73%.

Все это время рынок серверов лихорадило: если в феврале 2022 г. совокупная стоимость ввезенных серверов достигала $190–200 млн, то в марте 2022 г. упала вдвое. В следующем месяце объем поставок подскочил до $300 млн, но уже к июню 2022 г. сократился вчетверо. В середине лета аналитики сообщали о мартовских показателях на уровне $75–90 млн. Такие же скачки заметил и другой дистрибутор: совокупная стоимость ввезенных серверов партнеров в феврале 2022 г. составляла $210 млн, а в марте просела до $87 млн. В апреле импорт поднимался до $261 млн, а в мае снизился до $166 млн. В июне он составил лишь $43 млн.

Хаос в весенних поставках

Представитель дистрибутора объяснил неравномерность поставок тем, что под большие проекты бывают разовые крупные закупки. Кроме того, неясно, были ли соглашения заключены до спецоперации на Украине или после.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказал изданию, что в апреле 2022 г. в Россию частично поставили объемы, которые не довезли в марте; с этим связан всплеск. Кроме того, компании пытались «заскочить в последний поезд» и сделать запасы.

Руководитель отдела по облачным сервисам компании Linxdatacenter Алексей Медведев в беседе с CNews отметил, что многие поставщики серверов отказались от выполнения ранее достигнутых обязательств по поставке оборудования, а затем резко ухудшилась ситуация с логистикой, даже по сравнению с периодом пандемии.

«Кроме того, произошло сужение рынка предложений – уменьшился ассортимент номенклатуры изделий и сервис, который можно приобрести дополнительно: контракты на техническую поддержку, дополнительное ПО и т. п.», – заметил Медведев.

Эффект параллельного импорта

Напомним, в конце апреля 2022 г. Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта в Россию без разрешения правообладателей. В список продукция иностранных брендов, в том числе производителей ИТ-оборудования. Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в третьем чтении в июне 2022 г.

О том, что механизмы поставки ИТ-оборудования более или менее устаканились в июле 2022 г., CNews рассказал собеседник на рынке классифайдов. По его словам, логистические цепочки поставок были разрушены в начале весны, но сейчас некоторые процессы удалось отладить. Проблема у компании пока остается только с закупкой серверов.

«До сих пор поставщики серверов меняются, мы заказываем тестовые небольшие партии, так что потребность в них высокая, – отметил собеседник. – Часть поставок идет по параллельному импорту. Это действительно выход, когда все штатные механизмы работать перестают, он помогает получить хоть какое-то разнообразие по оборудованию».

Дефицит серверов и комплектующих для них в ближайшие 3-6 месяцев России прогнозировали еще в середине марта 2022 года

Бурмистров, в свою очередь, уверен, что несмотря на параллельный импорт, рынку будет тяжело вернуться к прежним показателям, потому что перекрыта большая часть каналов поставок и зарубежные компании с большой осторожностью выстраивают инфраструктуру параллельного импорта. По его словам, серверное оборудование – это товары двойного назначения, и даже в КНР будут опасаться санкций.

Коммерческий директор компании «Аэродиск» Тимур Мустафаев в беседе с CNews высказал мнение о том, что любые параллельные схемы поставок ИТ-оборудования в Россию сегодня позволяют закрыть потребности бизнеса в инфраструктуре лишь точечно. Они не могут выполнять роль полноценного канала для масштабных инфраструктурных проектов, уверен эксперт.

«А еще заказчики прекрасно осознают все риски таких поставок, связанные с отсутствием официальной поддержки вендора, блокировкой доступа к обновлениям и патчам решений на уровне ПО, – напомнил Мустафаев. – Существует и вероятность дистанционного отключения оборудования по политическим мотивам в отношении определенного географического региона».

По его мнению, сейчас параллельный импорт, вероятнее всего, достигнет пиковых значений по объему поставок, и те цифры, что мы видим сейчас – это максимум возможного объема. Далее же могут последовать вторичные санкционные меры, которые начнут давить на весьма хрупкие каналы поставок, оставляя все меньше шансов на рост объема отгрузок.

«Нам неоднократно приходилось слышать от китайских партнеров сообщения о том, что в их адрес приходят требования Минфина США об ограничении поставок хайтек-решений в Россию, – говорит Мустафаев. – Контроль пока в основном ведется на уровне транзакций в долларах по корреспондентским счетам. Еще один ограничивающий параллельные схемы момент: множество банков по всему миру, которые сегодня хоть как-то работают с Россией, сокращают объемы взаимодействия с нами даже в своей национальной валюте и без энтузиазма относятся к предложениям провести операции через банки стран СНГ».

Эксперт подытожил, что у полноценных поставок серверов сейчас буквально нет никаких шансов. Тем более что усилен и внутренний контроль экспорта ИТ-решений из многих стран: известны случаи, когда самолеты с грузом, который подозревался в возможном нарушении санкций в отношении России, просто снимали с рейса.

Обещанный пул вендоров Минцифры

Напомним, в мае 2022 г. CNews писал о том, что на фоне дефицита серверов Минцифры формирует пул вендоров для закупки серверов для отечественных ИТ-компаний. Где именно планируется проводить закупки, не уточнялось.

Дефицит серверов и комплектующих для них в ближайшие полгода России прогнозировали еще в марте 2022 г. В стране нет собственного производства большей части комплектующих, а среди производителей серверного оборудования доминируют американские компании IBM, Oracle, Cisco и Helett-Packard, которые свернули поставки.

Некоторые крупные компании уже сообщали о своих проблемах: так, в конце апреля VK попросила Минцифры помочь с закупкой серверного оборудования и говорила, что нуждается в «десятках тысяч серверов» для текущей работы сервисов и масштабирования ИТ-инфраструктуры.