Власти придумали, как вызвать гарантированный спрос на российское ПО

Российские разработчики ПО смогут рассчитывать на гарантированный спрос на свою продукцию. Идея его создания и поддержки была высказана на одном из совещаний Минцифры с представителями ИТ-отрасли. Для этого нужно лишь, чтобы потребители ПО точно знали, какой софт им требуется в настоящее время, и какие функции он должно выполнять, чтобы полностью заменить собой иностранные аналоги.

Стабильный спрос на российское ПО

Российские власти намерены внедрить в России специализированный механизм гарантированного спроса на российское ПО, пишет «Коммерсант». В настоящее время проект находится на стадии разработки.

Над механизмом работают не только чиновники. Посильную помощь им оказывают и непосредственные участники ПО-сегмента в лице российских разработчиков и заказчиков программного обеспечения. По информации издания, к процессу привлечены лишь крупнейшие представители данной сферы.

Новый механизм стимулирования спроса обсуждался в рамках совещания Минцифры и представителей российских ИТ-ассоциаций. В мероприятии участвовали члены АРПП «Отечественный софт», «Руссофт», а также АРПЭ и АПКИТ.

Российским разработчикам ПО станет в разы проще находить заказчиков на свою продукцию

В частности, велось обсуждение работы центров компетенций разработки ПО (ЦКР), состоящих непосредственно из разработчиков отечественного софта. Не обошли вниманием участники совещания и индустриальные центры компетенций (ИЦК). Это объединения российских компаний, заинтересованных в скорейшем отказе от иностранных программ в пользу российских.

Как работает гарантированный спрос

Суть механизма гарантированного спроса на российское ПО заключается в слаженной работе и отточенном взаимодействии центров потребителей и разработчиков отечественного софта. Начать следует именно с заказчиков.

Тем, кому требуются российские программы в рамках отказа от иностранных, необходимо в первую очередь составить список зарубежных программ, которые им нужны, но которые невозможно купить, или которое не поддерживается разработчиками. После этого им требуется проконсультироваться с российскими компаниями, чтобы выяснить, какие в настоящее время существуют отечественные решения, в той или иной степени способные заменить нужный им софт.

В рамках этой консультации разработчики смогут понять, какие программы они могут предоставить заказчикам уже сейчас, а какие им еще предстоит написать. «Если необходимое заказчику ПО еще не существует, разработчик обратится в РФРИТ за грантом на его создание», – сообщил «Коммерсанту» неназванный участник совещания Минцифры с представителями ИТ-сферы.

Как РФРИТ связан с ПО

РФРИТ – это Российский фонд развития информационных технологий, существующий с 2017 г. Основной источник финансирования – российский госбюджет. Также фонд принимает вливания от негосударственных источников – в 2021 г. «Яндекс» передал ему 1,5 млрд руб.

По словам приближенного к фонду источника издания, на 2022 г. РФРИТ запланировал 4,5 млрд на выдачу грантов разработчикам ПО. Размер одного гранта не превышает 500 млн руб., но в исключительных случаях возможно увеличение лимита до 6 млрд руб. на срок до трех лет.

К маю 2022 г. РФРИТ получил почти 180 заявок на гранты в сфере ПО на общую сумму более 22 млрд руб. Сколько их них получили одобрение, на момент публикации материала известно не было, равно как и размеры полученных разработчиками сумм.

Не все разработчики могут рассчитывать на поддержку РФРИТ, пишет «Коммерсант». Связано это с тем, что доказать необходимость создания той или иной программы удается не всегда. Чтобы минимизировать этот риск, разработчикам нужно заранее знать, «для кого и под какие задачи создают продукт», – сообщил изданию участник совещания с Минцифры.

Отрасль поддерживает

Представители ИТ-сферы, в целом, одобряют рассмотренную на совещании инициативу по взаимодействию разработчиков и заказчиков ПО. В пользу такого механизма высказался, в частности, глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, идея не лишена смысла. Но существует «риск того, что потребитель может ограничивать свое техническое задание собственным понимаем того, как должно работать ПО на его предприятии», сказал он «Коммерсанту».

Председатель совета директоров «Базальт СПО» и руководитель ЦКР «Операционные системы» Алексей Смирнов считает, что разработчикам ПО нужна вовсе не господдержка. По его словам, упор надо делать на «изменение нормативной базы». «Проблема в том, что многие российские программы, которые находятся в реестре софта, а также получают поддержку на разработку, совместимы только с Windows, что делает невозможным их внедрение на отечественных ОС, – заявил он изданию. – Мы считаем, что для компаний, которые хотят попасть в реестр российского софта, необходимо поэтапно вводить требования по совместимости с Linux и отечественными ОС».