Гигантский производитель ПК теряет миллиарды долларов выручки и сокращает поставки. Веры в светлое будущее нет

HP на 20% сократила отгрузки компьютеров, сославшись на то, что их перестали покупать. Выручка компании рухнула на 4,1%, и в топ-менеджменте не верят, что ситуация в скором будущем изменится в лучшую сторону. HP – это второй после Lenovo поставщик компьютеров по объемам продаж. Компания теряет долю рынка и активно дешевеет – ее акции с начала 2022 г. упали в цене на 17%.

Дела идут не лучшим образом

Компания HP опубликовала результаты своей деятельности в III финансовом квартале 2022 г., завершившемся 31 июля 2022 г. По всем основным показателям они не дотянули даже до самых скромных прогнозов аналитиков, пишет Bloomberg.

Одним из главных провалов HP за отчетный период стало падение выручки на 4,1% год к году. Она едва дотянула до $14,7 млрд, хотя эксперты были уверены, что компания сможет заработать $15,6 млрд.

Следствием этого является огромный для столь крупной корпорации обвал объемов отгрузки ПК. Они снизились на 20%.

HP, вернее, HP Inc. так как оригинальная HP перестала существовать еще в 2015 г., склонна винить в этом мировой рынок. Потребители перестали покупать ПК и ноутбуки в прежних объемах, и теперь она страдает.

HP винит в своих неудачах исключительно внешние факторы, от нее не зависящие

На самом деле спрос на ПК упал по двум причинам. Первая – это отмена ковидных ограничений. Пользователям больше не нужно покупать себе новые ПК для работы из дома, поскольку удаленка отменена, а в офисе у них есть рабочий ПК.

Вторая причина – стремительный рост темпов инфляции во многих странах мира, вследствие чего люди не спешат приобретать компьютеры по завышенной цене.

Есть еще один фактор, потенциально сыгравший роль в нынешней финансовой ситуации HP. Весной 2022 г. компания добровольно отказалась одного из своих рынков сбыта – решив поучаствовать в санкциях, она прекратила поставки своей техники в Россию.

Что это значит для рынка

HP, компания, известная в первую очередь своими принтерами, является вторым по величине поставщиком персональных компьютеров. По объемам поставок она уступает лишь китайской Lenovo, которая во II квартале календарного 2020 года заняла 17,86% мирового рынка ПК (статистика Statista.com).

У HP этот показатель составляет 13,51% против 20,5% кварталом ранее. Совсем скоро она может потерять вторую строчку в рейтинге, так как ее нагоняет Dell со своими 13,3%. К слову, Dell тоже ушла из России.

Риск оказаться на четвертом месте у HP пока невелик. Его удерживает тоже бойкотирующая Россию Apple.

Расстановка сил на глобальном ПК-рынке может измениться в самом скором будущем

Далеко не самые впечатляющие результаты за отчетный период моментально привели к 5-процентному падению стоимости ее акций. Всего же с начала 2022 г. они потеряли в цене 17%.

Веры в светлое будущее нет

Впереди у HP еще один квартал финансового 2022 года, однако иллюзий в отношении него аналитики компании не питают. В финансовом отчете говорится о снижении годового прогноза прибыли до $4,02 на одну ценную бумагу. Ранее предполагалось, что этот показатель составит минимум $4,24.

Более того, у руководства компании нет уверенности, что спрос на ПК вернется хотя бы к значениям начала февраля 2022 г. «Как и во многих других компаниях, на нашу выручку повлияло ухудшение потребительского спроса, которое, как мы ожидаем, продолжится в четвертом квартале», — сказал Bloomberg главный исполнительный директор компании Энрике Лорес (Enrique Lores). – Эта ситуация, вероятно, продлится еще пару кварталов».

Показатели основных подразделений

Выручка подразделения подразделением HP «Персональные системы» (Personal Systems) упал на 3% год к году до $10,1 млрд. Данный отдел отвечает за поставки ПК.

В коммерческом сегменте выручка выросла на 7%, но отрицательный результат обеспечил именно сегмент потребительских решений. Общий объем поставок ПК у HP упал на 25%, а если рассматривать исключительно ноутбуки, то на 32%.

Принтеры и МФУ тоже больше не спасают HP. Выручка с продаж устройств печати обвалилась на 6% до $4,6 млрд, что существенно ниже прогнозов аналитиков. Эксперты Citigroup полагают, что все дело в нехватке комплектующих для производства принтеров, но нельзя не учитывать и тот факт, что электронный документооборот все активнее вытесняет бумажный. В связи с этим падает необходимость в закупке принтеров и картриджей к ним.