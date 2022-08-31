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Японцам впервые разрешат обращаться к властям без дискет и компакт-дисков

Министр цифрового развития Японии пообещал поспособствовать пересмотру национальных законов, которые не разрешают гражданам передавать сведения о себе в госорганы через интернет, только на компакт-дисках или дискетах. Многие японские чиновники вообще любят дискеты и не горят особым желанием отказываться от них. По состоянию на 2021 г. даже Токио не смог или не пожелал до конца избавиться от этой технологии почти 40-летней давности. И Япония в своем консерватизме не одинока.

Госуслуги без дискет

Власти Японии приняли решение скорректировать национальные законы, требующие от граждан использования физических носителей информации при взаимодействии с органами власти. Обещание разобраться с соответствующей проблемой дал лично министр цифрового развития Японии Таро Коно (Taro Kono) в рамках конференции, на которой, в частности, обсуждались вопросы цифровизации государственных услуг, пишет The Register.

В Японии с 2015 г. действует общенациональная система «Мой номер» (My number), в рамках которой граждане и резиденты получают 12-значный цифровой код, служащий для идентификации личности. Этот номер, в частности, необходим для доступа к различным услугам, предоставляемым государством населению, в том числе через интернет.

Обратившийся за такими услугами наверняка будет вынужден сперва предоставить какие-либо данные выбранному ведомству. Загвоздка в том, что процедура передачи таких данных строго регламентирована и в ряде случаев лежащие в ее основе протоколы давно устарели. Так, по информации The Register, в профильном законодательстве Японии присутствует свыше 1,9 тыс. норм, устанавливающих правила обмена сведениями с государственными структурами. Многие из них предписывают использовать гибкие магнитные диски (дискеты или флоппи-диски) и лазерные компакт-диски (CD-ROM). Такие достижения технического прогресса как интернет в этих законах не упомянуты, а, следовательно, не могут быть использованы легально.

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Накопители на гибких магнитных дисках давно устарели

Именно эти законодательные нормы, препятствующие цифровой трансформации Японии, Коно пообещал подвергнуть пересмотру и актуализации в самые кратчайшие сроки.

Время дискет и компакт-дисков прошло

Если компакт-диски в лице формата Blu-ray все еще в какой-то степени актуальны как носитель информации (хотя целесообразность его использование для обмена документами вызывает вопросы), то накопители на гибком магнитном диске совершенно точно давно морально устарели, к тому же массово не производятся.

Первая 3,5-дюймовая дискета (наиболее «свежий» мейнстримный форм-фактор) была выпущена в 1981 г. и на протяжении более чем 20 лет была основным внешним носителем, позволявшим переносить информацию с одного компьютера на другой. К примеру, в 2002 г. компания Sony продала 47 млн 3,5-дюймовых дискет. Емкость такой дискеты не превышала 2,88 МБ, а скорость работы с данными и надежность их хранения оставляла желать лучшего.

В апреле 2010 г. компания Sony, один из крупнейших производителей дискет данного типа, объявила прекращении их выпуска с марта 2011 г.

Робкие шаги в сфере цифровой трансформации

До Таро Коно дать толчок цифровому развитию Японии в 2021 г. попытался тогдашний премьер-министр Есихиде Суга (Yoshihide Suga). Он в частности, обещал минимизировать использование государственными органами печатей (штампов) и факсимильных аппаратов. Однако реализовать задуманное чиновнику было не суждено – на своем посту он продержался лишь немногим больше года.

Как отмечает The Register, Коно значительно моложе экс-премьера и более технически подкован – даже ведет целых два Twitter-аккаунта: один на японском, другой на английском языках.

В ходе упомянутого ранее мероприятия министр поддержал план правительства Японии, который предусматривает ликвидацию технической безграмотности чиновников, улучшение ИКТ-инфраструктуры государственных ведомств и даже внедрение новомодного Web3.

Проблема не только в законах

Впрочем, архаичность соответствующих законодательных норм не единственная причина, тормозящая цифровизацию японского госаппарата. Определенную роль, вероятно, играет и определенный консерватизм чиновников.

Так, в октябре 2021 г. CNews писал о том, что муниципальные структуры Токио только-только начали искоренять практику использования гибких магнитных дисков и переводить взаимодействие с гражданами и организациями в онлайн. При этом сами госслужащие выражали некоторое недовольство переменами: дискеты для них стали удобным, а главное, привычным инструментом документооборота. К примеру, финансисты столичного специального района Мэгуро в течение многих лет формировали платежные поручения в своем офисе, сохраняли их на флоппи-диск, а затем везли в банк, где уже сотрудники финансовой организации вручную проводили соответствующие документы.

Не Японией единой

Япония не единственное государство с высокоразвитым частным технологическим сектором, при этом до недавних пор заставлявшее граждан прибегать к использованию устаревших технологий или практик.

Так, на сайтах госструктур Южной Кореи, родины гигантов LG и Samsung, вплоть до 2021 г. применялась устаревшая и небезопасная технология ActiveX, которая к тому же требовала браузера Internet Explorer. Поддержку последней, одиннадцатой версии своего легендарного интернет-обозревателя Microsoft прекратила в июне 2022 г.

Власти Австралии едва ли не до конца 2010-х годов вели учет получателей социальных пособий в формате так называемой плоской базы данных, то есть в виде единственной простейшей таблицы.

В Китае бизнес до сих пор вынужден использовать печать, наделяющую ее владельца широкими управленческими полномочиями. В том числе из-за этой особенности экс-глава китайской «дочки» разработчика чипов ARM Аллен Ву (Allen Wu) больше года удерживал контроль над компанией, забрав с собой относящиеся к ней печать и учредительные документы, когда его попытались уволить.

Налоговое управление США (Internal Revenue Service) по-прежнему обрабатывает миллионы бумажных налоговых деклараций вручную вместо того, чтобы использовать давно существующие инструменты распознавания текста (OCR). Полученные от населения документы в конвертах работники службы сначала распаковывают, а затем самостоятельно вносят в компьютер при помощи клавиатуры.

Американская армия использовала гибкие диски в национальной системе ядерного вооружения. Это были 8-дюймовые дискеты, разработанные более 50 лет назад. Впоследствии устаревшее оборудование было заменено на современное – от дискет отказались в пользу твердотельных накопителей на базе флеш-памяти (SSD).

Дмитрий Степанов

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