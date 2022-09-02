Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Под стражу отправлен бывший топ-менеджер «Роснано» и ее портфельной ИТ-компании «Элвис-неотек». По статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, он может оказаться за решеткой на 10 лет.

Арест Наиля Губаева

В Москве арестован бывший инвестиционный директор управляющей компании «Роснано» и член совета директоров «Элвис-неотека» (портфельная ИТ-структура упомянутой госкомпании) Наиль Губаев.

«Элвис-неотек» известен не только как разработчик ИТ-систем с использованием ИИ, но и как правообладатель двух российских процессоров. Один из них, VIP-1 строится на известной архитектуре ARM, другой, Elise — MIPS. Обе архитектуры созданы в соответствии с концепцией RISC, то есть для чипов с сокращенным набором команд.



Как следует из картотеки московских судов общей юрисдикции, 2 сентября 2022 г. Басманный районный суд избрал Губаеву Н. И. меру пресечения в виде заключения под стражу.

В карточке дела указано, что ему вменяется в вину нарушение ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России. Она описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание за такое преступление — лишением свободы на срок до 10 лет.

О том, что Губаев Н. И. — это именно топ-менеджер «Роснано» и «Элвис-неотека», РБК подтвердили представители Басманного районного суда. По данным издания, арестант пробудет под стражей как минимум два месяца — до 1 ноября 2022 г.

Бывший топ-менеджер «Элвис-неотека», продвигавшего свои микропроцессоры, может сесть на 10 лет

Первым о проблемах Губаева утром 2 сентября 2022 г. сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Последние эпизоды в карьере Губаева

Как писал «Московский rомсомолец», Губаев ушел из «Элвис-неотека» после смены руководства «Роснано» и отставки Анатолия Чубайса с поста главы компании в декабре 2020 г.

По данным ЕГРЮЛ, Губаев с 11 июня 2021 г. выступал гендиректором ООО «Неотек» — 100-процентной «дочки» АО «Элвис-неотек». Организация была зарегистрирована в Сколково 20 марта 2017 г. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. компания показала выручку в 23,2 млн руб. с приростом этого показателя на 116% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль в отчетный период составила 9,5 млн руб.

Впрочем, еще 13 ноября 2021 г. компанию вместо Губаева возглавил Станислав Мамедов.

Что же касается Губаева, то по данным «Контур.фокуса», он до сих пор фигурирует в качестве гендиректора зарегистрированного в Зеленограде ООО «Компния технология», правда с пометкой «сведения недостоверны по заявлению самого лица — 30 сентября 2021 г.».

Несколько фактов об «Элвис-неотеке»

«Элвис-неотек» позиционирует себя как проектная компания «Роснано», разработчик и производитель систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного наблюдения.

«Компания была создана в 2011 г. при поддержке «Роснано», но в действительности ее истоки лежат намного глубже, так как история компании неразрывно связано с АО «Элвис», организованном на базе структурного подразделения научно-производственного объединения ЭЛАС, выполнявшего в 1960–1980 гг. передовые разработки в области космической электронной техники», — говорится на сайте организации.

По данным госструктуры, акционером «Элвис-неотека» наравне с «Роснано» выступает американская компания Senesys. При общем бюджете инвестиционного проекта, которым является «Элвис-неотек», в 2,81 млрд руб. на «Роснано» приходится 1,06 млрд руб.

Продажа прав на свои чипы и финансовые проблемы

Как уже отмечалось выше, «Элвис-неотек» выступал правообладателем двух российских микропроцессоров: 40-нанометрового VIP-1 для обработки видеопотоков и изображений и 28-нанометрового Elise для видеоаналитики, мультимедиа, навигации, высокопроизводительных рынков мобильных вычислений.

В апреле 2022 г. CNews выяснил, что компания выставила права на эти чипы на продажу — за 470 и 50 млн руб. соответственно.

Представители «Элвис-неотека» тогда объяснили CNews продажу процессоров тем, что права на них относятся к результатам интеллектуальной деятельности (РИД), «которые в соответствии с новой стратегией развития компании не вошли в пул ключевых».

«Было принято решение о коммерциализации таких РИД, — добавили собеседники редакции. — За счет реализации данных РИД сторонним компаниям реализована возможность создания на их основе высокотехнологичной продукции для российского рынка и обеспечения конкурентных преимуществ перед иностранными технологиями».

Отметим, что Elise для «Элвис-неотека» был отнюдь не рядовой технологией. Ранее компания заявляла о себе как разработчике систем безопасности с компьютерным зрением «и правообладателе процессора Elise».

Мнения опрошенных CNews участников российского электронного рынка тогда разделились. Один из собеседников редакции однозначно полагал, что «Элвис-неотек» пытается реализовать схему обхода санкций. В понимании эксперта, права на чипы приобретет «дружественная» продавцу структура из третьей страны, которая сможет заказать выпуск процессором TSMC, а затем на тех или иных условиях передать партию бенефициару проекта — «Элвис-неотеку». Другой собеседник CNews считал, что распродажа технологий связана с тяжелым финансовым положением компании.

В пользу последней из версий, например, может говорить выясненный CNews факт того, что 10 января 2022 г. Минпромторг подал иск к компании с требованием вернуть предоставленную ранее субсидию в размере 200 млн руб. Эти средства были выделены на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

Также министерство намеревалось взыскать с компании штраф в размере 50 млн руб. Арбитражный суд Москвы в июле 2022 г. удовлетворил только первую часть иска (на 200 млн руб.) Разбирательство продолжается в апелляционной инстанции.