Выкупленная финнами российская энергетическая компания переходит с SAP на «1С»

Перешедшая во владение финнов российская энергетическая компания, ранее известная как ТГК-10, запустила внедрение информационной автоматизированной системы комплексного учета работы предприятия на программной платформе «1С». На данный момент в компании используются решения немецкой SAP.

От SAP к «1С»

Как выяснил CNews, российская энергетическая компания с финским владением «Фортум» (ранее «Территориальная генерирующая компания № 10», ТГК-10) решила отказаться от продуктов немецкой SAP в пользу отечественных решений фирмы «1С». В частности, организация планирует запустить на российском ПО учетную систему.

Исполнитель проекта будет определен в ходе тендера. Он был запущен заказчиком 22 августа 2022 г. в формате запроса котировок. Начальная цена лота выставлена на уровне 270 млн руб. Прием заявок от претендентов проводился до 30 августа. Определение победителя намечено на 13 сентября. Фронт работ рассчитан на срок до 15 мая 2024 г.

На данный момент в компании в системе SAP работает 1038 пользователей. Распределенные базы данных ею не используются. Количество сотрудников, для которых в SAP выполняется расчет заработной платы, составляет 2750 человек. Учет ведется для 15 юридических лиц.

«Фотртум» отмечает, что серверы кластера «1С» будут работать под управлением российской операционной системы Astra Linux, а в качестве СУБД будет задействовано отечественное решение Postgres Pro Enterprise.

Некоторые подробности проекта

В тендерном техзадании говорится, что перед стартом проекта исполнителю необходимо будет осуществить анализ ряда бизнес-процессов заказчика и его требований к автоматизации предприятия. Анализу должны подвергнуться процессы управления нормативно-справочной информацией, закупками, запасами и снабжением материалами, инвестиционными проектами, внеоборотными активами.

Фортум » меняет SAP на «1С»

Также должны быть проанализированы производство, управление оптовыми продажами, бухгалтерский и налоговый учет, бюджетирование и планирование, казначейство, расчет зарплаты и управление персоналом, налоговый мониторинг.

На основании проведенного обследования исполнителю необходимо будет предложить заказчику, какими именно программными продуктами «1С» могут быть реализованы бизнес-процессы. Заказчик настаивает на том, что в числе прочих должны быть рассмотрены программные продукты «1С:управление холдингом» и «1С:ERP управление предприятием».

В дальнейшем, исполнителю необходимо будет сформировать концепцию серверной архитектуры новой системы и ее лицензирования. При этом от него потребуется разработать архитектуру решения в условиях работы территориально разнесенных подразделений, объединенных с заказчиком в единую защищенную сеть передачи данных.

«Требуется сформировать рекомендации по необходимым шагам и последовательности выполнения перехода с SAP на “1С” с оценкой необходимых ресурсов (технических, человеческих, временных и т. п.), — говорится в техзадании. — Оценить возможные риски, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ при внедрении информационной автоматизированной системы комплексного учета работы производственного предприятия на программной платформе “1С”».

Параметры бизнеса «Фортума»

«Фортум» считает себя одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. Компания на своем сайте отмечает, что в ее структуру входят семь теплоэлектростанций. Четыре из них расположены в Челябинской области, три — в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС в Югре, которая считается одной из самых крупных и современных тепловых электростанций России.

Портфель производственных активов компании также включает ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции, которые находятся в Оренбургской области и Башкирии.

Суммарная мощность генерирующих объектов «Фортума» в части электрической энергии составляет 4 672 МВт. Совокупная мощность электростанций компании в части тепловой энергии —7613 МВт.

В марте 2008 г. стратегическим партнером и собственником ОАО «ТГК-10» стала финская энергетическая корпорация Fortum. Она является третьим по величине иностранным инвестором в российской электроэнергетике.

Сегодня основное заявленное направление инвестиций финнов связано с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Fortum, включая совместные предприятия, заявляет о себе как о крупнейшем игроке на российском рынке возобновляемой энергетики. В декабре 2021 г. операционный портфель Fortum в области ВИЭ превысил 1,2 ГВт. На различной стадии реализации находятся объекты суммарной мощностью 291,6 МВт, и около 1,9 ГВт в стадии девелопмента. Суммарный объем проектов составляет около 3,4 ГВт.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. ПАО «Фортум» показало выручку на уровне 82,5 млрд руб. с приростом этого показателя на 5% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации составила 18,6 млрд руб.