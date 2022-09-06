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Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда

Производитель вычислительной техники Yadro приобрел 100% долей разработчика ПО для систем хранения данных «Рэйдикс». Эксперты считают, что такое ПО будет востребовано на российском рынке. Доли были выкуплены у гендиректора компании, а также дочки «Ростелекома». Купленная компания была оценена в 500-600 млн руб.

Сделка Yadro

Российский разработчик и производитель вычислительной техники под брендом Yadro (юрлицо ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») приобрел ИТ-компанию «Рэйдикс». Она занимается разработкой софта для систем хранения данных (СХД). Эксперты оценили 100% приобретенной компании примерно в 500-600 млн руб., пишет «Коммерсант».

Согласно «Контур.фокусу», 69,97% ООО «Рэйдикс» принадлежало гендиректору Андрею Федорову, остальные 30,03% находились у ООО «Коммит кэпитал», которая на 100% принадлежит «Ростелекому». 1 сентября 2022 г. ООО «Группа компаний ядро» выкупило долю дочки «Ростелекома». По данным «Коммерсанта», остальная часть была приобретена 2 сентября.

Представители Yadro назвали сделку «важным шагом в реализации стратегии выхода в новые сегменты рынка СХД».

Оценка приобретения

Сделка позволит Yadro получить команду специалистов и готовые технологии, разработка и внедрение которых с нуля заняли бы до трех лет, рассказал «Коммерсанту» совладелец «Систематики» Леонид Гольденберг. ПО «Рэйдикс» распределяет нагрузку на СХД, увеличивая скорость загрузки/выгрузки данных. У таких решений есть ниша, считает эксперт.

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Yadro купил разработчика ПО для СХД

Гендиректор дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков считает этот сегмент ПО перспективным. Так, для запуска СХД необходим лицензионный ключ вендора. После его введения на оборудовании начинает работать специализированный софт, который соединяет отдельные вычислительные машины в целую систему, поясняет эксперт. Кулаков считает, если Yadro займется не только сборкой вычислительной техники, но и написанием для нее ПО, Россия «получит отечественные системы хранения данных».

Выручка и клиенты «Рэйдикс»

По данным «Контур.фокус», ООО «Рэйдикс» была образована 27 апреля 2011 г. в Санкт-Петербурге. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 119,9 млн руб., что на 19% выше, чем по результатам 2020 г. Чистая прибыль при этом составила 10,3 млн руб.

В 2016 г. дочка «Ростелекома» выкупила 30% компании за 100 млн руб., писали «Ведомости».

По данным самой компании, среди партнеров «Рэйдикс» — «Аквариус», «Крафтвэй», «Депо компьютерс», «Марвел дистрибуция», «Софтлайн», «Т1 интеграция» и др. Среди клиентов — РЖД, «Газпром», Росимущество, Росреестр и т. д.

ПО компании внесено в Единый реестр российских программ Минцифры. Продукты разработчика распространяются через партнерскую сеть и за рубежом. Среди стран — США, Южная Корея, Япония, Великобритания, Бразилия, Украина, Индия, Египет, Пакистан, Испания, Турция, Тайвань, Казахстан, говорится на сайте «Рэйдикс».

Кристина Холупова

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