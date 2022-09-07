Главный эксперт Oracle СНГ перешел на работу в российскую Postgres Professional

Марк Ривкин, эксперт по СУБД в компании Oracle, перешел на должность руководителя отдела технического консалтинга в отечественного конкурента Oracle — Postgres Professional. Там он займется развитием и популяризацией продуктов российской компании. Ривкин с 1996 г. работал в американской корпорации, которая в марте 2022 г. объявила о прекращении всех операций на территории России, а в августе — об увольнении всех сотрудников российского представительства Oracle.



Из Oracle в Postgres Professional

Марк Ривкин, руководитель направления технологического консалтинга СУБД, Oracle СНГ назначен руководителем отдела технического консалтинга в российской компании Postgres Professional, пишет Tadviser.

Под руководством Ривкина будет создана команда технических консультантов, ранее работавших в американской корпорации, сообщают в Postgres Professional.

«Марк хорошо известен в российском ИТ-сообществе как специалист высочайшего уровня», — отметил заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. По его словам, экспертиза команды под руководством Ривкина займется развитием и популяризацией продуктов компании.

По мнению Марка Ривкина, СУБД Postgres Pro может рассматриваться как замена западных систем при импортозамещении.

Биография Ривкина

«Сам Ривкин стоял у истоков создания представительства Oracle в России и более 30 лет способствовал популяризации, продвижению и использованию продуктов Oracle», — отметили в Postgres Professional.

Postgres Professional переманила к себе эксперта по СУБД из Oracle

Ривкин родился в Москве и получил высшее образование в 1975 г., окончив Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского.

В Oracle Ривкин работал с 1996 г., помимо этого он также получил опыт работы в IBM, LVS и Институте проблем Управления АН СССР.

Положение Oracle в России

В марте 2022 г. американская корпорация Oracle заявила о прекращении всех операций на территории России.

В июле CNews стало известно, что Oracle объявила об увольнении сотрудников российского представительства. Персонал должен был покинуть компанию 31 августа 2022 г.

Российские компании с конца мая по начало августа подали иски к американской корпорации Oracle почти на 300 млн руб.

Куда ушел Ривкин

Postgres Professional была основана в 2015 г. и на данный момент является самым известным российским разработчиком СУБД вообще и объектно-реляционных СУБД в частности. Компания развивает линейку коммерческих продуктов, созданных на основе открытой свободной СУБД PostgreSQL.

По данным «Контур.фокуса», ООО «Постгрес профессиональный» было зарегистрировано в Москве 4 февраля 2015 г. В организации 27,9% долей принадлежит Антону Сушкевичу, 21,5% — гендиректору компании Олегу Бартунову, еще 21,5 % — Ивану Панченко, столько же, 21,5 % — техническому директору Федору Сигаеву, 7,6% — Андрею Флейте.

В апреле CNews стало известно о том, что выручка Postgres Professional увеличилась на 68% и составила около 1,5 млрд руб.