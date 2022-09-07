Huawei возобновила поддержку корпоративных клиентов в России на новых условиях. Вернуть сломанные устройства нельзя

В России начала действовать официальная поддержка корпоративных клиентов Huawei. Она называется Hi-Care for Russia only и предназначена исключительно для российских организаций, и в ней нет нескольких ключевых опций. В частности, клиенты не могут вернуть бракованное или сломанное устройство непосредственно производителю и попросить замену.

Китайская поддержка российских клиентов

Компания Huawei Enterprise возобновила поддержку своих клиентов на территории России, создав для них отдельный вид техподдержки. Оно получило название Hi-Care for Russia only.

Huawei Enterprise – это подразделение компании Huawei, нацеленное исключительно на корпоративных клиентов компании. Она работает с организациями из сфер финансов, транспорта, телекоммуникаций, энергетики, а также с госструктурами.

Huawei с начала марта 2022 г. постепенно сокращает свое присутствие на российском рынке, без анонсов и оповещений вводя те или иные «санкции». Например, она вдвое сократила поставки россиянам своих потребительских решений, а операторы связи весной 2022 г. утратили возможность закупать у нее базовые станции.

Huawei то уходит из России, то возвращается обратно. Определенности нет

О запуске новой техподдержки специально для российских корпоративных клиентов Huawei, как и Huawei Enterprise, официально не заявляла. Об этом первым сообщил Telegram-канал «Импортозамещение в ИТ. Оборудование и ПО». Впрочем, и об уходе с российского рынка компания тоже не говорила, хотя заказы она не принимает на протяжении почти полугода – с апреля 2022 г.

Все обо всем осведомлены

По информации Telegram-канала, несмотря на отсутствие официальных анонсов и заявлений со стороны китайского вендора, многие потенциальные и действующие заказчики ее техники, а также дистрибьюторы в настоящее время осведомлены о запуске Hi-Care for Russia only. По каким каналам они получили данную информацию, неизвестно.

Согласно имеющимся данным, новый вид техподдержки почти не отличается от той, что действовала в России до 24 февраля 2022 г. Почти все ранее доступные опции и условия соблюдены, кроме одного – возможно, одного из самых необходимых.

Любая техника в мире, вне зависимости от бренда, страны разработки и производства, склонна ломаться. Многие вендоры предлагают своим корпоративным клиентам опцию RMA или Return Merchandise Authorization. Она подразумевает возможность возврата бракованных или неисправных устройств обратно производителю для ремонта или обмена на новое.

В новой российской техподдержке Huawei Enterprise об услуге RMA упоминаний нет. «Железо» на случай замены должен заранее закупить непосредственный заказчик, закупающий технику у Huawei. К примеру, это может быть дистрибьютор. Вопрос хранения такого оборудования решает тоже заказчик, а не производитель.

Все другие вопросы, касающиеся технической поддержки, Huawei Enterprise берет на себя. Это касается, в том числе и выезда специалистов к заказчику в случае возникновения какой-нибудь нештатной ситуации.

Как пишет канал «Импортозамещение в ИТ. Оборудование и ПО», новая поддержка позволяет продлить ранее заключенные с бизнес-подразделением Huawei контракты на поставку оборудования. «Ну а где и как взять железо - многие участники рынка уже знают», – говорится в публикации.

Без Huawei будет непросто

Huawei – один из трех крупнейших поставщиков телеком-оборудования российским операторам связи. Двое других – это финская Nokia и шведская Ericsson. Эти компании официально покинули российский рынок и прекратили импорт своего «железа». Huawei сделала то же самое, но без объявления о своем уходе.

Сложившаяся ситуация грозит отразиться на качестве мобильной связи в России. По прогнозам, масштабные сбои в работе сотовых сетей ожидались летом 2022 г.

Решением проблемы может стать параллельный импорт – легализованный властями классический «серый» импорт. Однако это касается лишь бизнес-сегмента – в потребительском у Huawei довольно много конкурентов, продолжающих поставки техники в Россию.

Как Huawei «отменяет» Россию

За неполные семь месяцев с момента начала спецоперации на Украине Huawei ввела множество собственных антироссийских санкций. Они впечатляют своим многообразием.

Первым этапом стало сначала 50-процентное сокращение, а затем и полное прекращение импорта потребительской электроники, включая смартфоны. Однако в июле 2022 г. она внезапно возобновила его, как и всегда, без объяснения причин.

Также Huawei не терпит наличия в своем магазине приложений AppGallery наличие утилит попавших под санкции российских компаний и банков. Она нещадно удаляет их.

Наряду с этим компания начала закрывать свои офлайновые точки продаж и остановила работу фирменного интернет-магазина. К тому же, лето 2022 г. ознаменовалось увольнением половины внештатных сотрудников Huawei в России.

Что касается персонала, находящегося в штате, то его компания вывозит за рубеж. Делает она это с весны 2022 г., притом в обстановке строжайшей секретности, но тайна перестала быть тайной в начале осени 2022 г.