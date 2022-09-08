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Бывший ИТ-директор Сбербанка встал во главе французского космического стартапа

Бывший главный технический директор и руководитель блока технологий Сбербанка Давид Рафаловский стал президентом космического стартапа Rovial, который базируется в Париже. Сооснователем проекта стал российский предприниматель, экс-владелец «Техносилы» Михаил Кокорич.

Космический проект

Бывший исполнительный вице-президент, главный техдиректор и руководитель блока технологий Сбербанка Давид Рафаловский будет строить французские космические базы, пишет TAdviser со ссылкой на свои источники.

Рафаловского летом 2022 г. назначили президентом космического стартапа Rovival, который базируется в Париже. По данным национального реестра торговых компаний и акционерных обществ Франции (Registre National du Commerce et des Sociétés) он входит и в список бенефициаров Rovial.

Сооснователями стартапа являются российский предприниматель, экс-владелец «Техносилы» Михаил Кокорич и Луис Хименес Туньон (Luis Jimenez-Tunon). Последний по совместительству – гендиректор инвесткомпании Red Queen Ventures. В 2011-2017 гг. Туньон был гендиректором крупного британского оператора сотовой связи Vodafone.

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Стартап Rovial был создан в 2021 году

По информации торгового реестра Франции (Registre du commerce et des sociétés), до Давида Рафаловского президентом в Rovial был Михаил Кокорич. Теперь он занимает должность гендиректора и технического директора стартапа. В реестре указано также, что Рафаловский сейчас проживает в США, и у него есть израильское и американское гражданство. Михаил Кокорич – российский гражданин, но живет в Швейцарии, а Луис Хименес Туньон – гражданин Испании и резидент Андорры.

История Rovial

Стартап Rovial появился в 2021 г. и, судя по данным реестра, компания занимается разработкой и эксплуатацией высокоскоростных спутников связи и спутниковых сетей, а также предоставляет услуги связи. На официальном сайте Rovial представлены спутниковые платформы, которые используют робототехнику на основе ИИ. Компания создает ультрамощные постоянно присутствующие в космосе высокоорбитальные платформы с электрогенерацией. Энергию спутники могут использовать для широкополосного вещания, а также для обработки данных в космосе.

В будущем Rovial собирается развивать производство водорода и кислорода из воды для дозаправки в космическом пространстве. Автономные роботы с искусственным интеллектом вскоре смогут прямо в космосе проводить ремонт и сборку.

Футуристично на сайте выглядит и концепция новой экономики космоса, которую готова развивать Rovial. В частности, в компании предполагают, что на Луне и вокруг нее скоро появятся постоянные поселения, а значит, потребуется обработка данных прямо в космосе. Такие технологии французская компания готова активно развивать.

В 2021 г. Rovial анонсировала, что хочет возглавить консорциум, куда вошли бы несколько передовых европейских компаний для реализации спутниковой сети, чтобы создать независимую опорную структуру в космосе и обеспечить экономический рост и безопасность европейских стран. В 2022 г. ожидается запуск демонстрационных спутников.

О Давиде Рафаловском

Давид Рафаловский окончил Тель-Авивский университет со степенью магистра в области разработки программного обеспечения. В 1997 г. он начал работу в американской компании Citigroup, где прошел 20-летний путь от ведущего разработчика решений до главы ИТ-инфраструктуры в функциях «финансы» и «риски» и заместителя главы блока «Технологий» подразделения Global Functions.

В 2017 г. Сбербанк объявил о назначении Давида Рафаловского на должность старшего вице-президента, технического директора группы и соруководителя блока «Технологии». В декабре 2018 г. Рафаловский был назначен исполнительным вице-президентом и стал подчиняться председателю правления Сбербанка Герману Грефу, продолжая выполнять функции СТО Сбербанка. Он возглавил реализацию стратегии группы в области технологий, включая внедрение современной платформы бизнес-приложений, инновационной архитектуры облачной инфраструктуры, передовой платформы корпоративных аналитических данных, технологий искусственного интеллекта. Курировал Рафаловский и создание суперкомпьютера Christofari.

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В феврале 2022 г. Рафаловский покинул Сбербанк

В феврале 2022 г. Рафаловский неожиданно ушел из Сбербанка, как и его коллега, первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис, отвечавший за строительство и развитие экосистемы, но после начала спецоперации на Украине попавший под британские и канадские санкции.

В профиле Давида Рафаловского в LinkedIn после Сбербанка как места работы указана американская компания Kizen, разработчик CRM-решения, где он занимает должность директора по стратегии и является членом совета директоров.

О Михаиле Кокориче

Михаил Кокорич окончил Новосибирский государственный университет в 1997 г., где учился на физическом факультете. В 2003 г. онстал выпускником Школы бизнеса в Стэнфорде, в 2004 г. окончил Университет экономики и управления в Новосибирске. В 2010 г. учился в Московской школе управления «Сколково».

Михаил Кокорич за последние годы стал основателем более 20 компаний, среди которых, например, розничная сеть «Уютерра». Возглавлял предприниматель и компанию «Техносила». В 2002-2004 гг. был главой российско-французской компании «Койоми интернэшнл», которая специализировалась на производстве высокотехнологичных материалов.

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В космическую отрасль Михаил Кокорич пришел в 2012 году

В космическую отрасль бизнесмен пришел в 2012 г., создав компанию «Даурия аэроспейс», которая занималась разработкой и запуском космических спутников. Она сотрудничала с Роскосмосом, но взаимодействие скандально остановилось. В июле 2017 г. ракета-носитель, запущенная с «Байконура» вывела готовые спутники на орбиту, но аппараты позже вышли из строя. «Роскосмос» через суд потребовал расторгнуть договор с «Даурией» и взыскать с нее 274,1 млн руб. Сумма оказалась слишком большой, и компания решила запустить процедуру банкротства. В 2015 г. Кокорич продал свою долю в компании, назвав огромной ошибкой ее создание в России.

В 2017 г. уже после переезда в США Михаил Кокорич основал Momentus Space, работающую в области космической логистики и транспортировки, в том числе с NASA и Lockheed Martin. Сооснователем был Лев Хасис, на тот момент занимавший позицию топ-менеджера «Сбербанка». В начале 2021 г. Momentus Space пыталась выйти на биржу NASDAQ, но IPO отложили из-за дискуссии с американскими властями, которых смущало российское гражданство основателя компании. Разработки россиянина признали технологиями двойного назначения, доступ к которым запрещен иностранцам в рамках законов национальной безопасности США.

На фоне давления Кокорич покинул пост главы Momentus Space, и на его должность заступил бывший замглавы Пентагона Джон Руд (John Rood). В 2021 г. Кокорич и Хасис продали свои доли в компании. В июле 2021 г. стало известно, что космический стартап Momentus согласился заплатить штраф в размере $7 млн за введение в заблуждение инвесторов относительно технологий компании и рисков национальной безопасности.

Следующим звездным стартапом Михаила Кокорича стала швейцарская компания Destinus, разрабатывающая гибрид самолета и ракеты, который будет доставлять грузы и людей за пределы атмосферы. В феврале 2022 г. Destinius привлекла $29 млн инвестиционных вложений.

Анжела Патракова

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