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В российском Microsoft новый президент. Вместо россиянки назначили американца

В российском офисе Microsoft сменили президента: вместо Кристины Тихоновой, проработавшей на этом посту три с половиной года, на пост заступил американец Бенджамин Оуэн Орндорфф (Benjamin Owen Orndorff). Тихоновой поручили другую руководящую должность в компании. Ротация кадров происходит на фоне постепенного уничтожения российского бизнеса американской корпорации.

Смена главы

На должность президента российского офиса Microsoft в сентябре 2022 г. назначен Бенджамин Оуэн Орндорфф (Benjamin Owen Orndorff), сообщает TAdviser. Он сменил Кристину Тихонову, которая возглавляла компанию с марта 2019 г. Ротацию кадров подтвердили в российском офисе Microsoft.

«Кристина Тихонова переходит на новую руководящую должность в Microsoft, и мы назначили нового руководителя нашего подразделения Microsoft в России», – сообщили представители компании.

Известно, что Бенджамин Оуэн Орндорффн сейчас возглавляет все четыре действующих российских юридических лица корпорации в России: «Майкрософт Рус», «Майкрософт Мобайл Рус», «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» и «Майкрософт Пейментс Рус».

По данным ЕГРЮЛ Великобритании (Companies House), Бенджамин Оуэн Орндорфф имеет американское гражданство. Он – юрист, который выполняет функции директора во многих юрлицах Microsoft (Microsoft mobile UK limited, S technologies limited, Europäisches Microsoft Innovations Center GmbH, Microsoft Development Center Copenhagen ApS, Microsoft System Marketing Deutschland GmbH и других).

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Microsoft сокращает российский бизнес, пока не останется «ничего или почти ничего»

Также Орндорфф является главным исполнительным директором и финансовым директором Yammer, Inc., президентом, исполнительным директором и финансовым директором Xamarin, Inc., исполнительным директором LinkedIn France SAS, управляющим директором LinkedIn Germany GmbH, президентом Parature, Inc. В прошлом он был президентом VoloMetrix, Inc. и корпоративным директором Preston Gates & Ellis LLP.

Топ-менеджеры Microsoft в России

До сих пор российским филиалом поочередно управляли, то американцы, то россияне. До 2004 г. президентом «Майкрософт Рус» почти три года была россиянка Ольга Дергунова. Затем с 2004 по 2008 г. на этом посту пребывал американец Биргер Стен (Birger Steen). После него пять лет президентом снова был гражданин России Николай Прянишников. С 2014 г. по июню 2017 г. - уроженец Украины с канадским гражданством Павел Бетсис (Paul Betsis). Затем два года президентскую позицию занимал Томаш Боченек (Tomasz Bochenek). Его сменила в 2019 г. россиянка Кристина Тихонова.

Карьера Кристины Тихоновой

Кристина Тихонова прошла курс Executive MBA при Российской академии наук и Кингстонском университете (Англия), а потом получила диплом Санкт-Петербургского университета по специальности «Экономика и финансы».

До прихода в Microsoft она занимала пост старшего вице-президента по продажам в инвестиционной компании ESW Capital в США. Затем по большей части Тихонова работала в телеком-индустрии на руководящих позициях в компаниях VEON (бывший Vimpelcom, материнская компания оператора «Билайн»), Nokia Networks, Nec, Mitsui & Co и других. В Nokia Networks она работала больше 10 лет: в должности президента Nokia-Siemens Network в России и вице-президента, руководителя Восточного региона Nokia Networks. Затем Кристина Тихонова занимала позицию CTO (Chief Transformational Officer) в VEON Евразии.

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Кристина Тихонова стала президентом Microsoft в России в 2019 году

С марта 2019 г. на посту президента российского Microsoft она сменила Томаша Боченека. После назначения она оказалась в подчинении Филиппа Роже (Philippe Rogge), президента Microsoft в Центральной и Восточной Европе.

После начала работы Тихонова взялась за трансформацию партнерской экосистемы и наряду с традиционными партнерами – дистрибуторами и интеграторами – Microsoft в России начала развивать стратегические партнерства нового типа – с телеком-операторами. В рамках новой стратегии американская корпорация развернула Microsoft Azure Stack в ЦОДах МТС и запустила программу совместных со Сбербанком исследований в сфере ИИ и робототехники.

В 2020 г. Microsoft вместе с партнерами анонсировала набор российских стартапов в программу Global Pilots для поддержки выхода на международный рынок. Участники программы претендовали на финансовую поддержку в размере до $3 млн.

Уход Microsoft из России

Напомним, после начала российской военной спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Microsoft объявила о прекращении продажи своих продуктов в России – прежде всего, операционной системы Windows, пакета офисных программ Office и облачного сервиса Azure. Летом компания закрыла возможность россиянам скачивать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 со своего сайта, а затем российские пользователи, участвующие в программе бета-тестирования Windows Insider, лишились доступа к тестовым обновлениям Windows 11. Возникла угроза отключения россиян и от обновлений для стабильных сборок ОС Microsoft.

В июне стало известно, что Microsoft сокращает свой бизнес на территории России – решение затронет более 400 сотрудников. Вскоре президент Microsoft Брэд Смит сделал жесткое заявление об уничтожении своего российского бизнеса корпорации – в итоге от него, по его словам, не должно остаться «ничего или почти ничего».

В июле 2022 г. американская корпорация обнародовала сведения о финансовых потерях после бегства из России – ущерб превысил $125 млн. В эту сумму аналитики включили выплаты выходных пособий работникам после сворачивания российского бизнеса, обслуживание долгов и потери на обесцененных активах. В то же время компания не стала учитывать фактические и потенциальные потери от прекращения продаж своих продуктов в России.

Анжела Патракова

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