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Подполковник ФСБ признался в краже 187 миллионов у хакера

Бывший сотрудник Управления ФСБ по Самарской области признался в хищении у хакера 187,4 млн руб. в биткоинах. За мошенничество в особо крупном размере Дмитрию Демину грозят годы в колонии, но он заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой и предложил дать показания на соучастников.

Никакого домашнего ареста

Бывший сотрудник УСФБ по Самарской области Дмитрий Демин признался в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Подполковник в отставке подтвердил, что похитил у хакера, дело которого вел, 187,38 млн руб. в биткоинах (68,5 биткоина). Демину угрожают несколько лет колонии.

235 гарнизонный военный суд в Москве оставил Демина в СИЗО до 1 декабря 2022 г., отказавшись отпустить его под домашний арест. Такое решение по ходатайству главного военного следственного управления Следственного комитета России было принято, несмотря на то, что подполковник сообщил о готовности сотрудничать с Главной военной прокуратурой и дать показания на своих подельников. Прокуратура заключила с ним досудебное соглашение.

Для домашнего ареста Дмитрия Демина посчитали слишком ненадежным – суд предположил, что он сразу задействует свои связи в органах власти и правопорядка, так как работает в спецслужбах уже 16 лет. Судья также выразил опасение, что подполковник будет противодействовать следователям, вступит в сговор с подельниками и попытается сокрыть похищенные деньги.

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Подполковник в отставке признался, что похитил у хакера, дело которого вел, 200 млн руб. в биткоинах

Демин, в свою очередь, настаивал на том, что не работает в ФСБ с апреля 2022 г., и «бежать от трех своих детей, которые ждут его в Самарской области, не собирается». Убедить суд ему не удалось.

История дела

Напомним, уголовное дело в отношении замначальника отдела – начальника отделения регионального ФСБ Дмитрия Демина было возбуждено в феврале 2022 г. Тогда же Самарский гарнизонный военный суд постановил взять его под стражу.

Подполковник поначалу отказывался давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Его позиция изменилась после передачи уголовного дела для дальнейшего расследования в Москву.

Следствие установило, что Демин вместе с неустановленными лицами с 18 апреля по 7 декабря 2021 г. похитили цифровые права на криптовалюту на 68,5 единиц биткоинов. Общая их стоимость в момент преступления достигала 187 млн 383 тыс. руб.

Чтобы совершить кражу, Демину пришлось злоупотребить своим служебным положением «путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба Мочалову» – такую фамилию носит осужденный хакер из Сызрани в Самарской области.

Мочалов же создал программу для взлома компьютеров. С ее помощью он похищал пароли от электронных кошельков и других платежных инструментов. После задержания хакер сам отдал сотрудникам ФСБ пароли и в деталях объяснил, как работает система. Этими ценными сведениями Демин с сослуживцами не преминули воспользоваться.

Хакер из Сызрани же получил год ограничения свободы – суд признал его виновным по ст. 273 УК (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Без разрешения спецорганов он не мог покидать Самарскую область, менять место жительства в Сызрани и был обязан регулярно отмечаться в полицейском участке.

Анжела Патракова

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