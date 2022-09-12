Российские разработчики: принудительная легализация «недружественного» ПО стране не нужна и опасна

Союз российских разработчиков ПО АРПП «Отечественный софт» не согласен с законопроектом, позволяющим через суд принудительно лицензировать иностранное ПО. В ассоциации полагают, что использование такого софта без поддержки со стороны разработчика чревато появлением уязвимостей в безопасности. Законопроект предусматривает принудительное лицензирование целого списка иностранных разработок, включая видеоконтент. Против этой части документа выступают уже онлайн-кинотеатра, тогда как обычные кинотеатры ее, наоборот, поддерживают.

Разработчики против

Российские разработчики ПО выступили против принудительного лицензирования иностранного софта на территории России, пишет «Коммерсант». Данная норма может быть реализована на уровне законодательства, хотя пока является лишь законопроектом.

Негативный отзыв в адрес принудительной легализации иностранного ПО направила АРПП «Отечественный софт», в состав которой входит около 240 российских компаний, в той или иной степени связанных с разработкой программ. Ассоциация высказалась резко против законопроекта депутата от «Справедливой России» Дмитрия Кузнецова, который позволяет российским компаниям открывать себе доступ к лицензиям на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран, если те отказывают им российским клиентам в прямой продаже своих лицензий. Как сообщал CNews, законопроект предусматривает получение таких лицензий через суд.

Российские разработчики хотят не допустить принудительного лицензирования зарубежного ПО

Кузнецов внес свой законопроект в Госдуму в середине июля 2022 г. В начале сентября 2022 г. с критикой на него обрушились онлайн-кинотеатры, заявив, что он «разрушит всю российскую креативную индустрию». Обычные офлайн-кинотеатры, напротив, высказались в поддержку инициативы депутата.

Чем недовольна АРПП

В отзыве главы АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина сказано, что законопроект позволяет компаниям получать через суд лишь лицензии на иностранное ПО. Все, что касается его сопровождения, заполучить таким образом не удастся.

По всей вероятности, в данном случае речь идет о поддержке пользователей со стороны разработчика. В отзыве Лашина сказано, что ее отсутствие «может привести к уязвимостям».

Также Ренат Лашин считает, что если инициатива Кузнецова станет законом, иностранные государства могут отреагировать на него зеркальными санкциями. Другими словами, они тоже могут ввести принудительное лицензирование, но уже в отношении российского ПО. По прогнозам главы АРПП, следствием всего этого может стать «повторный отток ИТ-специалистов за рубеж». Первый такой поток, когда из страны уехало несколько десятков тысяч айтишников, был зафиксирован в начале и середине весны 2022 г.

Власти очень настойчивы

Законопроект депутата Кузнецова – не единственная инициатива властей, направленная на решение вопроса с использованием ПО тех иностранных компаний, кто не желает продавать свои лицензии российским потребителям. Еще весной 2022 г. власти хотели разрешить использование пиратских версий таких программ. На момент публикации материала точка в этом вопросе поставлена не была, однако россияне решили не ждать разрешения властей и начали активно искать в интернете пиратские копии Windows после заявления Microsoft о готовности уничтожить свой российский офис.

Помимо этого, всего лишь за сутки до внесения законопроекта Кузнецова в Госдуму было проведено заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По итогам мероприятия президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину предложить «специальные условия использования» иностранного софта, «в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств». Данное поручение было утверждено 1 сентября 2022 г. Выполнено оно должно быть не позднее 1 октября 2022 г.

С АРПП согласны не все

Мнение АРПП в отношении новой инициативы властей получило несколько отрицательных отзывов. В частности, зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов выразил свое полное несогласие с доводами ассоциации.

По его словам, законопроект позволит российскому потребителю на легальной основе использовать нужные ему зарубежные программы. «Если пользователь хочет использовать зарубежное ПО и если у него есть специалисты, которые помогут ему обеспечить безопасность и отсутствие уязвимостей, почему мы должны решать за него?», – сказал Анатолий Семенов.