Шесть поставщиков ПК обвинены властями в 100 картельных сговорах на 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба заподозрила в картельном сговоре шесть компаний, которые участвовали в торгах на поставку информационно-коммуникационного оборудования. Ноутбуки, ПК, моноблоки и прочее компьютерное оборудование закупали федеральные органы исполнительной власти, медучреждения и больницы.



ИТ-картель

Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный на торгах на сумму более 2 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Признаки нарушения выявлены, в том числе, при реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование» – ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении шести российских ИТ-компаний. В деле фигурируют «123 солюшнс», «Ресерч лаб», «АНТ», «РИТ», «Современные технологии» и Группа «Инфотактика». Им инкриминируют нарушения п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ФАС полагает, что компании заключили картельный сговор, чтобы поддержать цены на более чем 100 торгах на поставку информационно-коммуникационного оборудования. Ноутбуки, ПК, моноблоки и прочее компьютерное оборудование закупали федеральные органы исполнительной власти, больницы и другие социальные учреждения. По предварительной оценке ФАС, сумма начальных максимальных цен контрактов составляет свыше 2 млрд рублей.

ФАС уверена, что компании пытались поддержать цены на более чем 100 торгах

Если суд установит вину, ИТ-компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП России – согласно ч. 2 ст. 14.32 КоАП (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности).

Судя по заключенным госконтрактам с «123 солюшнс», «Ресерч лаб», «АНТ», «РИТ», «Современные технологии» и Группой «Инфотактикой», в 2021-2022 гг. они чаще всего поставляли ноутбуки, моноблоки, ПК и другое компьютерное оборудование.

«Инфотактика»

Компания «Инфотактика» предоставляет услуги в области построения и модернизации ИТ-инфраструктуры предприятий и появилась на российском рынке с 2007 г.. Основные направления – инфраструктура и ЦОД, корпоративные телефонные сети, комплексная безопасность. В 2020 г. компания вошла в рейтинг CNews Security как крупнейшая компания России в сфере защиты информации.

Судя по информации на сайте «Инфотактики», в круг ее постоянных клиентов входят государственные и коммерческие организации, банки, промышленные и торговые группы, федеральные министерства, ведомства и силовые структуры. Согласно сведениям на сайте госзакупок, «Инфотактика» участвовала в закупках ноутбуков и мобильной стойки для организации абонентского пункта конфиденциальной видеосвязи органов госвласти в представительстве правительства Ставропольского края (171 и 153 тыс. руб. соответственно).

Также компания принимала участие в тендере на предоставление техобслуживания и поддержки инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры интеллектуальной транспортной системы Корпоративной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Москвы (7,5 млн руб.).

«123 солюшнс»

Компания «123 солюшнс» позиционирует себя как системный интегратор с опытом внедрения и разработки комплексных ИТ-решений для автоматизации технологических и бизнес-процессов.

В августе 2022 г. CNews писал, что проблемный проект поставки в МВД 30,3 тыс. ПК стоимостью 1,05 млрд руб. обернулся уголовным делом. Главным фигурантом разбирательства стал учредитель и экс-гендиректор компании-поставщика ООО «123 солюшнс» Григорий Блажко. Ему вменяют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Известно, что «123 солюшнс» после заключения контракта пыталась передать в МВД компьютеры российской марки RDW, которых не оказалось в реестре отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге.

В 2021 г. «123 солюшнс» также участвовала в закупках комплектующих для программно-аппаратных вычислительных комплексов для Центрального таможенного управления (10,79 млн руб.) и моноблоков для Федерального агентства по управлению государственным имуществом (9,6 млн руб.).

«Ресерч лаб»

Компания «Ресерч лаб», судя по сведениям «СПАРК Интерфакс», занимается ремонтом компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. В перечень дополнительных видов деятельности входят торговля офисной техникой и оборудованием, разработка компьютерного ПО, ИТ-консалтинг.

29 августа 2022 г. «Ресерч лаб» выиграла тендер на поставку ноутбуков в рамках госпрограммы «Развитие образования» (модернизация школьных систем образования). Заказчиком выступило министерство образования и науки Республики Дагестан. Начальная цена контракта составила 119 млн руб.

Летом 2022 г. компания также участвовала в закупках системных блоков для нужд подразделений МГУ (начальная цена контракта почти 43 млн руб.), моноблоков и ноутбуков для Медицинского симуляционного центра МГУ имени М.В.Ломоносова (2,78 млн руб.) и других.