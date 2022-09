SAP взвинчивает цены. ERP-гиганту не хватает денег из-за инфляции

Стоимость техподдержки SAP вырастет для всех клиентов компании с 1 января 2023 г. В SAP объясняют это увеличением своих расходов в связи с общемировой инфляцией и говорят, что это первое удорожание поддержки за последние 10 лет. Компания уверяет, что цены вырастут не более чем на 3,3%, но ей ничего не мешает повышать их на ежегодной основе.

Софт SAP становится дороже

Немецкая компания SAP, один из лидеров мирового рынка ERP-систем, готовится поднять плату за техподдержку своих продуктов. Как пишет The Register, стоимость услуги вырастит с 1 января 2023 г.

По словам представителей SAP, компания хочет за счет своих клиентов компенсировать увеличение собственных расходов. Его они связывают с происходящим в мире, в частности, с ростом инфляции, который провоцирует удорожание как товаров, так и услуг в любых сферах деятельности.

«Сегодняшняя макроэкономическая среда с высокими темпами инфляции, отраженными в региональных индексах цен, в значительной степени влияет на компании по всему миру, – сообщил представитель SAP в электронном письме в The Register. Он добавил также, что эти общемировые изменения не обошли стороной и SAP. С его слов, из-за них компания несет повышенные расходы на электроэнергию и на зарплаты сотрудников, а также на различные сторонние услуги.

Выручка SAP растет, но крайне медленно. Так, по итогам 2021 г. она составила 27,84 млрд евро против 27,34 млрд евро годом ранее. Разница составляет лишь 2%. На столько же выросла и чистая прибыль, достигшая 5,38 млрд евро.

Инфляция и потеря 300 миллионов евро в результате ухода из России вынуждают SAP поднимать цены

В 2020 г. ситуация была еще менее радостная – по итогам года падение выручки составило 1% в сравнении с 2019 г. но чистая прибыль за тот же период выросла почти вдвое – 5,28 млрд евро против 3,37 млрд евро в 2019 г.

2019 г. был для SAP зеркально противоположным. Выручка выросла на 12% на фоне 2018 г., а чистая прибыль, напротив, рухнула на 17%.

Увернуться не получится

Платить SAP за ее услуги больше денег будут вынуждены не только новые клиенты компании, пришедшие к ней после 1 января 2023 г. Нововведение затронет и имеющихся клиентов. Притом цены вырастут не только для корпораций, представляющих крупный бизнес и способных даже не заметить немного увеличившийся счет, но и для небольших компаний малого бизнеса.

Возможность требовать с клиентов повышенную плату за техподдержку, как сообщает The Register, прописана во всех договорах SAP. Корректировка будет основана на индексах потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) тех стран, где компания ведет свой бизнес. Цены вырастут максимум на 3,3% в сравнении с нынешними, уверяют представители немецкого вендора. Однако нет никакой гарантии, что через год или даже меньше ситуация не повторится.

Главное – выглядеть хорошо на фоне других

Сообщив о грядущем удорожании своих услуг технической поддержки, SAP не преминула немного запятнать репутацию конкурентов, чтобы выглядеть на их фоне немного более хорошей. По словам ее представителей, компания в течение 10 лет сопротивлялась повышению цен на техническое обслуживание и поддержку (resisted increasing the price for maintenance and support installations for a decade), в том числе во время пандемии коронавируса.

В этом плане она права, поскольку COVID-19 и общемировой обвал экономики в первой половине 2020 г., вызванный им, действительно привел к росту стоимости техподдержки многих ИТ-компаний. Вот только в качестве примера она привела исключительно американских техногигантов – Microsoft, HPE и Cisco. Oracle держалась до июля 2022 г., но в итоге последовала их примеру.

Заработать на России в последний раз

Все упомянутые SAP компании спешно покинули российский рынок после 24 февраля 2022 г. Аналогично поступила и сама SAP. Как сообщал CNews, в июне 2022 г. даже появилась вероятность, что к концу лета 2022 г. SAP отключит всех своих российских клиентов от канала обновлений.

По прогнозам самой SAP, озвученным в финансовом отчете за I квартал 2022 г., уход из России обернется для нее потерей 300 млн евро.



Теряя сравнительно крупный рынок сбыта своей продукции, а также клиентов, которые тоже могли бы платить ей по новому прейскуранту (на март 2022 г. у нее было в пределах 1500 российских клиентов), SAP нашла несколько способов получить хоть немного денег с России. Один из них – это получение денег в рамках многочисленных судебных исков против российских компаний, которые она не стала отзывать.

В частности, 27 апреля 2022 г. немецкая компания добилась взыскания 7,3 млн руб. долгов по договору на оказание облачных услуг с ООО «Управляющая компания “Кан авто”» (Казань). Неделю спустя, 4 мая 2022 г. — взыскания 27,8 млн руб. долгов по договору о предоставлении прав на использование ПО и оказание услуг по его сопровождению третьим лицам с ООО «Ниагара» (Москва).

И это лишь несколько примеров – на деле исков у SAP гораздо больше. Так, в конце июля 2022 г. она вынудила своего партнера «АСАП софт» выплатить ей 73,2 млн руб. Данная сумма включает основной долг в размере 66,5 млн руб. и неустойку в 6,7 млн руб.

Наряду с судебными тяжбами SAP собирается устроить в России массовую распродажу техники. Компания планирует реализовать в общей сложности 3500 устройств (серверы, СХД, коммутаторы и др.), находящихся на ее балансе технику в ее же дата-центрах по всей России. По предварительным оценкам, на этом SAP может заработать от 1,4 до 3 млрд руб.