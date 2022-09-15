Цены на SSD валятся в пропасть из-за резкого падения продаж. Во всем виноваты облачные провайдеры

WD резко поплохело

Western Digital столкнулась с «постепенным ухудшением» условий ведения бизнеса. Соответствующее заявление сделал гендиректор (CEO) американского производителя устройств хранения данных Дэвид Гекелер (David Goeckeler) в рамках технологической конференции Goldman Sachs в Сан-Франциско, пишет Barron’s.

В июне 2022 г. WD скорректировала прогноз по финансовым результатам текущего финансового квартала 2022 г., и он оказался куда менее оптимистичным, нежели первоначальный. Ожидалось, что совокупная выручка компании составит $3,6-3,8 млрд, а прибыль на акцию будет варьироваться в диапазоне $0,35-0,65.

Теперь же Гекелер не уверен и в том, что находящаяся под его управлением компания окажется способна достичь поставленной цели. Финансовый директор WD Виссам Джабре (Wissam Jabre) и вовсе допускает завершение отчетного периода с убытком вместо прибыли.

Глава WD не привел конкретных цифр, однако отметил, что компании пришлось вслед за конкурентами резко снизить цены на свою продукцию на базе флеш-памяти (NAND), то есть на твердотельные накопители SSD (Solid state drive).

Он также добавил, что падение рыночных цен на SSD совпало по времени со уменьшением спроса на флеш-память и продукты на ее основе в целом. В связи с этим компания планирует перенести сроки введения в эксплуатацию новых производственных мощностей. В апреле 2022 г. WD и Kioxia договорились совместными усилиями запустить новую линию по производству флеш-памяти Fab7 (Y7) на территории префектуры Миэ в Японии, на родине Kioxia.

Western Digital пожаловалась на падение продаж SSD

Аналитики Wall Street пока сходятся во мнении, что выручка WD в текущем финансовом квартале не превысит $3,7 млрд, прибыль – $0,49 на акцию.

Прогнозы сбываются

Удивляться проблемам производителей накопителей на основе флеш-памяти не приходится. Еще в июле 2022 г. CNews со ссылкой на аналитику TrendForce писал о том, что микросхемы флеш-памяти NAND в III квартале 2022 г. упадут в цене в среднем на 8-13%, и нисходящий тренд сох

По мнению экспертов TrendForce, снижение цен на NAND и продукцию на ее основе –следствие нескольких факторов. Один из основных – это стремительно меняющаяся геополитическая ситуация. Она влияет в большей степени на корпоративный сегмент – компании перестали закупать серверное оборудование, а его производители сократили заказы на SSD-накопители для них.

Что касается продукции потребительского уровня, то в этом сегменте снижение цен связано с наличием чрезмерных запасов микросхем NAND, накопленных производителями, чтобы застраховаться от возможного дефицита на фоне сложной макроэкономической обстановки и периодических локдаунов в странах, где расположены производящие эти микросхемы предприятия.

Виноваты облачные провайдеры

Гекелер также заявил, что в WD обратили внимание на тот факт, что клиенты компании из числа крупных облачных провайдеров – гиперскейлеров вроде Amazon Web Services, Google Cloud или Microsoft Azure – начали вести себя на рынке более осторожно. Вероятно, топ-менеджер имел в виду текущее нежелание ключевых игроков облачного рынка вкладываться в масштабирование принадлежащей им вычислительной инфраструктуры и, как следствие, закупать новые SSD-накопители. Предположительная причина – снижение спроса на облачные услуги.

Наличие такой тенденции в последнее время подтверждается и данными прямого конкурента WD – Seagate. В начале сентября 2022 г. компания изменила свой первоначальный прогноз по выручке и прибыли в сторону снижения: выручка за период не превысит $2-2,2 млрд против ожидавшихся ранее $2,5 млрд. В Seagate обвинили в своих бедах плохую экономическую обстановку в мире и более взвешенный подход к расходованию средств со стороны клиентов компании, в том числе американских облачных провайдеров, сокративших расходы на продукцию Seagate.

Особое же беспокойство у обеих компаний вызывает азиатский, более конкретно, китайский рынок. По слова Дэвида Гекелера, тот пока не демонстрирует признаков скорого возвращения в норму.

В середине августа 2022 г. издание The Register обратило внимание на тенденцию к замедлению темпов роста доходов облачных провайдеров, в частности, из-за существенно подорожавшей электроэнергии. К примеру, выручка Google Cloud по итогам II квартала 2022 г. выросла на 35% год к году, что, мягко говоря, не мало. Тем не менее это все равно значительно более скромный результат, нежели полученный провайдером в I квартале 2022 г., когда выручка увеличилась на 44%.

Также следует принять во внимание тот факт, что тройка крупнейших облачных провайдеров мира – Google Cloud, AWS и Microsoft Azure – сравнительно недавно продлила срок эксплуатации вычислительной инфраструктуры, поддерживающей работу их облачных сервисов. Последней это сделала корпорация Microsoft в августе 2022 г. Таким образом, облачным гигантам придется гораздо меньше тратиться на новое «железо», в том числе и SSD.

Без неожиданных перемен в стратегии

Топ-менеджеры WD в ходе своего выступления не упомянули о возможных изменениях стратегического характера в компании. К таковым, к примеру, можно было бы отнести отделение бизнеса по производству SSD и накопителей на жестком магнитном диске. Последние, как выяснил Backblaze, в некоторых сценариях применения оказались значительно менее надежными по сравнению со своими твердотельными собратьями.