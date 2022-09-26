Нюансы частичной мобилизации. В России подсчитали число ИТ-шников без высшего образования

Более половины российских ИТ-кадров не располагают профильным высшим образованием, притом чем старше специалист, тем ниже вероятность наличия у него соответствующего диплома. Это касается как мужчин, так и женщин. Наличие профильного ВО – обязательное требование для получения отсрочки от частичной мобилизации.

Высшее образование – редкое явление в ИТ

Российские разработчики и программисты в большинстве своем никогда не получали или еще не успели получить профильное высшее образование. Как сообщили CNews представители HeadHunter, таковых набралось более 60%.

Эксперты HeadHunter проводили исследование на основе анализа информации из резюме 2,7 млн специалистов, занятых в ИТ-сфере. Также использовались резюме 813 тыс. разработчиков, актуальные на 2022 г.

В итоге вышло, что среди разработчиков и программистов мужского пола профильным высшим образованием не располагают 66% или около 170 тыс. человек. Другими словами, лишь каждый третий может похвастаться соответствующим дипломом.

Что примечательно, в России есть четко прослеживаемая тенденция между возрастом и наличием у ИТ-шника профильного высшего образования. Однако зависимость тут, как ни странно, обратная, а не прямая.

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Другими словами, чем старше программист или разработчик, тем меньше вероятность, что у него на руках есть диплом о высшем ИТ-образовании. Например, непрофильное образование у разработчиков в возрасте старше 45 лет встречается в 78% случаев, а у тех, кто находится в возрастной категории 25-34 лет – в 67%.

Без диплома ты без отсрочки

Вопрос наличия профильного ВО для работника ИТ-сферы, особенно мужского пола, является крайне важным в условиях частичной мобилизации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 г.

Как сообщал CNews, 23 сентября 2022 г. Минобороны уточнило, кто из ИТ-сферы имеет право на отсрочку. В перечне прямым текстом сказано о необходимости наличия ИТ-образования, подтвержденного дипломом вуза, для получения отсрочки. Минцифры подтвердило эту информацию.

Из этого следует, что просто быть работником аккредитованной Минцифры ИТ-организации недостаточно, чтобы не оказаться в рядах вооруженных сил. Согласно подсчетам HeadHunter, частичная мобилизация затронет «свыше 200 тыс. самых опытных и ценных программистов».

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал ситуацию вокруг необходимости наличия профильного ВО в одном из связанных с Минцифры Telegram-каналов. Публикация датирована 24 сентября 2022 г.

«Требование о наличии высшего образования это сложный компромисс, – заявил глава Минцифры. – Больше сделать нельзя. Пока мы не можем упросить, умолить, заставить Минобороны добавить среднее. Это не вопрос нашего непонимания актуальности этой задачи».

Комментарий Максута Шадаева

Также Максут Шадаев написал, что Минцифры работает над расширением профильных специальностей с высшим образованием, чтобы большее число ИТ-шников могли рассчитывать на отсрочку. Но расширение будет в пределах разумного.

Всероссийское положение дел

Если рассматривать всю российскую ИТ-отрасль в целом, а не только разработчиков и программистов мужского пола, то ситуация с отсутствием у ее представителей профильного высшего образования становится еще более впечатляющей. Таковых, по подсчетам HeadHunter, оказалось 79%.

Равенства полов в данном случае нет из 100% ИТ-шников женского пола профильного ВО нет у 87%. В мужском лагере этот показатель находится на уровне 74%.

Как выяснилось, дело тут не в том, что ИТ-сфера внезапно стала самой модной с самыми высокими зарплатами, и все ринулись осваивать новую для себя профессию. Безусловно, этот фактор наверняка влияет на общий показатель, но он далеко не единственный.

Указывает на этот тот факт, что даже ИТ-шники с внушительным опытом работы в ИТ-отрасли (от трех до девяти лет) тоже в большинстве своем профильным ВО не располагают. Более того, в этой категории доля людей без соответствующего диплома самая высокая – 80%.

Первые масштабные последствия

Желание зарабатывать много денег, сидя за компьютером, особенно если этот компьютер – домашний, вовлекло в российскую ИТ-сферу гигантское число людей за последние несколько лет. Реклама курсов ИТ-образования слышна отовсюду, особенно в интернете. Даже медийные личности, никак не связанные с ИТ, регулярно доносят до своих зрителей и поклонников информацию о необходимости скорейшего получения образования в области информационных технологий.

Стать ИТ-шником, пусть и без диплома о высшем образовании, можно даже за один-два месяца путем прохождения так называемых интенсивов – ускоренных онлайн-курсов. Как итог – рынок захлестнуло гигантское количество специалистов начального уровня – «джуниоров».

Это повлекло за собой падение зарплат специалистов высокого уровня. Многим работодателям, как сообщал CNews, становится невыгодно оплачивать их время и опыт, поскольку теперь они располагают широким выбором среди «джуниоров», которые на высокую зарплату в силу меньшего количества накопленных опыта и знаний претендовать пока не могут.

«Сеньоров», или ИТ-специалистов высокого уровня, не спасает и острый дефицит ИТ-шников, образовавшийся после 24 февраля 2022 г. Благодаря все тем же «джуниорам» проблема с нехваткой кадров постепенно решается. На помощь начинающим специалистам в этом плане стали приходить и «миддлы» – ИТ-кадры среднего уровня.