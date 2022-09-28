Искусственный интеллект возьмет под контроль тормоза всех российских поездов

В России тормоза всех отечественных локомотивов будет проверять искусственный интеллект (ИИ). Система также поможет устанавливать сроки годного использования тормозов с учетом выбираемой скорости движения, маршрута и иных условий, а также оценивать показатели их износа. Эксперты видят в использовании ИИ не только экономический эффект, но и повышение уровня безопасности.

ИИ на тормозах

Как стало известно CNews, система искусственного интеллекта (ИИ) будет проверять тормоза отечественных локомотивов по всей России. Об этом CNews рассказали представители международного конгресса «Транспорт и строительство», прошедшего в Уфе.

Новую программу тестирования при помощи ИИ интегрируют в общую систему РЖД для контроля над подвижным составом и повышения уровня безопасности.

Проверять тормоза локомотивов полностью в автономном режиме начнутна пяти крупных станциях в Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске, Костромской и Самарской областях. К системе также проявляют интерес за рубежом — в Сербии и Индии.

Позитивный эффект

Перевод всего железнодорожного парка на электронный контроль сэкономит 385 тыс. часов и 260 млн руб. в год, подчеркнул главный инженер Куйбышевской железной дороги Денис Аграфенин.

По его словам, полная проба тормозов, которую необходимо делать при смене локомотивов, теперь занимает 10 мин. вместо 26 мин.

Проверкой тормозов российских поездов займется ИИ

В будущем система позволит лучше определять сроки использования тормозов с учетом выбираемой скорости движения, маршрута и иных условий, а также оценивать показатели износа, отметил Александр Тимофеев, доцент кафедры экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Цифровизация в РЖД

Цифровизация охватывает все направления деятельности РЖД: грузовые и пассажирские перевозки, управление персоналом, документооборот.

В цифровой формат переведен полный цикл работы — от приема поезда до оформления на него документов и отправки его в сортировочный парк, отметил Аграфенин. Благодаря этому расформирование составов на горке проходит в автоматическом режиме: система сама выбирает скорость скатывания отцепов, оценивает вес вагонов и выбирает скорость замедлителей.

Искусственный интеллект также участвует в расстановке персонала и контроле занятости, повышает безопасность сотрудников железной дороги при маневровых работах и помогает быстро изменить интервалы движения поездов при проведении путевых работ.