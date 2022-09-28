Искусственный интеллект возьмет под контроль тормоза всех российских поездов
В России тормоза всех отечественных локомотивов будет проверять искусственный интеллект (ИИ). Система также поможет устанавливать сроки годного использования тормозов с учетом выбираемой скорости движения, маршрута и иных условий, а также оценивать показатели их износа. Эксперты видят в использовании ИИ не только экономический эффект, но и повышение уровня безопасности.
ИИ на тормозах
Как стало известно CNews, система искусственного интеллекта (ИИ) будет проверять тормоза отечественных локомотивов по всей России. Об этом CNews рассказали представители международного конгресса «Транспорт и строительство», прошедшего в Уфе.
Новую программу тестирования при помощи ИИ интегрируют в общую систему РЖД для контроля над подвижным составом и повышения уровня безопасности.
Проверять тормоза локомотивов полностью в автономном режиме начнутна пяти крупных станциях в Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске, Костромской и Самарской областях. К системе также проявляют интерес за рубежом — в Сербии и Индии.
Позитивный эффект
Перевод всего железнодорожного парка на электронный контроль сэкономит 385 тыс. часов и 260 млн руб. в год, подчеркнул главный инженер Куйбышевской железной дороги Денис Аграфенин.
По его словам, полная проба тормозов, которую необходимо делать при смене локомотивов, теперь занимает 10 мин. вместо 26 мин.
В будущем система позволит лучше определять сроки использования тормозов с учетом выбираемой скорости движения, маршрута и иных условий, а также оценивать показатели износа, отметил Александр Тимофеев, доцент кафедры экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
Цифровизация в РЖД
Цифровизация охватывает все направления деятельности РЖД: грузовые и пассажирские перевозки, управление персоналом, документооборот.
В цифровой формат переведен полный цикл работы — от приема поезда до оформления на него документов и отправки его в сортировочный парк, отметил Аграфенин. Благодаря этому расформирование составов на горке проходит в автоматическом режиме: система сама выбирает скорость скатывания отцепов, оценивает вес вагонов и выбирает скорость замедлителей.
Искусственный интеллект также участвует в расстановке персонала и контроле занятости, повышает безопасность сотрудников железной дороги при маневровых работах и помогает быстро изменить интервалы движения поездов при проведении путевых работ.