Акционеры Positive Technologies заработали на бирже почти миллиард

В ходе SPO компании Positive Technologies было продано акций компании на сумму 938 млн руб. Продавцами ценных бумаг выступили существующие акционеры компании. Это лишь 35% от максимально планировавшегося объема размещения.

Итоги SPO компании Positive Technologies

Компания Positive Technologies сообщила об итогах проведения вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже. С 19 по 27 сентября 2022 г. было продано 932,6 тыс. акций, что составляет 1,4% от общего числа акций головной структуры группа – «Группа Позитив».

Заявки были удовлетворены по цене закрытия торгов 27 сентября – 1,06 тыс. руб. Таким образом объем размещения составил 938 млн руб. В ходе размещения ценные бумаги продавали существующие акционеры компании, они продавали акции через брокера – «Компанию БКС».

При этом ни один из продающих акционеров полностью не вышел из капитала компании и не сократил на значительную величину свою долю. Также продающие акционеры взяли на себя обязательство на продажу акций компании в течение 180 дней после размещения, ровно как сама компания в этот период не будет проводить допэмиссий своих акций (исключая программы мотивации сотрудников).

Акционеры Positive Technologies на SPO продали акции на 938 млн руб., что составило около 35% максимально запланированного объема размещения

Покупателями выступили около 10 тыс. инвесторов, 90% из которых – частные лица. У каждого лица, принявшего участие в SPO, в течение года после размещения будет возможность приобрести, на каждые приобретенные ими в ходе SPO четыре акции, одну дополнительную акцию Positive Technology по цене размещения.

35% от максимально возможного объема размещения

Первоначально планировалось, что в ходе SPO компании Positive Technologies будет продано до 2,64 млн акций компании, что составляет до 4% от ее общего числа. Ценовой диапазон составлял 1,2-1,32 тыс. руб за одну акцию.

Таким образом, объем размещения мог достигать 3,48 млрд руб. В реальности же объем размещения составил 35% от максимально запланированного, а цена размещения оказалась ниже ценового коридора. В компании отмечают, что размещение было проведено «в условиях, беспрецедентных с точки зрения волатильности рынка».

Задачей SPO в Positive Technologies видели повышение уровня free-float (свободного обращения) акций. В результате данная задача выполнена лишь частично. Поэтому в компании обещают продолжить предпринимать все необходимые шаги для повышения «зрелости» своих бумаг, повышения free-float, ликвидности и вхождения в список «голубых» фишек.

«Рынок кибербезопасности, в первую очередь, зависит от роста цифровизации нашей страны, а также того уровня агрессивности цифровой среды, в котором мы все сегодня оказались, - заявила управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой. – Кибербезопасность сегодня превратилась в потребность первой необходимости у крупных компаний. Их запрос обусловлен кратным ростом количества кибератак, уходом зарубежных вендоров и ускоренными темпами импортозамещения. Поэтому наша отрасль продолжит демонстрировать уверенную положительную динамику в ближайшие годы».

Как Positive Technologies выходила на биржу

«Группа Позитив» в конце 2021 г. вышла на Московскую биржу, осуществив размещение в режиме прямого листинга. Это стало первым размещением высокотехнологической компании в рамках данного режима. На бирже начались торги 10% акций компании, принадлежавшим бывшим и нынешним (на тот момент) сотрудника компании и партнерам компании, получившим акции в рамках программы дарения.

В первый день торги акциями начались на отметке 770 руб. За тот день объем сделок составил 417 млн руб. На момент завершения первого торгово дня капитализация компании составила 59,68 млрд руб.

Акционеры и финансовые показатели Positive Technologies

Основным акционером Positive Technologies является ее бывший гендиректор Юрий Максимов, которому принадлежит 52% акций компании (данные не учитывают результаты SPO). Членам совета директоров Дмитрию Максимову и Евгению Кирееву принадлежит по 7,9% акций соответственно. С 2021 г. одна из структур группы «Позитив технолоджис» находится под санкциями США из-за обвинений в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Выручка Positive Technologies в 2021 г. составила 7,08 млрд руб. (рост за год – 28%), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) – 2,93 млрд руб. (рост 35%), чистая прибыль – 1,91 млрд руб. (рост 26,5%). По итогам 2022 г. компания планирует получить выручку в диапазоне 11-14 млрд руб., показатель EBITDA – 4-6 млрд руб., чистую прибыль – 3-5 млрд руб.