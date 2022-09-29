Поставщик серверов на «Эльбрусах» для МВД обрушил цену 860-миллионного контракта больше, чем в 2 раза

На 860-миллионной закупке МВД серверов на российских процессорах из линейки «Эльбрус» победитель аукциона сбил начальную цену контракта более чем в два раза. Однако, судя по тому, что его единственный конкурент на торгах просел почти на столько же, речь может идти не о безумном демпинге, а о вполне здравом реальном расчете.

Подешевевшие серверы на «Эльбрусах»

Как выяснил CNews, МВД удалось сэкономить на серверах, построенных на основе процессоров «Эльбрус» более половины выделенного на них бюджета. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Тендер на закупку упомянутых 120 серверов министерство объявило 30 августа 2022 г. в формате электронного аукциона. Начальная цена контракта была выставлена на уровне 864,4 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 15 сентября. Торги прошли 16 сентября.

По итогам аукциона предложение победителя составило 422,7 млн руб. Таким образом начальная цена контракта была снижена на 441,7 млн руб. или на 51%.

Победителем стала компания «Норси-транс», известная разработкой «железа» на российских чипах. Конкуренцию на торгах ей безуспешно попытался составить еще один претендент, чье название в публичных документах не представлено. Сумма его предложения оказалась на уровне 427 млн руб.

МВД сэкономило на серверах на «Эльбрусах» 440 млн рублей

Предельным сроком исполнения контракта, подразумевающим не только поставку «железа», но и его монтаж с пусконаладкой, установлено 21 ноября 2022 г.

Назначение серверов в ТЗ не прописано. Непосредственным его получателем станет Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД в Москве. Правда заказчик оставляет за собой право изменить место поставки в пределах Центрального федерального округа либо Северо-Западного федерального округа за исключением Калининградской области.

Загадочный «дисконт»

Столь значительное снижение цены на торгах выглядит несколько странно. С одной стороны, 20 сентября 2022 г. CNews писал и о более существенном «демпинге» на серверном тендере МВД — более чем в четыре раза. Однако та проблемная затянувшаяся закупка изначально была запущена в июле, а начальную максимальную цену контракта (НМЦК) МВД, по данным осведомленного источника CNews, формировало еще в апреле.

В тот момент официальный курс доллара был существенно выше, чем сейчас (в течение апреля он снизился с 83 до 71 руб. за $1). При этом, как утверждает источник, бизнес тогда перестраховывался и исходил из примерного «реального» курса в 120 руб. за $1.

Более того, в какой-то момент тендер был переформатирован по итогам рассмотрения жалобы на него в ФАС. Антимонопольная служба, изучив обращение компании «Сантросс», предписала МВД исключить из требований к закупке запрет на допуск иностранного оборудования. В понимании источника CNews, отсутствие такого требования может «удешевить» закупку почти в два раза, однако заказчик, исполнив предписание ФАС, снижать НМЦК не стал.

Новый же тендер стартовал значительно позже на фоне достаточно стабильного курса доллара, НМЦК была утверждена заказчиком 18 августа 2022 г., и никакие жалобы в ФАС проект не омрачили — корректировать ТЗ не пришлось.

На момент публикации данного материала представители победившего на торгах «Норси-транса» объяснить CNews, что именно позволило компании сделать такую «скидку», не смогли.

При этом не стоит забывать, что конкурент «Норси-транса» на аукционе обрушил НМЦК почти на столько же, что позволяет предположить, что сумма предложения победителя все же вполне рыночная.

Параметры закупаемого «железа»

Как следует из техзадания, МВД потребовались двухъюнитовые четырехпроцессорные Rack-серверы, изготовленные не ранее 2022 г.

О том, что министерство нацелилось именно на чипы из линейки «Эльбрус», разрабатываемой компанией МЦСТ, говорит указание на то, что задействованные в серверах процессоры должны поддерживать одноименную архитектуру набора команд.

Отмечается, что каждый процессор должен включать не менее восьми ядер, а его тактовая частота должна быть не ниже 1,2 ГГц. Под эти характеристики подходят чипы «Эльбрус-8С» (частота до 1,3 ГГц) и «Эльбрус-8СВ» (частота до 1,5 ГГц). Ситуация с оборвавшимися поставками непосредственного производителя этих процессоров, тайваньской фабрики TSMC скорее всего привела к тому, что МВД будет поставлена техника на менее совершенных и более старых «Эльбрус-8С».

Суммарный объем установленной оперативной памяти в сервере должен составлять как минимум 256 ГБ. Также в сервере предполагается установка двух SSD-накопителей одного типа на 240 ГБ каждый и 12 SSD-накопителей второго типа на 7680 ГБ каждый.

В ТЗ говорится, что в комплект поставки каждого сервера должны входить не менее двух кабелей электропитания с разъемами C13-C14 (IEC 60320), не менее трех кабелей Ethernet UTP категории 5 или выше с коннекторами 8P8C не короче 5 м, не менее двух многомодовых оптических кабелей с коннекторами LC-LC не короче 5 м.

Предустановленная операционная система должна быть включена в реестр российского ПО при Минцифры. Отметим, что в данном случае отсутствие указания на конкретного вендора достаточно необычно для МВД, потому что министерство в приоритетном порядке использует AstraLinuxгруппы «Астра».