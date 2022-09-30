Apple в срочном порядке вывозит сотрудников из России в Лондон, Дубай и Киргизию

Apple внезапно инициировала процесс вывоза работников своего российского представительства за пределы границ России. Основное направление – Киргизия, но топ-менеджмент также может направиться в Великобританию и ОАЭ. Сколько людей получили право на релокацию, не установлено.

Apple спасает своих сотрудников

Корпорация Apple, еще в семь месяцев назад остановившая поставки своей техники на территорию России, активно вывозит своих сотрудников из страны. Как пишут «Ведомости», для их релокации была выбрана Киргизия.

Но сменить место жительства смогли не все – издание утверждает, что место жительство сменило «большинство» из них. Точно число людей не раскрывается.

К моменту выхода материала не было достоверно известно, связана ли актуальная новостная повестка с решением Apple о переброске сотрудников за пределы границ России. Как сообщил один из источников издания, компания готовилась к этому еще весной 2022 г.

Другими словами, у Apple было более полугода, чтобы реализовать эту возможность, как и у других американских компаний с офисами или представительствами в России. Google, к примеру, оказалась более расторопной – она начала тайный вывоз своих российских сотрудников за рубеж еще весной 2022 г.

Почему Apple дорожит российским персоналом настолько, что готова вложиться в их переезд, известно только ее руководству

Почему выбор Apple пал именно на Киргизию, достоверно сказать пока нельзя. Однако стоит отметить, что нынешний глава Apple в России и СНГ по связям с госорганами Назим Турдумамбетов родом именно из этой страны. По данным портала Runet-ID, он занимает эту должность с 2020 г.

Туда, где теплее и много дождей

Киргизия – это одно из трех направлений перемещения сотрудников российского представительства Apple. Вероятно, именно оно является основным.

Собеседники издания утверждают, что некоторые работники российского офиса Apple еще весной 2022 г. получили предложение перебраться в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). О том, были ли эти предложения приняты, информации нет.

Также некоторые сотрудники имели возможность переехать в Лондон (Великобритания). Почему была выбрана именно эта страна, с учетом того, что она является одним из крупнейших «поставщиков» антироссийских санкций, неизвестно.

Вполне вероятно, что Киргизия была выбрана как направление релокации для рядовых сотрудников российского офиса Apple. Менеджмент и топ-менеджмент, возможно, выбирают ОАЭ и Великобританию.

Новый тренд

Вывозом сотрудников из России в течение последних шести месяцев занимаются многие крупные международные компании, особенно из сферы ИТ. Этим промышляет, в том числе, китайская компания Huawei, на счету которой уже несколько неофициальных антироссийских санкций, включая приостановку поставок техники, закрытие офлайн-магазинов, остановку работы онлайн-маркетплейса и, что самое главное, массовое сокращение внештатного персонала.

Huawei попалась на вывозе работников в начале сентября 2022 г., за две недели до всем известных событий. Но если Apple сделала ставку на Великобританию, Киргизию и ОАЭ, то китайский вендор отдал предпочтение Казахстану и Узбекистану.

Российский крупный бизнес, имеющий филиалы в других странах мира, тоже предпринимает попытки релокации сотрудников. Как сообщал CNews, в мае 2022 г. такую возможность мог рассматривать интернет-гигант «Яндекс». Страной для потенциального вывоза работников была выбрана Сербия.

В апреле 2022 г. ИТ-аутсорсера Epam с белорусскими корнями тоже уличили в вывозе российских ИТ-специалистов за рубеж. Компания перевезла несколько сотен своих российских сотрудников в Узбекистан, но также она предлагает переезд еще в 10 стран мира, где у нее есть офисы.

Получается не у всех

Нельзя исключать, что в свете последних событий многие работники российских офисов иностранных компаний совершенно не возражают против переезда в другую страну, особенно за счет работодателя. Однако далеко не все организации предоставляют им такую возможность.

Как в этом плане складывается ситуация в Microsoft, пока неясно. Однако топ-менеджмент компании еще в начале лета 2022 г. заявлял о желании полностью уничтожить российский офис. Корпорация IBM в марте 2022 г. намеревалась оставить без работы сотни своих российских работников вместо того, чтобы вывезти их за пределы границ России. В июне 2022 г. она полностью ушла из России.

Intel, крупнейший производитель х86-процессоров, напротив, была готова забрать из России чуть ли не всех своих инженеров. Это ценные для нее кадры, но, как сообщал CNews, многие из них предпочли остаться в России. Следует учитывать, что это решение они приняли до 21 сентября 2022 г.