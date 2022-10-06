Российскую «дочку» Google завалили исками. Она должна сотни миллионов рублей десяткам кредиторов

Российское представительство Google задолжало десяткам кредиторов несколько сотен миллионов рублей. Все они обратились с исками в столичный Арбитраж. Попутно Google должна выплатить в России два оборотных штрафа в сумме почти на 30 млрд руб. Пока она это не сделает, ей не позволят обанкротить свой российский офис – процедура, начавшаяся в июне 2022 г, спустя три месяца была приостановлена.

Полку долгов Google в России прибыло

В столичный Арбитражный суд поступило более 50 исковых заявлений против компании ООО «Гугл», российского представительства американского интернет-гиганта Google. Об этом сообщило агентство РАПСИ.

Каждый иск – это требование включить долг перед ними в общий реестр требований, предъявленных российской «дочке» Google. Среди кредиторов числятся как юридические, так и физические лица, а суммарный долг компании пред ними превышает 600 млн руб.

Арбитражный суд Москвы намерен рассмотреть каждое из этих заявлений в течение ближайших четырех месяцев – в период с октября 2022 г. по январь 2023 г. включительно. Некоторые кредиторы указали долг в рублях, другие – в долларах.

Например, согласно данным Арбитражного суда, компании ООО «Адвентум консалтинг» российский офис Google должен 250 млн руб. В то же время ООО «СТ Балчуг» требует с него $5 млн (297 млн руб. по курсу ЦБ на 6 октября 2022 г.).

Поставить финальную точку в истории своего бизнеса в России Google пока не может

«Адвентум консалтинг» зарегистрирована в Москве в марте 2012 г. с уставным капиталом 20 тыс. руб. (данные ЕГРЮЛ). Основной род деятельности – «деятельность рекламная» (код ОКВЭД 73.1). Дополнительных видов деятельности у компании 23.

«СТ Балчуг» – тоже столичная компания, существует с июля 2020 г. Уставный капитал – 34,87 млн руб. на 100% принадлежит кипрской компании «Протониус инвестментс лтд.». Основной вид деятельности – «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (68.20.2), дополнительных видов деятельности – 10.

Побыстрее сбежать из России

В настоящее время Google хочет обанкротить свой российский офис. Все необходимые для этого документы, включая заявление, она подготовила еще в начале лета 2022 г. Попутно она пыталась вывезти своих российских работников за рубеж, притом, во-первых, дважды, во-вторых, в режиме строгой секретности. В итоге утаить данный факт все же не удалось. Не согласившихся на релокацию россиян корпорация, к слову, уволила.

Вместе с этим Google постепенно разрушает собственную инфраструктуру в России. Начала она с серверов Global Cache, интегрированных в сети российских провайдеров и необходимых для ускорения работы ее сервисов, в особенности YouTube.

Однако в два счета уйти из России у Google не получится, покуда ее «дочка» не рассчитается с многомиллиардными долгами. Как сообщал CNews, из-за них в конце сентября 2022 г. по решению Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы процедура банкротства ООО «Гугл» была приостановлена.

Кому Google должна денег

Список российских кредиторов, имеющих те или иные финансовые претензии к Google, с сегодняшнего дня насчитывает несколько десятков пунктов. Плюс ко всему, корпорация должна пополнить российскую казну на несколько десятков миллиардов рублей.

Последнее – это следствие нескольких штрафов, включая один оборотный.

Например, в декабре 2021 г. Роскомнадзор выписал Google оборотный штраф 7,2 млрд руб. за нежелание удалять со своих сервисов запрещенную в России информацию. Это был прецедент, первый такой случай в российской истории – раньше ИТ-гигантам назначались единичные штрафы, никак не привязанные к размеру выручки. До гигантского штрафа в октябре 2021 г., Google не удалил порядка 2,6 тыс. материалов, за что его привлекли к административной ответственности на 37,5 млн руб. Их компания оплатила.

В июле 2022 г. Таганский суд Москвы выдал Google оборотный штраф на 21,7 млрд руб. за то, что компания отказалась удалять из YouTube недостоверную информацию о ходе спецоперации России на Украине. Это был второй по счету оборотный штраф. Обоим предшествовали небольшие штрафы на несколько миллионов рублей.

В апреле 2022 г. со счета Google был по решению столичного Арбтражного суда был изъят 1 млрд руб. в пользу «Царьграда» в качестве неустойки за блокировку его страницы на Youtube. В суде заявили тогда, что это не предел. Спустя месяц ситуация действительно повторилась – Арбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество Google на 500 млн руб. Такая мера стала следствием блокировки принадлежащим компании видеохостингом Youtube аккаунта телеканала НТВ.