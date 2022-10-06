CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Техника
|

Российскую «дочку» Google завалили исками. Она должна сотни миллионов рублей десяткам кредиторов

Российское представительство Google задолжало десяткам кредиторов несколько сотен миллионов рублей. Все они обратились с исками в столичный Арбитраж. Попутно Google должна выплатить в России два оборотных штрафа в сумме почти на 30 млрд руб. Пока она это не сделает, ей не позволят обанкротить свой российский офис – процедура, начавшаяся в июне 2022 г, спустя три месяца была приостановлена.

Полку долгов Google в России прибыло

В столичный Арбитражный суд поступило более 50 исковых заявлений против компании ООО «Гугл», российского представительства американского интернет-гиганта Google. Об этом сообщило агентство РАПСИ.

Каждый иск – это требование включить долг перед ними в общий реестр требований, предъявленных российской «дочке» Google. Среди кредиторов числятся как юридические, так и физические лица, а суммарный долг компании пред ними превышает 600 млн руб.

Арбитражный суд Москвы намерен рассмотреть каждое из этих заявлений в течение ближайших четырех месяцев – в период с октября 2022 г. по январь 2023 г. включительно. Некоторые кредиторы указали долг в рублях, другие – в долларах.

Например, согласно данным Арбитражного суда, компании ООО «Адвентум консалтинг» российский офис Google должен 250 млн руб. В то же время ООО «СТ Балчуг» требует с него $5 млн (297 млн руб. по курсу ЦБ на 6 октября 2022 г.).

gogl600.jpg
Поставить финальную точку в истории своего бизнеса в России Google пока не может

«Адвентум консалтинг» зарегистрирована в Москве в марте 2012 г. с уставным капиталом 20 тыс. руб. (данные ЕГРЮЛ). Основной род деятельности – «деятельность рекламная» (код ОКВЭД 73.1). Дополнительных видов деятельности у компании 23.

«СТ Балчуг» – тоже столичная компания, существует с июля 2020 г. Уставный капитал – 34,87 млн руб. на 100% принадлежит кипрской компании «Протониус инвестментс лтд.». Основной вид деятельности – «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (68.20.2), дополнительных видов деятельности – 10.

Побыстрее сбежать из России

В настоящее время Google хочет обанкротить свой российский офис. Все необходимые для этого документы, включая заявление, она подготовила еще в начале лета 2022 г. Попутно она пыталась вывезти своих российских работников за рубеж, притом, во-первых, дважды, во-вторых, в режиме строгой секретности. В итоге утаить данный факт все же не удалось. Не согласившихся на релокацию россиян корпорация, к слову, уволила.

Вместе с этим Google постепенно разрушает собственную инфраструктуру в России. Начала она с серверов Global Cache, интегрированных в сети российских провайдеров и необходимых для ускорения работы ее сервисов, в особенности YouTube.

Однако в два счета уйти из России у Google не получится, покуда ее «дочка» не рассчитается с многомиллиардными долгами. Как сообщал CNews, из-за них в конце сентября 2022 г. по решению Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы процедура банкротства ООО «Гугл» была приостановлена.

Кому Google должна денег

Список российских кредиторов, имеющих те или иные финансовые претензии к Google, с сегодняшнего дня насчитывает несколько десятков пунктов. Плюс ко всему, корпорация должна пополнить российскую казну на несколько десятков миллиардов рублей.

Последнее – это следствие нескольких штрафов, включая один оборотный.

Например, в декабре 2021 г. Роскомнадзор выписал Google оборотный штраф 7,2 млрд руб. за нежелание удалять со своих сервисов запрещенную в России информацию. Это был прецедент, первый такой случай в российской истории – раньше ИТ-гигантам назначались единичные штрафы, никак не привязанные к размеру выручки. До гигантского штрафа в октябре 2021 г., Google не удалил порядка 2,6 тыс. материалов, за что его привлекли к административной ответственности на 37,5 млн руб. Их компания оплатила.

В июле 2022 г. Таганский суд Москвы выдал Google оборотный штраф на 21,7 млрд руб. за то, что компания отказалась удалять из YouTube недостоверную информацию о ходе спецоперации России на Украине. Это был второй по счету оборотный штраф. Обоим предшествовали небольшие штрафы на несколько миллионов рублей.

В апреле 2022 г. со счета Google был по решению столичного Арбтражного суда был изъят 1 млрд руб. в пользу «Царьграда» в качестве неустойки за блокировку его страницы на Youtube. В суде заявили тогда, что это не предел. Спустя месяц ситуация действительно повторилась – Арбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество Google на 500 млн руб. Такая мера стала следствием блокировки принадлежащим компании видеохостингом Youtube аккаунта телеканала НТВ.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производителем известных смартфонов Digma внезапно оказалась крупная российская ИТ-компания

Агентство радиационной и химической защиты России переходит с ПО Microsoft на PostgreSQL и Linux для лучшей интеграции с ФСО

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022

Салоны связи «Ростелекома» закрываются по всей стране. Сеть ликвидируется, сотрудники попали под сокращение

Власти собираются ввести в России персональную ответственность за утечку данных

Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Показать еще

Наука

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября