CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Импортонезависимость
|

«1С» открывает совместный бизнес с топ-менеджером ушедшей из России Ernst & Young

Фирма «1С» создала консалтинговую компанию, которую возглавил топ-менеджер ушедшей из России британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. Он же стал обладателем 49% в новой организации.

Новый бизнес в контуре «1С»

Как стало известно CNews, в контуре управления фирмы «1С» появилась новая компания — «1С — бизнес трансформация», которая займется бизнес-консалтингом, занимая ниши, освободившиеся в связи с уходом из России крупных зарубежных игроков в этом сегменте.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) с упомянутым названием было зарегистрировано в Москве 3 октября 2022 г. Среди учредителей на долю ООО «1С» (одно из главных юрлиц фирмы) приходится 51% долей в организации, оставшиеся 49% записаны на Кирилла Витальевича Сидоренко. Он же заявлен в компании гендиректором.

Человек с таким же именем до недавнего времени работал в статусе партнера в российском офисе ушедшей из России на фоне украинских событий британской компании Ernst & Young. В мире она известна своей аудиторско-консалтинговой деятельностью и входит в так называемую большую аудиторскую четверку наряду с Deloitte (Великобритания), PricewaterhouseCoopers (PwC; Великобритания) и KPMG (Голландия). После сворачивания деятельности Ernst & Young в России, ее местный бизнес унаследовала группа «Б1».

nuraliev600.jpg
Возглавляемая Борисом Нуралиевым фирма «1С» создала новую консалтинговую компанию

На странице Сидоренко в Linkedin (соцсеть заблокирована властями России на территории нашей страны с 2016 г.) отмечается, что его трудовой стаж в Ernst & Young составил 10 лет — с 2012 г.

Там же указано, что в этой компании в круг его задач входили разработка стратегии взаимодействия с клиентами, исследования и сегментация клиентов, разработка услуг, продуктов и новых бизнес-моделей, развитие проектов цифровой трансформации, проведение стратегических сессии и тренингов для владельцев и топ-менеджеров по инновациям и технологиям, ведение проектов, связанных с углублением опыта сотрудников, вывод на рынок новых технологий.

Беглый поиск в интернете показывает, что Сидоренко обладает опытом выступления на конференциях «1С» и имеет профиль в разделе сайта фирмы «Проект года» (описывает внедрения продуктов «1С» у партнеров).

sidorenko_600.jpg

Экс-сотрудник Ernst & Young Кирилл Сидоренко получил в новой консалтинговой компании «1С» пост гендиректора и долю в 49%

Представители «1С» подтвердили CNews, что партнер фирмы по проекту «1С — бизнес трансформация» — это именно экс-сотрудник Ernst & Young.

Сам Сидоренко на момент публикации материала свое участие в проекте прокомментировать CNews не смог.

Чем займется новая компания

Как рассказали CNews представители «1С», в связи с уходом ведущих международных консалтинговых компаний из России и Белоруссии у фирмы сейчас открылись новые возможности развития бизнес-консалтинга.

«Клиенты сети “1С” ждут комплексных решений потребностей бизнеса с учетом меняющегося рынка, — отметили собеседники редакции. — Это требует консалтинга в области стратегии, снижения затрат, комплексной цифровой трансформации, поиска и развития новых моделей бизнеса, которые помогут клиентам больше зарабатывать».

В фирме отмечают, что команда специалистов, которую возглавит Сидоренко, имеет опыт сотрудничества с «1С» и партнерами фирмы с 2003 г.

«”1С — бизнес трансформация” планирует сфокусироваться на продвижении комплексных решений с “1С” и совместно с партнерами сети как для крупнейших компаний России, так и для перспективных рыночных игроков», — заключают в «1С».

Трудовой опыт Кирилла Сидоренко

По данным страницы в Linkedin Кирилла Сидоренко, до работы в Ernst & Young он с октября 2007 г. по октябрь 2012 г. выступал партнером и руководителем технологической практики в уже упомянутой выше компании из большой аудиторской четверки — KPMG (видимо в ее российском офисе).

Еще раньше, с ноября 2002 г. по апрель 2007 г. Сидоренко занимал должность директора по бизнес-технологиям еще одной компании из большой аудиторской четверки — PwC (тоже видимо в ее российском офисе).

Высшее образование Сидоренко получал в Государственном университете управления в Москве, окончив его в 1995 г. по специальности «экономика и кибернетика».

Совместное предприятие с экс-сотрудниками SAP

В середине августа 2022 г. CNews выяснил, что «1С» создала компанию, в которой имена как минимум двух из шести соучредителей совпадают с именами топ-менеджеров российского офиса ушедшей из нашей страны немецкой SAP.

Всего через несколько дней после регистрации нового юрлица глава «1С» Борис Нуралиев сообщил, что именно с экспертами по решениям SAP фирма сейчас будет экспериментировать в части создания совместных предприятий.

«1С» появление новой компании в своем контуре тогда прокомментировать CNews не смогла, но и опровергать выводы редакции в отношении участия в компании экс-сотрудников SAP после выхода материала не стала.

Денис Воейков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мир ополчился на AMD. Компьютеры не продаются, выручка катастрофически падает

Microsoft едва не уничтожила в суде бедную домохозяйку, придумавшую прибор для обучения чтению. Всему виной Windows

В Новосибирске стартовал Международный форум инноваторов IN'HUB

Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022

МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах»

Россельхозбанк: консолидация запроса сельхозпроизводителей на ПО даст кратный рост выручки ИТ-сектора в АПК

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Показать еще

Наука

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября