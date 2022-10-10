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Российская промышленность получит 5,3 трлн руб. на импортозамещение

Российская промышленность получит 5,3 млрд руб. на проекты по импортозамещению. Всего было отобрано 162 проекта из химической промышленности, металлургии, автопрома и т. д. Часть средств власти выделят на льготные кредиты, а часть — предоставят инвесторы.

Триллионы на импортозамещение

Российская промышленность получит 5,2 трлн руб. до 2030 г. на проекты по импортозамещению. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова.

Всего было выбрано 162 таких проекта. Часть суммы, 2,3 трлн руб. Правительство предоставит в виде льготных кредитов. На субсидирование процентной ставки выделят 123,6 млрд руб. Срок кредитов составит 10–15 лет под гарантии ВЭБ.РФ. Остальная сумма финансирования (2,9 трлн руб.) будет вложена в проекты по импортозамещению инвесторами.

Как рассказала изданию главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец, 5 трлн руб. инвестиций — это около 4% ВВП страны. По ее оценке, 20% от ВВП раньше составлял импорт, т. е. власти планируют заместить четверть импорта.

Больше всего проектов по импортозамещению сформировано в химической промышленности (54 проекта), подчеркнул Осьмаков. Следом за ней идет черная металлургия (27 проектов). Чуть менее проектов (18) было сформировано в лесопромышленном комплексе, железнодорожном машиностроении (16), фармацевтической промышленности (12) и автопроме (восемь).

При этом отдельных данных по поддержке ИТ-отрасли Осьмаков не приводит.

Подробности финансирования

«Проекты выросли из стратегических инициатив, которые разрабатывались на сессиях с премьер-министром Михаилом Мишустиным», — рассказал «Ведомостям» Василий Осьмаков.

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На импортозамещение в промышленности направят триллионы рублей

Разработкой механизма финансирования проектов займется Минпромторг вместе с Минфином, ВЭБ.РФ и банковским сектором.

С предприятиями будут заключены офсетные контракты госконтракты со встречными инвестиционными обязательствами. По словам Осьмакова, такой вид соглашений охватывает всю цепочку от производителя до потребителя.

Промышленные кластеры

В конце августа 2022 г. CNews писал о том, что Минпромторг предложило поддержать промышленные кластеры, которые занимаются импортозамещением технологически сложной продукции в машиностроении, электротехнической, электронной промышленности, авиастроении, автомобилестроении и иных отраслях.

Министерство предлагает обнулить для таких объединений налог на прибыль от реализации проекта по импортозамещению и на семь лет установить страховые взносы для работников на уровне 7,6%.

Минпромторг также собирается возмещать покупателям до 50% затрат на пилотные партии продукции промкластеров.

Кристина Холупова

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