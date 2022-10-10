Конец прекрасной эпохи. США закрыли Китаю доступ к чипам для суперкомпьютеров

США ввели ограничения на продажу полупроводников китайским компаниям. Американский Минторг уверен, что это замедлит развитие военных программ КНР с использованием суперкомпьютеров для моделирования ядерных взрывов и управления гиперзвуковым оружием.



Ужесточение «чиповой» политики

США ввели строгие ограничения на продажу чипов КНР, пишет New York Times со ссылкой на администрацию американского президента Джо Байдена (Joe Biden). Ужесточение американской политики в области экспорта полупроводников Reuters предрекал еще в начале сентября 2022 г.

Это один из самых жестких видов американских торговых санкций: компаниям запретят поставлять в Китай передовые компьютерные чипы, оборудование для производства микросхем и другие продукты, если они не получат специальную лицензию от американских властей. В большинстве лицензий будет отказано, хотя некоторые поставки на объекты, управляемые компаниями США или странами-союзниками, эксперты будут рассматривать отдельно.

Под запрет попали в том числе графические процессоры, которые используются для приложений искусственного интеллекта. Правила также запрещают американским компаниям, которые производят оборудование для производства передовых микросхем логики и памяти, продавать его Китаю без лицензии.

В сентябре 2022 г. китайская SMIC начала массовый выпуск микросхем по топологии 14 нм без применения иностранных технологий

Администрация Байдена также ввела широкие международные ограничения, которые запретят компаниям в любой точке мира продавать чипы, используемые для ИИ-технологий и суперкомпьютеров в Китай, если они сделаны с использованием американских программного обеспечения или оборудования. В ограничениях использовалось так называемое «правило прямого иностранного продукта», которое в последний раз применял бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump), чтобы нанести ущерб китайскому ИТ-гиганту Huawei.

Еще одно правило о прямых иностранных товарах запрещает отправлять более широкий ассортимент товаров, произведенных за пределами Соединенных Штатов с использованием американских технологий, 28 китайским компаниям, которые были внесены в «список юридических лиц» из соображений национальной безопасности. В этот перечень вошли Megvii Technology, Dahua Technology и IFLYTEK, Sunway Microelectronics, Yitu Technologies, несколько лабораторий и исследовательских институтов, связанных с университетами и правительством Китая. Ожидается, что новые ограничения на продажи оборудования для производства микросхем серьезно ограничат деятельность китайских отечественных производителей микросхем, таких как Semiconductor Manufacturing International, Yangtze Memory Technologies и ChangXin Memory Technologies.

Почему пошли на ужесточение

Цель новых санкций, уточняет издание – ограничить Пекину доступ к критически важным технологиям, которые используются при создании суперкомпьютеров и управлении оружием. Заместитель министра торговли по промышленности и безопасности США Алан Эстевес (Alan Estevez) уточнил, что Минторг работает над тем, чтобы помешать военным, разведывательным и охранным службам Китая приобретать необходимые технологии для военного применения. Пакет ограничений Минторга нацелен на замедление развития военных программ китайцев, в которых используются суперкомпьютеры для моделирования ядерных взрывов, наведения гиперзвукового оружия и создания сетей «для наблюдения за диссидентами и меньшинствами».

Опрошенные New York Times эксперты заявляют, что в области чипов будет введен самый жесткий экспортный контроль за последние десять лет. Правила сравнили с «репрессиями» администрации экс-президента Дональда Трампа в отношении телекоммуникационного гиганта Huawei, однако теперь они шире по охвату и затрагивают десятки китайских фирм. Ограничения Минторга США аналитики рассматривают в рамках всеобъемлющей политики, которая в итоге лишит КНР возможности производить инновационные чипы самостоятельно.

В бесед с CNews Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск» отметил, что, судя по этим шагам США взяли курс на организацию собственной технологической зоны, принципы организации которой направлены на минимизацию взаимодействия с третьими странами, потенциально или фактическими конкурирующими с американской ИТ-отраслью.

«Насколько это окажется фатальным для Китая в целом и в сегменте суперкомпьютеров в частности – покажет время. Китай не так просто исключить из глобальных цепочек взаимодействия в этой сфере, также Пекин имеет неплохой потенциал для поддержания самостоятельности в том, что касается именно производства микроэлектроники», – отметил эксперт, добавив, что опыт последнего года в этой сфере показывает: санкции могут принести урон «атакующей» стороне не в меньшей степени, чем той, на которую они направлены.

С другой стороны, говорит Володкович, Китай как производитель в ИТ-сфере завязан на США в довольно высокой степени, поэтому развязка ситуации со стороны Пекина здесь может откладываться до последнего в попытках договориться – открыто или закулисно.

Китайские суперкомпьютеры

Тем временем китайцы действительно немалого достигли в разработке суперкомпьютеров. Так, в мае 2022 г. Китай занял первое место в мировом топ-500 суперкомпьютеров – в рейтинг попали 173 китайских системы. За КНР в списке следует США (127), Япония (34), Германия (31), Франция (22), Канада (14), Великобритания (12). Судя по этому перечню, в Китае и США на сегодняшний день находятся почти две трети самых производительных суперкомпьютеров на планете.

Опубликовал Top500.org и рейтинг самых производительных суперкомпьютеров: в первой десятке оказались лишь два лучших китайских суперкомпьютера: Sunway TaihuLight, разработанный Национальным исследовательским центром параллельной вычислительной техники и технологий Китая (NRCPC) и Tianhe-2A, созданный Китайским национальным университетом оборонных технологий (NUDT).

Несмотря на триумф американцев (у них сразу пять самых производительных суперкомпьютеров в мире), The New York Times предостерег, что Top500 может быть нерелевантен из-за того, что китайцы владеют куда более производительными системами, чем заявляют официально. Так, КНР могла принципиально не предоставить информацию о китайских суперкомпьютерах экзафлопсного уровня для участия в топ-500 – просто потому что страна использует иностранные чипы в суперкомпьютерах и не хочет спровоцировать этим новые американские санкции.

Сообщается, что два китайских суперкомпьютера точно могут быть мощнее американского Frontier с реальной производительностью на тесте Linpack 1,102 экзафлопсов (1 экзафлопс = 1 квинтиллион операций или 1018 с плавающей запятой в секунду). Это можно доказать тем, что специалисты из КНР на одном из конкурсов в 2022 г. за 304 секунды решили задачу по моделированию квантовой вычислительной схемы, которую бы лучший суперкомпьютер из США решал 10 тыс. лет.

Делают ли в Китае чипы

В сентябре 2022 г. CNews писал о том, что китайская SMIC начала массовый выпуск микросхем по топологии 14 нм без использования зарубежных технологий и сейчас постепенно осваивает 7 нм и 5 нм. Стоит оговориться, что 14 нм – это старый техпроцесс, который некоторые мировые компании освоили почти 10 лет назад. Однако для Китая переход на собственное производство микросхем – большой успех. Тем более что микросхемы этого поколения, если и не используются в новых моделях компьютеров, смартфонов и ноутбуков, все еще являются частью интернета вещей и автомобилей.

Что касается техпроцессов 7 нм и 5 нм, это также далеко не самые последние нормы, так как TSMC и Samsung еще в конце 2021 г. перешли на 4 нм.

В то же время известно, что китайская компания MetaX Tech, производитель графических процессоров для внутреннего рынка КНР, сейчас работает над новым современным GPU игровой направленности. Выпускаться он будет по 7-нанометровой технологии.