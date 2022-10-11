Market.CNews рассказал, как SLA может обанкротить провайдера

SLA достаточно точно характеризует уровень качества предоставляемых облачных услуг. Декларировать заниженный SLA — это риск отказов клиентов, декларировать завышенный SLA — риск высоких штрафов при первой же аварии. Ниже показано, как работает механизм SLA на практике.

Компенсации малы для клиента, но это существенная доля бизнеса провайдера

В договоре SLA рассмотрен пункт о компенсациях клиенту заказчиком. Заказчик обязан предоставить компании-клиенту компенсацию при недостаточном уровне оказываемых услуг или их неисполнении. Зачастую размер компенсации определяется, исходя из фактического процента доступности облачного сервиса, на отчетный период в котором зафиксирована недоступность сервиса.

Рейтинг провайдеров IaaS по строгости SLA

Это является выгодным для бизнеса, так как страхует компанию от возможных технологических простоев. С другой стороны, такие компенсации обычно малы для клиента. Но они велики для провайдера облачных услуг!

SLA достаточно точно характеризует уровень качества предоставляемых облачных услуг

Дело в том, что для клиента стоимость аренды облачных услуг обычно мала, соответственно, компенсация для клиента еще меньше стоимости аренды таких услуг. В SLA документе компания-исполнитель определяет размер компенсации индивидуально для каждого из предоставляемых сервисов. Размер компенсации не может превышать стоимость потребленных клиентом услуг за рассматриваемый период.

Для примера, клиент может тратить на аренду облачных услуг ₽100 тыс. в месяц. Условная компенсация от провайдера в таком случае будет всего ₽10 тыс. При условной стоимости бизнеса в ₽1 млрд. это всего 0,001% от капитала клиента.

Для провайдера же, обслуживающего сотни таких организаций, затраты на компенсацию могут занимать существенную статью расходов.

Наглядный пример

Предположим, у провайдера 100 клиентов, каждый из которых тратит на облака ₽100 тыс. в месяц (совокупная выручка ₽10 млн.). В случае аварии они будут претендовать на компенсацию в размере ₽10 тыс. Общая величина требования составит ₽1 млн. — 10% от бизнеса провайдера.

Исходя из расчетов, можно сделать вывод о том, что система компенсаций, описанная в SLA договоре, дает хороший толчок в направлении качества предоставляемых услуг и их скорости. Провайдеру, для которого расходы на компенсацию в случае неполадок в оборудовании являются существенными, выгодно минимизировать ситуации, при которых он должен выплачивать компенсации.

Иными словами, провайдер заинтересован в обеспечении бесперебойной работы своих облачных сервисов и быстрой реакции на обращения клиента. А клиенту выгодно выбрать именного того провайдера, который будет не платить компенсации за простой, а качественно оказывать предоставляемые услуги. В совокупности это ускоряет развитие облачных технологий и повышает качество оказываемых услуг облачными провайдерами.

Мнение читателей CNews

Интересно, что с подобными выкладками интуитивно согласны читатели CNews. Два года назад ИТ-маркетплейс Market.CNews провел опрос читателей с целью выяснить, какие показатели SLA наиболее важны для заказчиков. Голоса распределились следующим образом:

18% — Величина компенсаций в зависимости от простоя.

16% — Заявленная доступность IaaS, ниже которой начинается оплачиваемый простой.

14% — Длительность профилактических работ в месяц.

13% — Порядок уведомления о профилактике.

13% — Алгоритм определения длительности простоя.

11% — Открытый доступ к SLA на сайте компании.

15% — Остальные факторы (каждый из которых в отдельности набрал не более 5%).

И здесь интересно обратить внимание на следующие факты:

Размер компенсаций оказался самым важным показателем в SLA, что и отражено в рейтинге SLA IaaS 2022, опубликованном аналитиками Market.CNews. Заявленная доступность — на втором месте. Таким образом, оба коммерчески ориентированных показателя SLA оказались в лидерах опроса. Первые 5 мест заняли показатели, которые описывают надежность облака провайдера и правила определения длительности аварий. Заказчики весьма высоко оценили наличие SLA на сайте провайдера. Таким образом, клиентам важна открытость поставщика IaaS, возможность получить максимум информации самостоятельно на сайте компании и единый подход ко всем клиентам.

Заключение

SLA отражает все технические аспекты предоставляемых облачных сервисов. Все важные параметры работы облачного сервиса в SLA имеют точные математические значения, то есть являются измеряемыми. Исходя из этого, клиент может сравнить и выбрать наиболее надежное облако для размещения своих сервисов.

Обзор SLA облачных провайдеров IaaS 2022

В то же время ни один SLA не гарантирует стопроцентной надежности IaaS. Повышение надежности облака сверх заявленных 99,95% — задача клиента. И здесь на помощь приходят такие сервисы и мероприятия, как DRaaS, BaaS, DRP, геораспределение и др.