Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации

Российские ритейлеры начали активно открывать дочерние ИТ-компании после начала частичной мобилизации. Сотрудники ИТ-предприятий защищены от призыва и могут не волноваться, что их заставят участвовать в специальной военной операции. Однако это касается лишь компаний, аккредитованных Минцифры, а получить эту аккредитацию непросто. К тому же реестр ИТ-компаний, получивших одобрение ведомства, ранее уже подвергался массовым чисткам.

Из продавцов в программисты

Российские ритейлеры начали массово открывать дочерние ИТ-компании, пишут «Ведомости». В числе первых оказались «Леруа Мерлен» и Lamoda, а также сети супермаркетов «О’кей» и «Азбука вкуса», сеть магазинов инструментов «Всеинструменты.ру» и сеть обувных магазинов Kari на пару с «Л’Этуаль».

Это как минимум третий массовый рост числа ИТ-компаний в России за последние два года и второй за неполный 2022 г. Первый произошел в начале весны 2022 г., когда ИТ-компаниям дали массу льгот, в том числе отсрочку от армии для сотрудников, а также упрощенные условия по ипотечным кредитам для работников и субсидиям для самих компаний.

Теперь же цель другая. Если ИТ-«дочки» ритейлеров будут аккредитованы Минцифры в качестве ИТ-компаний, на их сотрудников будет распространяться отсрочка от частичной мобилизации, подчеркивают «Ведомости».

21 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Существует информация, что ряды армии должны пополнить 300 тыс. мужчин, но эта цифра на момент публикации материала не была закреплена ни в одном официально опубликованном документе.

Кому из персонала ритейлеров будет предоставлена возможность «переквалифицироваться» в айтишники, неизвестно

Мобилизация для компаний означает потерю сотрудников, в том числе ценных и очень ценных. ИТ-отрасль на первом этапе не была защищена от этого, однако в настоящее время ИТ-компании получили возможность «бронировать» своих сотрудников. Им выдается отсрочка от призыва в ряды российских вооруженных сил в рамках частичной мобилизации.

Нюанс, о котором всем известно

Начав паломничество в ИТ-сферу, ритейлеры в итоге не получили или пока не получили все полагающиеся таким компаниям льготы и преференции. Чтобы иметь право претендовать на все имеющиеся послабления, недостаточно быть просто ИТ-компанией.

Отсрочка от армии, льготы по кредитам и ипотеке и многое другое – все это прерогатива исключительно ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры России. Чтобы получить такую аккредитацию, нужно соответствовать целому ряду предъявляемых требований. И даже после ее получения можно в два счета лишиться ее при выявлении тех или иных нарушений. Чистки рядов уже проводились, и нет гарантии, что они не повторятся.

Как ритейл осваивает информационные технологии

«Леруа Мерлен» – это французская сеть магазинов по продаже инструментов и всего, что в той или иной мере связано со стройкой и ремонтом. 4 октября 2022 г. российское ее представительство открыло ИТ-компанию «Леруа Мерлен цифровые технологии» с уставным капиталом 100 млн руб. (данные ЕГРЮЛ). Гендиректором назначен Виктор Киселенко, который, по информации «Контур.фокус», является гендиректором еще девяти компаний по всей России. Основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 62.01), плюс есть шесть дополнительных видов, связанных с ИТ.

В списке активов Lamoda с 6 октября 2022 г. имеется компания «Ламода тех». Уставный капитал – 10 тыс. руб., гендиректор – Эмиль Абдулнасыров. Основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01), дополнительных видов деятельности – 19.

Сеть «Всеинструменты.ру» создала компанию «Ви.тех», но на полгода раньше, чем Lamoda и «Леруа Мерлен». Она тоже занимается в первую очередь разработкой программного обеспечения и имеет в своем распоряжении восемь дополнительных видов деятельности. Уставный капитал компании – 10 тыс. руб., дата основания – апрель 2022 г., гендиректор – Вадим Кузин.

Все хотят в ИТ

Стремление российских компаний, никак с ИТ не связанными, открыть для себя эту перспективную сферу деятельности можно объяснить общемировыми факторами, напрямую влияющими на российский бизнес. Происходящее в России сейчас – это следствие эскалации конфликта между Россией и Украиной, а также многочисленных иностранных санкций – официальных западных и необъявленных восточных.

Однако в 2020 г. никто не подозревал, что их будет ждать через два года. На тот момент весь мир погрузился в пандемию коронавируса, добравшуюся до России в марте 2022 г. и крайне негативно отразившуюся на отечественной экономике.

Следствием этого стали, помимо прочего, пакеты мер поддержки ИТ-отрасли. Первый был рассмотрен весной 2020 г. и касался в первую очередь базовых льгот (снижение страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%). В июне 2020 г. Владимир Путин в рамках обращения к стране предложил резко и бессрочно снизить ставку страховых взносов для российских ИТ-компании с 14% до 7,6%.

Осенью 2020 г. в России начался настоящий ажиотаж. Зарегистрировать свое дочернее ИТ-предприятие захотели если не все, то почти все российские компании, в особенности из состава крупного бизнеса. CNews писал, что в октябре 2020 г. такие заявки, помимо прочих, подали РЖД, «Татнефть» и Sollers.

К весне 2021 г. был готов второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Он состоял из более 60 пунктов. Одобрение властей он получил в сентябре 2021 г.