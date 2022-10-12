Бежавший из России Red Hat не оказал техподдержку компании Усманова. Многомиллионный штраф за это заплатит российский интегратор

Компания Усманова добилась возврата 70 млн руб. за сорванную поддержку ПО сбежавшего из России знаменитого Linux-разработчика Red Hat. Полученный аванс за услуги придется вернуть «дочке» «Софтлайна», выступившей посредником.

Возврат аванса

Как выяснил CNews, ИТ-компании «Талмер», входящей в контур управления холдинга USM Алишера Усманова, удалось обязать поставщика сертификатов техподдержки ПО Red Hat вернуть ей деньги за предоплаченные услуги.

Конечным получателем услуг был оператор «Мегафон», который также входит в контур холдинга USM. Что касается поставщика сертификатов на техподдержку Red Hat, то им выступила компания «Аксофт» — дочерняя структура ИТ-интегратора «Софтлайн» (Softline).

Red Hat, разработчик Linux-дистрибутива RHEL, 8 марта 2022 г., вскоре после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. сообщила об уходе из нашей страны и прекращении сотрудничества со всеми местными партнерами. Это было предсказуемо, так как за пару дней до этого аналогичный шаг предприняла IBM, купившая Red Hat в 2019 г.

Разбирательство с участием сторон произошло в Арбитражном суде Москвы, в который «Талмер» обратился с иском к «Аксофту» 28 июня 2022 г. Его сумма составила 69,2 млн руб. По его итогам служители Фемиды 7 октября удовлетворили его в полном объеме.

Решение суда может быть оспорено в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. Представители «Софтлайна» сообщили CNews, что «юридическая служба Softline оценивает правовую позицию, изложенную в решении суда, после чего примет решение об обжаловании».

Представители «Мегафона» рассказали CNews, что в настоящий момент для поддержки информационных систем, работающих на ПО Red Hat, оператору «достаточно экспертизы своих специалистов».

В USM на момент публикации материала прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Подробности разбирательства

Из материалов дела следует, что участников тяжбы с 20 апреля 2016 г. связывали рамочные договоры. В рамках одного из них 23 декабря 2020 г. «Талмером» был подписан заказ на предоставление «Аксофтом» сертификатов на обновления ПО Red Hat, включая техническую (сервисную) поддержку, до 28 декабря 2023 г.

«Талмер» несколькими траншами оплатил заказанные услуги в полном объеме. Но 4 марта 2022 г. без каких-либо уведомлений со стороны «Аксофта» предоставление обновлений ПО Red Hat было полностью прекращено в одностороннем порядке.

Личный кабинет «Талмера», через который производилось получение обновлений и технической поддержки, был отключен; раздел сайта поддержки перестал функционировать.

В апреле 2022 г. компания направила ответчику уведомление об отказе от неоказываемых услуг и требование о возврате суммы переплаты. Ответов на это обращение «Талмер» не получил.

Позиция «Аксофта»

Как отмечается в заключении суда, в представленном в материалы дела отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал, ссылаясь на то, что он не может и не обязан оказывать истцу какие-либо услуги по обновлению ПО в рамках переданного сертификата.

«Единственной обязанностью ответчика по договору была передача истцу сертификата, имеющего характеристики, оговоренные сторонами в спецификации, — описывают позицию “Аксофта” служители Фемиды. — Эта обязанность была ответчиком полностью исполнена. В течение нескольких месяцев после получения истцом от ответчика сертификатов, претензий от истца о том, что полученные сертификаты правообладатель отказался принимать, и истец (или иное лицо, приобретшее данный товар) не может воспользоваться полученным по сертификатам правом на обновление ПО, ответчику ни от истца, ни от третьих лиц не поступало».

Судей эти аргументы не впечатлили. Разбирательство, как уже было отмечено выше, завершилось не в пользу «Аксофта».