Экспорт российского ПО требует 12 тысяч программистов со знанием иностранных языков

Российским разработчикам софта требуется дополнительно почти 12 тыс. ИТ-специалистов и менеджеров для экспорта ПО, знающих иностранные языки. Сейчас дефицит ИТ-специалистов, владеющих иностранными языками, усилился после очередной волны миграции людей после объявления частичной мобилизации.

Экспорт дорого обойдется

Для экспорта российского ПО ИТ-отрасли дополнительно потребуется 11,7 тыс. разработчиков и менеджеров по продвижению софта. При этом сотрудники должны владеть иностранными языками. Из них 8,8 тыс. должны говорить свободно на английском языке, следует из данных опроса разработчиков ПО ассоциации «Руссофт».

По данным ассоциации, к концу первого полугодия 2022 г. количество ИТ-специалистов со знанием иностранных языков в России существенно сократилось.

При этом после объявления частичной мобилизации в России потребность отрасли в ИТ-специалистах со знанием английского во втором полугодии увеличится, считают в «Руссофт».

В ассоциации пришли к выводу, что покрыть существующий дефицит в ИТ-специалистах, говорящих на иностранном языке, можно за счет изменений в обучении иностранными языками в системе среднего и высшего образования. Коммерческие же компании могут за свой счет обучить специалистов иностранным языкам, но таким образом можно покрыть только часть существующего дефицита.



Кого не хватает больше всего

По результатам опроса ассоциация пришла к выводу, что больше всего компаниям необходимы разработчики и менеджеры, владеющие английским языком. Эта потребность составляет 78% от общего числа всех специалистов по разработке ПО, которым требуется знание иностранных языков.

Разработчикам софта не хватает специалистов со знанием иностранных языков

Из общего числа специалистов, в которых нуждается отрасль (11 тыс.) 9 тыс. — разработчики и только 2,7 тыс. специалисты по его продвижению.

Не только английский

Английский язык стал самым востребованным для разработчиков. На втором месте оказался китайский язык. До 2016 г. второе место занимал немецкий язык. Сейчас он занял четвертое место. На третьем — испанский язык.

Такая расстановка приоритетов объясняется значительным интересом российских ИТ-компаний к «дружественным странам» в Латинской Америке (где, кроме Бразилии, государственным языком является испанский).

Еще одним языком, который упоминали респонденты, стал арабский язык. «Значительная часть компаний, работающих пока только в России, рассматривает старт зарубежной экспансии с выхода на рынки Ближнего Востока», — следует из отчета.