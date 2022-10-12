Microsoft тайно вернулась в Россию. Ее софт продается со скидкой

В России возобновились продажи лицензий на ПО Microsoft. Пока это касается лишь Microsoft 365 – облачного офисного сервиса. Притом ключи стоят в среднем на 20% дешевле, чем в марте 2022 г., когда корпорация покинула Россию. Продажей занимаются компании, в прошлом являвшиеся официальными партнерами софтверного гиганта.

Возвращение без лишнего шума

Продукция американской корпорации Microsoft внезапно появилась в российских магазинах, пишут «Известия». В настоящее время можно приобрести лицензию на пользование облачным сервисом Microsoft 365, представляющим собой онлайн-версию офисного пакета Microsoft Office.

Редакция CNews убедилась, что данный продукт Microsoft появился в ассортименте как минимум двух прежних официальных партнеров софтверного гиганта. Услугу приобретения лицензии Microsoft 365 предоставляют компании Softline и AllSoft.

Что примечательно, ключ к Microsoft 365 по неустановленным причинам в октябре 2022 г. стоит дешевле, нежели в начале марта 2022 г., когда Microsoft на фоне антироссийских санкций поспешила покинуть Россию и свернуть продажи.

Никто не ожидал, что софт корпорации, поддержавшей санкции , вернется в российскую розницу

По информации издания, на тот момент, к примеру, семейная подписка оценивалась 7400 руб., теперь же она стоит в пределах 5950 руб.

Впрочем, это в два с лишним раза дороже, чем в октябре 2022 г., когда этот же продукт продавался по рекомендованной цене 2765 руб.

Все абсолютно легально

Представители AllSoft рассказали CNews, как подобное стало возможным. «Мы действуем полностью в соответствии с официальной позицией компании Microsoft. Ситуация на сегодня в Allsoft следующая: приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, однако в рамках действующих контрактов, заказчики могут продлевать существующие лицензии в CSP канале с помесячной оплатой», – заявили они.

Продукция Microsoft в каталоге AllSoft

В AllSoft также сообщили редакции, что «для Enterprise клиентов использующих не менее 500 ПК, продление лицензий сейчас недоступно». «На сегодняшний день интернет-магазин Allsoft располагает остатками боксовых позиций MS Office 365, которые будут продаваться до окончания стока», – добавили представители AllSoft.

Остатки роскоши

Microsoft ушла из России в первых числах марта 2022 г., более полугода назад. Месяц спустя она предприняла попытку вернуться, но лишь частично – для поддержки различных организаций, до сих пор использующих ее ПО.

Microsoft 365 в ассортименте Softline

Однако новых розничных продажах на тот момент речи не было, как нет ее до сих пор. На вопрос CNews о планах Microsoft по полноценному возвращению в Россию, включая возможность появления в рознице ее операционных систем, представители корпорации не ответили.

Тем временем, в российских магазинах по-прежнему доступны игровые приставки Microsoft Xbox. Так, флагманскую Series X редакция CNews обнаружила в каталогах «Ситилинка», DNS, «М.Видео» и ряда других крупных ритейлеров.

Microsoft является одним из двух крупнейших игроков современного рынка игровых приставок наряду с японской Sony. Нельзя исключать, что ее консоли завозятся в России по параллельному импорту – так называется обычный «серый» импорт, легализованный российскими властями весной 2022 г. в ответ на массовое бегство из России иностранных компаний.

Как Microsoft уходила из России

Весеннее частичное возвращение Microsoft в Россию на деле вовсе не означает, что российский рынок в настоящее время сколько-нибудь интересует корпорацию. Напротив, все ее последующие действия свидетельствуют об обратном. Например, в начале лета 2022 г. Microsoft сперва запретила россиянам скачивать дистрибутивы Windows со своего официального сайта, а потом лишила их возможности участвовать в тестировании ее ОС.

Софта нет, но есть «железо»

В конце июня 2022 г президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith), тот самый, который в апреле 2022 г. сообщал о возвращении корпорации в Россию, на весь мир заявил о ее стремлении полностью развалить свой российский офис.

Словами Смита все не ограничилось. Через три месяца, в сентябре 2022 г. у россиян отняли возможность обновлять Windows – официальные каналы скачивания апдейтов попросту перестали работать для всех, кто подключался к ним с российского IP-адреса.

Данное ограничение на деле можно обойти в два счета – достаточно использовать средства подделки IP-адреса, в последние годы получившие очень широкое распространение среди россиян. Однако многие граждане России предпочли иной способ – они еще летом 2022 г. без зазрения совести начали переходить на пиратские версии ПО Microsoft.