В России за неделю вдвое вырос спрос на отечественное ПО

Российское ПО в тренде

Продажи российского ПО показали взрывной рост. Этот факт зафиксировал один из крупнейших интернет-ритейлеров России — «Ситилинк». В его сети за период с 19 по 25 сентября 2022 г. реализация отечественных программных продуктов в штуках выросла в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

Компания, которая входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России, имея 1 тыс. магазинов-складов по всей стране и свыше 250 тыс. корпоративных клиентов, отмечает, что отечественный софт стали активнее приобретать как юридические лица, так и розничные клиенты.

«В “Ситилинке” во II квартале 2022 г. продажи российского ПО в штуках выросли на 10% среди корпоративных клиентов по сравнению с I кварталом, — сообщает компания. — При этом в III квартале продажи выросли уже на 20% по сравнению со II кварталом. Эксперты отмечают, что цифры роста разгоняются. Для сравнения розничные клиенты стали приобретать отечественные программные продукты примерно на 25% чаще в третьем квартале, чем в предыдущем».

Обозначенный тренд подтверждает и специальное исследование «Ситилинка». Компания провела опрос среди своих корпоративных клиентов. Выяснилось, что 48% респондентов готовы переходить на товары отечественных производителей и чаще смотрят на российские бренды.

В России внезапно произошел взрывной рост спроса на отечественное ПО

«Популярность российского ПО возрастает из-за приостановки деятельности некоторых иностранных производителей, — поясняет руководитель группы закупок ПО и серверного оборудования “Ситилинка” Елена Родимова. — Многие компании уже сейчас задумываются о переходе на софт отечественного производства. Выбор перед ними сейчас стоит крайне сложный. С одной стороны, привычные интерфейсы производителей, которые официально объявили о приостановке своей деятельности на территории России и оставили клиентов без поддержки и последних обновлений. С другой стороны, отечественные производители, с продуктом которых ряд клиентов не был знаком до текущего момента, но при этом, можно быть уверенными в завтрашнем дне. Эти компании не оставят своих клиентов без техподдержки и каждый квартал выпускают обновления по своим продуктам, где учитывают потребности клиентов».

Какое отечественное ПО наиболее популярно

Наибольшей популярностью у юрлиц из числа клиентов «Ситилинка» пользуются российские ОС Astra Linux группы «Астра», «Альт» компании «Базальт СПО» и «Ред ОС» компании «Ред софт». Продажи последней были запущены в «Ситилинке» в конце 2021 г. В III квартале 2022 г. продажи корпоративным клиентам данной ОС выросли на 7% в штуках по сравнению со II кварталом.

Также компания напоминает, что в ближайшее время в «Ситилинке» начнутся продажи ноутбуков Hiper Workbook с предустановленной Astra Linux.

Среди производителей антивирусов лидером, по данным «Ситилинка», был и остается отечественный продукт Kaspersky «Лаборатории Касперского» как среди розничных, так и среди корпоративных клиентов. Его продажи корпоративным клиентам в III квартале 2022 г. по сравнению со II выросли примерно на 20%.

Разработчики подтверждают рост спроса

Опрошенные CNews российские разработчики ПО общую тенденцию к росту спроса на отечественные продукты подтверждают. «По результатам девяти месяцев 2022 г. мы видим двукратное увеличение поставок лицензий ОС “Альт” конечным пользователям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

«За последние две недели мы сильных изменений в спросе не видим, но можем подтвердить, что в целом в этом году наблюдаем значительный рост интереса к нашим решениям со стороны не только корпоративных заказчиков, но и даже обычных домашних пользователей, — рассказал CNews коммерческий директор группы "Астра" Антон Бугрецов, — Мы вышли в розницу, у нас в этом году в десятки раз выросло число пилотов и пресейлов, которые пока не конвертируются в деньги. Заказчику, прежде чем решиться на сделку, нужно время для того, чтобы разобраться в продукте и понять, как он будет работать в его инфраструктуре».

По словам топ-менеджера, период пресейла может длиться несколько лет, хотя сейчас мало у кого есть время на долгую раскачку. «Рассчитываем, что контракты по этим проектам случатся самое раннее в начале следующего года, — добавляет Бугрецов. — И да, мы подтверждаем, что за первые шесть месяцев 2022 г. наш оборот вырос в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели вполне ожидаемы, именно такие цифры нами были запланированы в конце прошлого года, и определенно они являются результатом наработок предыдущих лет».

Мы действительно наблюдаем повышенный спрос на операционную систему “Ред ОС”, — сообщил CNews заместитель генерального директора “Ред софт” Рустам Рустамов. — Сейчас интерес проявляют не только государственные заказчики, но и средний и малый бизнес. Новой категорией наших пользователей стали физические лица. Это связано с тем, что российское программное обеспечение становится более понятным, удобным и доступным».