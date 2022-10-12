Власти предписали МТС снизить цены на связь

По данным ФАС оператор МТС необоснованно поднял тарифы более чем на 20%. Представители МТС сообщили CNews, что уже предоставляли ведомству необходимое обоснование такого решения. Выводы ФАС в компании изучат после официального предписания.

ФАС признала МТС нарушившей антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Теперь МТС должна снизить повышенные тарифы до экономически обоснованного уровня, а также заплатить штраф, размер которого определят в ходе административного расследования.

Представители МТС сообщили CNews, что компания пока не получила официальное предписание ведомства.

ФАС говорит, что МТС необоснованно подняла тарифы , а значит, должна их снизить и заплатить штраф

«При корректировке тарифов учитывался рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, который превышает рост доходов от оказания услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены комиссии. Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения», — сообщили CNews в пресс-службе МТС.

Суть дела

Дело в отношении МТС в ФАС завели в феврале 2022 года. Причиной стало повышение тарифов в январе 2022 г. для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%.

В августе, сентябре и октябре оператор повторно повысила стоимость тарифных планов. По данным ФАС в общей сложности в 2022 г. услуги МТС подорожали на более чем 20%. При уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

Ранее оператор обосновал такое решение ростом своих затрат. Как отметили в ФАС, достаточных подтверждений своих расходов оператор в адрес ведомства не представил. Почему МТС повышает тарифы

Как ранее сообщали CNews в МТС, из-за инфляции российские операторы вынуждены корректировать тарифы. Растут стоимость оборудования, расходы на электроэнергию, в строительство и расширение новых сетей необходимы дополнительные инвестиций. При этом, как отметили в компании, даже с учетом изменений, услуги связи в России по прежнему остаются доступными всем.

«Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку», — комментировали ранее представители МТС ситуацию с ФАС для CNews.

Случаи борьбы ФАС с операторами

Напомним, что в 2020 г. и в 2021 г. ФАС возбуждала аналогичные дела в отношении оператора «Т2 Мобайл» (Tele2), который повышал тарифы на 10-13%.

Tele2 попытался в суде оспорить вердикт ФАС, однако в январе 2022 г. все же убрал надбавки по тарифам. Также оператор выплатил штраф на 825 тыс. руб.