ИТ-мир рушится. Глобальный кризис уничтожает новые проекты и увеличивает нагрузку на старые

ИТ-специалисты столкнулись с новой проблемой. Из-за сокращения штатов и бюджетов на фоне проблем глобальной экономики их рабочая нагрузка резко выросла. Им приходится работать больше и жертвовать свободным временем, иначе они не успевают сдавать работу вовремя. Многие, не справляясь с новыми объемами задач, бросают работу над своими проектами. Все это сопровождается сокращением найма и постоянной угрозой попасть под сокращение.

ИТ-специалистам живется несладко

Негативные процессы, поглотившие мировую экономику, начали сказываться на ИТ-рынке. Как пишет портал Silicon UK со ссылкой на исследование компании SnapLogic, в первую очередь это привело к резкому росту нагрузки на ИТ-отделы в целом и на каждого их сотрудника в частности.

На фоне бушующей инфляции многие компании сокращают расходы, в том числе и на свои ИТ-подразделения. Также все чаще появляются сообщения о приостановке найма новых ИТ-шников, а в некоторых компаниях даже грядут весьма масштабные сокращения, в том числе и внештатных специалистов. В результате задачи перераспределяются между сохранившими работу сотрудниками, что и ведет к росту нагрузки.

В рамках своего исследования специалисты SnapLogic рассматривали рынки лишь США и Великобритании. Полученные результаты на другие страны они не экстраполируют. В отчете сказано, что за последние шесть месяцев рост нагрузки констатируют 87% британских руководителей. 59% респондентов заявили о готовности сократить ИТ-бюджет из-за нынешней экономической ситуации, а некоторые из них уже сделали это

Чем заняты западные ИТ-шники

Согласно опросу SnapLogic, в число самых масштабных задач, отнимающих много времени и сил у сотрудников ИТ-отделов, входит в первую очередь интеграция новых приложений и платформ. На это указали 48% респондентов. Еще 40% упомянули необходимость поддерживать работу устаревших систем.

ИТ-отрасль тоже страдает от последствий новой геополитики

Реагируя на изменения в глобальной экономике, ИТ-отделы почти половины компаний в США и Британии (44%) или готовятся к сокращению персонала, или уже приступили к этому не самому приятному процессу. В Соединенном королевстве компаний, до сих пор ведущих прием новых сотрудников в штат ИТ-подразделения, осталось совсем немного – лишь 29,1%. В США этот показатель в несколько раз выше – 68,9%.

ИТ стремится к упрощению

Не желая мириться с ростом нагрузок на фоне сокращения бюджета или увольнения сотрудников, главы ИТ-отделов принялись искать варианты упрощения рабочих процессов. На помощь им пришли новые веяния – малокодовые (low code) и вовсе бескодовые (no code) технологии. Они предполагают создание ПО в визуальном редакторе почти без программирования (low code) или вовсе без него (no code).

Как пишет Silicon UK, эти решения позволяют ИТ-подразделениям и компаниям выполнять поставленные задачи, в том числе и заказы клиентов, но при этом справляться с текущей нагрузкой.

В США технологии low code и no code проникли в рабочие процессы ИТ-шников пока не очень глубоко. По данным исследования, им отдают предпочтение немногим более 25% респондентов. В Великобритании доверие к подобным решениям значительно выше – 33% компаний уже используют их в полной мере для снижения нагрузки на ИТ-отдел без риска для выручки.

Если оставить все как есть

Сотрудники ИТ-отделов компаний, руководители которых не спешат подстраивать их рабочие процессы под новые требования времени, уже ощутили на себе все «прелести» повышенной нагрузки. 45% опрошенных SnapLogic заявили, что из-за роста количества задач, выполняемых специалистами, им все чаще приходится отвлекаться от действительно важной работы, чтобы успеть выполнить еще и второстепенную. В некоторых случаях критически важные проекты и вовсе замораживаются.

Многие также отметили, что рост нагрузки негативно сказывается на сроках выполнения поставленных задач, особенно важных. Об этом говорят 35% респондентов.

Те же 35% сообщили, что им теперь приходится тратить на работу больше времени, то есть работать в свое свободное время. Делают они это для того, чтобы хоть как-то успевать выполнять задания в срок. Разумеется, это расшатывает и без того хрупкий баланс между работой и личной жизнью.