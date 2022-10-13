США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике

Власти США полностью запретили поставки оборудования для производства микросхем компании YMTC – крупному китайскому вендору флеш-памяти. Это партнер Apple, а также потенциальный производитель российских контроллеров памяти для SSD-накопителей компании Kraftway. Попутно под запрет попала и техподдержка со стороны вендоров «железа».

Китайское производство флеш-памяти трещит по швам

Четыре ведущих производителя оборудования для производства микросхем прекратили продажу новых инструментов и свернули услуги поддержки уже отгруженного оборудования китайской компании Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC). Как пишет Tom’s Hardware, это следствие новых экспортных правил США, вступивших в силу 12 октября 2022 г.

Квартет компаний, вынужденных «отказаться от сотрудничества с YMTC – американские Applied Materials, KLA и Lam Research и голландская ASML. Теперь, чтобы продавать YMTC новое и поддерживать существующее оборудование, они обязаны запрашивать лицензию на экспорт технологий у Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.

Американские власти вновь чинят свои порядки в другой стране

YMTC – это очень крупный игрок на мировом рынке производства флеш-памяти. Компания была основана в 2016 г. В настоящее время в ее распоряжении есть завод в городе Ухань, выпускающий до 100 тыс. 300-миллиметровых кремниевых пластин в месяц. В завершающей стадии находится строительство второй фабрики компании в том же городе, рассчитанной на выпуск еще 200 тыс. таких пластин на ежемесячной основе.

Продукция китайского вендора используется в технике многих современных брендов. Даже компания Apple заключила с YMTC контракт на поставку микросхем памяти для своих iPhone, iPad и другой техники.

YMTC подконтрольна китайскому холдингу Tsinghua Unigroup. Сам холдинг контролируемая властями КНР.

Атака на YTMC властей США не стала неожиданностью как таковая – еще в августе 2022 г. CNews писал, что они вынашивают такие планы. Но никто не предполагал, что все случится настолько быстро.

Уничтожить китайское производство, сохраняя корейское

Первоначальная задумка властей США была в полном запрете на поставки «железа» для производства чипов памяти в Китай. Но в этом случае под удар попадали компании из других стран, имеющие свои заводы на территории Китая.

В первую очередь это Samsung и SK Hynix. По всей видимости, Штаты решили пока не ссориться с Южной Кореей, и потому эмбарго распространяется исключительно на YMTC.

Возможно, новый выпад американцев повлечет за собой удорожание накопителей на флеш-памяти и всех других устройств на ее основе

Отныне компании Applied Materials, KLA и Lam Research больше не поставляют своему китайскому клиенту оборудование для производства памяти 3D NAND со 128 или более слоями. В то же время они продолжат отгрузки нового «железа» Samsung и SK Hynix. Запрашивать лицензию на это им не придется в течение года, а потом, возможно, срок действия послаблений будет продлен.

Что касается голландской ASML она уже приказала своим американским сотрудникам прекратить обслуживание, доставку или оказание поддержки любым клиентам в Китае до дальнейшего уведомления, по информации Bloomberg. Об исключениях для корейских вендоров в распоряжении ничего не говорится.

Чего лишился Китай

Applied Materials, KLA и Lam Research поставляли YTMC инструменты для метрологии, травления, осаждения, контроля и сортировки штампов. ASML продавала ей критически важные литографические сканеры. Хотя формально инструменты литографии, используемые YMTC, не так продвинуты, как инструменты, используемые производителями логической или динамической памяти с произвольным доступом (DRAM), и теоретически не должны подпадать под новые требования лицензирования, ASML предпочла не перечить властям США.

В последние недели и дни YMTC пыталась закупить все оборудование и запасные части у своих американских партнеров в Китае, чтобы продолжать производство 3D NAND без сбоев для удовлетворения потребностей своих клиентов. Но проблема еще и в том, что новые санкции США распространяются еще и на техподдержку. Поставщики больше не станут помогать YTMC в развертывании нового и ремонте имеющегося оборудования.

Исчезновение сотрудников

Квалифицированы ли инженеры YMTC для обслуживания оборудования, произведенного компаниями из США и Нидерландов, неизвестно. Чтобы у нее не было соблазна обходными путями наладить контакт с сотрудниками поставщиков американские Applied Materials, KLA и Lam Research инициировали перевод своих сотрудников, работавших на фабрике YMTC, на другие объекты.

По информации Bloomberg, массовая релокация кадрового состава начнется в ближайшие дни. Численность персонала, а также компании, в которые он будет переведен, не раскрываются.

Россию задело по касательной

Случившееся с YMTC может отразиться на развитии российской микроэлектроники. Как сообщал CNews, летом 2022 г. был анонсирован первый отечественный контроллер для SSD-накопителей. Его создала компания Kraftway, собрав первые его образцы на фабрике тайваньской компании TSMC.

Этот вендор в настоящее время наотрез отказывается сотрудничать с российскими клиентами, из-за чего, в частности, прекращено производство процессоров «Байкал» и «Эльбрус». Kraftway намеревалась начать серийное производство своих чипов в 2023 г. именно на заводах китайской YMTC. Повлияют ли новые санкции США на ее планы, неизвестно. Редакция CNews обратилась к представителям Kraftway с этим вопросом и ожидает ответа.