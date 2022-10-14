Илон Маск отказался бесплатно поставлять Украине спутниковый интернет

Илон Маск попросил Пентагон оплатить спутниковую связь Starlink, которую SpaceX предоставляет Украине. Компания уже поставила 20 тыс. терминалов, которые обошлись ей в $80 млн. До конца 2023 г. обеспечение Украины спутниковой связью обойдется Маску в $400 млн.

Платите деньги

Владелец SpaceX Илон Маск (Elon Musk) отказался бесплатно предоставлять услуги спутникового интернета Starlink Украине. Об этом сообщил СNN.

Как утверждает телеканал, компания SpaceX, занимающаяся производством космической техники, попросила Пентагон взять расходы по оплате спутниковой связи для Украины на себя. Это следует из письма, которое направил директор по продажам SpaceX в Министерство обороны США 8 сентября 2022 г.

«Мы не в состоянии в дальнейшем передавать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы неопределенный период времени», — приводит CNN цитату из письма.

Американский политтехнолог Джейсон Смарт (Jason Smart) напомнил в Twitter Маску, как на днях бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник написал владельцу SpaceX в Twitter «F*ck off». «Мы следуем этой рекомендации», — ответил на это Маск.

Сколько это стоит

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Как написал Илон Маск у себя в Twitter, SpaceX поставила на Украину около 20 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink.

Маск попросил Пентагон оплатить спутниковую связь для Украины

CNN со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, утверждает, что Starlink используется не только для голосовой и электронной связи на поле боя, но и для управления дронами и отправки видео для корректировки артиллерийского огня.

Поставка 20 тыс. терминалов обошлась компании Маска в $80 млн. К концу 2022 г. эта сумма превысит $100 млн, подсчитал владелец SpaceX. Стоимость обеспечения Украины спутниковой связью в течение 2023 г. обойдется Маску около $400 млн.

По данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% предоставленных терминалов Украине оплачены Великобританией, США и Польшей.

Еще больше терминалов

CNN также сообщает, что среди документов, отправленных в Министерство обороны США, был обнаружен запрос главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В нем он просил Илона Маска предоставить Украине еще 6,2 тыс. терминалов.

В отдельном сопроводительном письме в Пентагон сторонний консультант, работающий на SpaceX, написал, что этот запрос вызвал затруднения у SpaceX. «Я не думаю, что у них есть финансовая возможность предоставить какие-либо дополнительные терминалы или услуги по просьбе генерала Залужного», — пишет он.

Перебои и отключения сети

Информация о возможном отказе SpaceX в дальнейшем бесплатно поставлять на Украину терминалы Starlink появилась на фоне сообщений о масштабных перебоях в работе спутниковой связи. Так, в конце сентября украинские войска столкнулись с отключениями сети по всей линии фронта территорий, которые Украина пытается вернуть после их присоединения к России. Об этом сообщила Financial Times.

Маск отключения сети Starlink отрицать не стал, назвав статью Financial Times «плохим репортажем». Он также подчеркнул, что происходящее на поле боя засекречено.