Власти хотят создать государственное ведомство для торговли пиратскими фильмами, музыкой и книгами

Зампред комитета Госдумы по экономполитике Артем Кирьянов предложил создать в стране госструктуру для накопления пиратского контента с последующей его перепродажей гражданам России. Он утверждает, что такая схема позволит не только бороться с дискриминацией россиян со стороны правообладателей, но и повысить доходы бюджета.

Пиратские фильмы прямиком от государства

В России в обозримом будущем может появиться отдельная государственная структура, которая займется продажей гражданам страны нелицензионного (пиратского) контента. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Кирьянов отметил, что задачи такой госструктуры будут включать в первую очередь накопление пиратского контента с последующей продажей его гражданам страны. Он подчеркнул, что подход позволит «бороться с дискриминацией россиян».

«Если нам отказывают правообладатели того или иного контента, мы не должны бояться брать на себя ответственность за то, что мы действительно этот контент так или иначе будем иметь у себя», – заявил Кирьянов.

Зампред комитета Госдумы по экономполитике подчеркнул, что заниматься продажей нелегальной интеллектуальной собственности должен заниматься именно специально уполномоченный орган, который «централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России». Заявление Кирьянова прозвучало в рамках круглого стола по теме «Право на контент: почему уход иностранных компаний с рынка делает хуже всем».

Артем Кирьянов, автор инициативы

Что именно Кирьянов подразумевает под «контентом», на момент публикации материала известно не было. Это могут быть фильмы, музыка, видеоигры, книги, программное обеспечение или все вместе взятое.

Прямая выгода для России

Артем Кирьянов уточнил, почему, по его мнению, заниматься распространением пиратских копий интеллектуальной собственности должна именно отдельная полноценная государственная структура. Он уверен, что такой поход принесет непосредственную выгоду России.

Логика здесь, по всей видимости, следующая. Россияне, лишенные возможности приобретать легальный контент на фоне ухода правообладателей с российского рынка, не потеряли интерес к нему. Желая, например, посмотреть какой-нибудь голливудский фильм, который вряд ли теперь покажут в российских кинотеатрах, граждане страны купят его пиратскую копию, которую ему предоставит предполагаемая госструктура.

Таким образом, приобретя нелицензионный контент, россиянин перечислит свои деньги не правообладателям, так как те отвернулись от России, и не пиратам. Свои средства он направит непосредственно государству. «Соответственно, люди будут иметь то, чего их пытаются насильно лишить. А бизнес будет работать в легальном пространстве, таким образом, сам смысл пиратства теряется», – сказал Кирьянов.

Масштабная тема для обсуждения

Артем Кирьянов добавил что сейчас «идет игра без правил», и что Россия участвует в этой игре. «Надо не дать россиянам почувствовать себя в дискриминационном положении, лишенными каких-то сервисов, – сказал он. – Может, здесь какое-то импортозамещение еще нужно, но при этом надо эти вещи централизовано все-таки получать с помощью государства». Также депутат считает, что нужно «не дать просесть» сферам экономики, напрямую связанным с контентом, в том числе и зарубежным.

Кирьянов отметил, что его инициативу нужно обсудить на различных площадках, хотя и не уточнил, на каких именно. «Механизм интеллектуальной собственности создавался не для того, чтобы людей лишать контента в зависимости от страны, расы, рода занятий. Это механизм, который призван развивать культурное взаимодействие, а не сокращать его по какому-то желанию», – добавил он.

Другие инициативы властей

Тема пиратского контента в современной России интересует отечественные власти с марта 2022 г. Как только иностранные компании начали десятками покидать российский рынок, они начали искать варианты сохранения доступа к их продукции.

В первую очередь это касалось программного обеспечения. В самом начале весны 2022 г. власти при непосредственном участии Минцифры приступили к проработке возможности легализации в России пиратских версий программ, принадлежащих ушедшим их страны зарубежным компаниям. Подразумевалось, что россияне, в том числе и юрлица, могли бы пользоваться таким софтом без угрозы административного или уголовного преследования.

Через неделю рассмотрение данной инициативы было поставлено на паузу. Спустя более семи месяцев окончательное решение по ней не принято.

Россияне справляются сами

Чем именно руководствовался Артем Кирьянов, предлагая идею по созданию госструктуры по продаже пиратского контента, неизвестно. Россияне, тем временем, покупают его оптом по цене абонентской платы за доступ в интернет.

Россияне добывают нужный им контент и без государственного агрегатора

Как сообщал CNews, к середине сентября 2022 г. одни жители России стали намного чаще искать нелицензионные копии зарубежных фильмов. Другие, видя рост спроса, начали создавать сайты с такого рода содержимым, о чем свидетельствует статистика поисковых систем. Например, в августе 2022 г. «Яндекс» заблокировал 9 млн ссылок на пиратские сайты.

С интересом к нелегальному ПО у россиян тоже нет никаких проблем. Еще в начале лета 2022 г. они начали активно искать в Сети пиратские версии ОС Windows, попутно перестав покупать ноутбуки с предустановленной операционной системой. Это было задолго до того, как Microsoft запретила россиянам скачивать обновления для Windows. Вполне возможно, что данный факт поспособствует росту популярности пиратского ПО на территории России.