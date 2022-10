США разваливают ИТ-индустрию в Китае и во всем мире. Нарушено производство техники, инженеров увольняют

Новые санкции США радикально отразились на китайской ИТ-сфере. Введены запреты на поставку в КНР оборудования для производства микросхем и использования иностранных чипов в производстве. Это ударило по выпуску самой разной техники, включая смартфоны. Тем временем американские поставщики оборудования для выпуска чипов отзывают своих сотрудников под угрозой лишения гражданства США

Шок в мире чипов

Власти США ввели против КНР новые санкции, подразумевающие, помимо прочего, запрет китайским компаниям на использование чипов, произведенных за пределами Китая. Это касается микросхем из всех стран мира, в том числе и США.

Как пишет Bloomberg, это нововведение поставило китайскую ИТ-сферу на колени (it was a kneecapping of the Chinese tech industry), поскольку она все еще зависит от иностранных микросхем. Нововведение коснется производства чуть ли не всей современной техники, будь то смартфоны или суперсовременные беспилотные автомобили. Это может отразиться на всем мире, поскольку Китай производит основные объемы техники. Даже Индия и Вьетнам пока не в силах угнаться за ним.

Официальные лица США говорят об этом шаге как о мере национальной безопасности. В частности, по их словам, современные графические процессоры жизненно важны для передовых систем вооружения и для обучения искусственного интеллекта, который китайское правительство использовало для расширения своей программы массового наблюдения за гражданами.

США рушит не китайскую ИТ-сферу, а мировое производство микросхем. Пострадают все страны

Однако одним ударом американские власти не ограничились. Они довели китайских технологическую индустрию до того, что из компаний стали уходить руководители, а инженерный состав в лице сотрудников американских компаний-партнеров начал увольняться.

«Репатриация» кадров

Американские корпорации, занимающиеся поставками оборудования для производства микроэлектроники, начали выводить своих сотрудников из штатов китайских компаний. По информации Bloomberg, такую стратегию реализуют корпорации Applied Materials, KLA и Lam Research.

Эта деструктивная деятельность направлена, в том числе, против компании Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), занимающейся производством микросхем памяти. Причина тому – новые экспортные санкции США, которые, как сообщал CNews уже привели к запрету поставок YMTC оборудования перечисленных компаний.

Сам факт остановки поставок больно ударил по YMTC. Теперь же американская сторона выводит из штата компании своих сотрудников. Как пишет Bloomberg. Это тоже сильно вредит планам КНР по развитию отечественной технологической отрасли.

YMTC – это самый передовой в Китае и один из лучших в мире производитель микросхем памяти. Компания появилась в 2016 г. и благодаря немалым инвестициям, в том числе и со стороны государства, встала в один ряд с SK Hynix и Samsung. Дошло до того, что в списке ее клиентов появилась сама Apple.

Шантаж гражданством

По данным Bloomberg, могут быть и другие причины, по которым Applied Materials, KLA и Lam Research отзывают своих сотрудников, работающих в YMTC и в других китайских ИТ-компаниях. Основная – это упомянутые экспортные санкции, поскольку ранее осенью 2022 г. та же YMTC оказалась в очередном «черном списке» властей США.

Американские вендоры отзывают в первую очередь инженерный состав. Вместе с оборудованием они направляли в КНР еще и специалистов по его установке и наладке, и они же в дальнейшем осуществляли его техподдержку. Именно этих экспертов компании из США вывозят в первую очередь, хотя только лишь ими все не ограничивается.

Вместе с инженерами YMTC и другие китайские ИТ-гиганты могут лишиться еще и своего руководства. По информации The Wall Street Journal, по меньшей мере 43 топ-менеджера в 16 китайских полупроводниковых компаниях в настоящее время находятся в подвешенном состоянии. Среди них есть и вице-президенты, и генеральные директора.

Китайские компании со своей стороны также начали отстранять от работы своих американских сотрудников, но пока лишь временно – до прояснения ситуации с новыми ограничениями. Так поступила, к примеру, пекинская Naura Technology Group Co.,

Как пишет ThreadReader, нынешняя ситуация может касаться еще и тех, у кого есть или гражданство США, или так называемая «грин-карта». Новые ограничения со стороны властей США, по сути, ставят их перед выбором – или лишиться гражданства/»грин-карты» и продолжить работать на китайскую компанию, или уволиться и не иметь проблем с гражданством. Это в равной степени затрагивает как обычных инженеров, так и высшего руководящего состава.

Первые последствия

Всему происходящему в настоящее время в YMTC предшествовало еще одно важное в нынешнем контексте событие. По информации издания Nikkei Asian Review, в сентябре 2022 г. компанию покинул ее генеральный директор Саймон Янг (Simon Yang). Об этом стало известно в начале октября 2022 г.

Причины ухода Янга до сих пор остаются неизвестными. Он стоял у истоков компании и принимал непосредственное участие в ее становлении и развитии.

Новые экспортные ограничения США едва вступили в силу, но уже отправили в нокдаун бизнес YMTC. Компания моментально потеряла очень крупного клиента – компанию Apple.

Apple заинтересовалась возможностью сотрудничества с YMTC еще в 2018 г., пишет Nikkei Asian Review. Китайский вендор абсолютно не возражал против поставок своей продукции компании из страны, объявившей Китаю торговую войну. Через некоторое время продукция YMTC получила все необходимые сертификаты соответствия требованиям Apple.

Производитель iPhone желал видеть в своих устройствах 128-слойные чипы памяти YMTC. К моменту выхода материала не было известно, сколько партий и в каких объемах YMTC успела выпустить для Apple до того, как та отказалась от сотрудничества.

Зацепило всех

YMTC – не единственная китайская ИТ-компания, которая пострадала в результате новых ограничений США. Впрочем, не исключено, что ей досталось сильнее всех.

На фоне происходящего акции компании Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 9,3% всего за три дня. Этот вендор больше известен под названием SMIC, и это крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем.

SMIC тоже под санкциями, иностранные компании тоже не могут поставлять ей аппаратуру для производства, но она пока не сдается. Как сообщал CNews, она освоила полностью импортонезависимый цикл производства микросхем по топологии 14 нм, а также изучает 7 нм.

Аналитики Bloomberg снизили свои прогнозы роста SMIC в 2023 г. вдвое. В общей сложности новые строгие правила США потенциально поставили под угрозу деятельность сотен китайских полупроводниковых компаний, пишет издание.

Тем временем акции американских компаний, чьи работники более не хотят трудиться во благо YMTC под угрозой потери гражданства США, напротив, дорожают. Ценные бумаги Applied Materials и Lam Research выросли приблизительно на 1%.