Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью

Группа Veon начала переговоры с держателями своих облигаций на общую сумму $1,229 млрд. Цель переговоров неизвестна, но ранее появилась информация о возможной продаже «Вымпелкома», российского подразделения группы, что может потребовать разрешения от владельцев облигаций.

Veon вызывает владельцев своих облигаций

Телекоммуникационная группа Veon (работает под торговой маркой «Билайн») пригласила держателей своих облигаций, срок погашения которых истекает в 2023 г., к переговорам. Veon хочет установить конечных владельцев облигаций.

Речь идет о двух облигационных займах объемами $529 млн и $700 млн, общая сумма - $1,229 млрд. В Veon сразу предупредили, что владельцы облигаций, которые попали под санкции Евросоюза, Великобритании и США, в переговорах участвовать не будет.

Гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) в письме к акционерам Veon заявил, что компания хочет обеспечить долгосрочную финансовую стабильность. При этом Терзиоглу заверил, что компания соблюдает все обязательства по осуществлению купонных выплат по облигациям и не находится в состоянии дефолта. В то же время не сообщается, какие именно предложения будет делать Veon держателям своих облигаций.

Что представляет из себя Veon

Группа Veon была образована в 2009 г. путем слияния «Киевстара» с украинским сотовым оператором «Киевстар». Первоначально группа называлась Vimpelcom. Ее штаб-квартира расположена в Амстердаме, сама компания зарегистрирована на Бермудских островах. Основными акционерами Vimpelcom стали те же структуры, что были основными акционерами «Вымпелкома» и «Киевстара»: «Альфа-группа» и норвежский Telenor.

Группа Veon начала переговоры с держателями своих облигаций на общую сумму $1,229 млрд

В 2011 г. Vimpelcom договорился с египетским миллиардером Наджибом Савирисом (Naguib Sawiris) о поглощении его телекоммуникационных активов – итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетского холдинга Orascom Telecom, объединявшего сотовых операторов из стран Азии, Африки и Канады.

В 2016 г. Vimpelcom был переименован в Veon. Одновременно Telenor после длительного корпоративного конфликта с «Альфа-групп» вышел из капитала Veon. Сама «Альфа-групп» передала свой пакет в Veon инвестиционной компании LetterOne, созданной владельцами группы.

Распродажа активов Veon и возможная продажа «Вымпелкома»

В последние годы Veon ведет активную распродажу своих активов. Были проданы сотовые операторы в Алжире, Канаде, Италии, странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Лаос), Черной Африке (Зимбабве, Центрально-Африканской республики, Намибии и Бурунди) и некоторых странах СНГ (Армения, Грузия, Таджикистан).

Помимо России и Украины у Veon остаются активы в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Бангладеше и Пакистане. Недавно газета «Известия» сообщила, что Veon ведет переговоры о продаже российского «Вымпелкома». Одним из вариантов сделки может быть передача «Вымпелкома» «заслуживающей доверие» российской структуре и фиксацией права обратного выкупа В Veon заявили по этому поводу, что регулярно проводят оценку своего портфеля и ищут возможности для инвестирования и продажи.

«В связи с возможной сделкой по продаже «Вымпелкома» интересы держателей облигаций Veon могут быть задеты, поэтому может требоваться одобрение сделки с их стороны и возможно получение согласия на досрочное погашение долговых обязательства, - отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов «Ива Партнерс» Артем Тузов. - На «Вымпелком» приходится половина задолженности и прибыли Veon, поэтому после продажи «Вымпелкома» профиль заемщика сильно изменится».

Возможный делистинг Veon

Другая версия переговоров Veon с владельцами облигаций связана с возможным уходом с американской биржи Nasdaq. Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, американские и британские фондовые площадки приостановили торги акциями большинства компаний с российскими корнями.

В том числе Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги акциями «Мобильных телесистем» (МТС) – ближайшего конкурента Veon. Летом 2022 г. МТС приняла решение о делистинге с NYSE. В то же время торги акциями Veon на Nasdaq попали. Сейчас Veon тоже может осуществить делистинг, полагает гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

Под санкции Евросоюза и Великобритании попали также основатели «Альфа-групп» и LetterOne: Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также топ-менеджер обеих компаний Петр Авен. Однако LetterOne формально не владеет контрольным пакетом акций Veon. Кроме того, после объявления о введении санкций Хан и Кузьмичев вышли из капитала LetterOne, а совокупная доля Авена и Фридмана в группе меньше контрольной.

Расчет с российскими держателями облигаций Veon

Еще одна версия происходящего может быть связана с введением Евросоюзом санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД), из-за которых российские резиденты лишились возможности управлять принадлежащими им ценными бумагами иностранных компаний. Как пояснил CNews источник, близкий к Veon, многими держателями облигаций Veon выступают крупные российские структуры. Теперь принадлежащие им облигации Veon могут быть конвертированы в облигации «Вымпелкома».

На конец II квартала 2022 г. общая задолженность группы Veon составляла $12,25 млрд, из которых на облигации и кредиты приходилось $8,67 млрд. Чистая задолженность составила $9,97 млрд, соотношение чистой задолженности к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 2,9.

Выручка Veon в первом полугодии 2022 г составила $3,38 млрд. Из этой суммы на Россию пришлась половина - $1,9 млрд. По словам Каана Терзиоглу, после продажи алжирского оператора Djezzy группа обладает наличностью в объеме $3,2 млрд, из которых $2,5 млрд хранятся на уровне штаб-квартиры.