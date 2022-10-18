Америка уничтожает бизнес Samsung и TSMC на основе закона столетней давности. Им грозит полный запрет на продажи в США

Samsung и TSMC могут получить запрет на поставки произведенных ими микросхем в США из-за американского патентного тролля Daedalus Prime LLC. Эта компания выкупила патенты Intel и теперь шантажирует ими других вендоров. В данном случае проблемы могут возникнуть также у вендоров смартфонов, телевизоров, смарт-часов и другой современной техники – в их продукции тоже есть чипы, выпущенные Samsung и TSMC.

США все портят

Корейская компания Samsung вместе тайваньской TSMC столкнулись с новыми бюрократическими тонкостями американского законодательства. Как пишет The Register, обе компании теперь под подозрением в нарушении целого ряда патентов, а заодно и древнего закона, которому совсем скоро исполнится 100 лет.

Расследование против Samsung и TSMC инициировала американская Комиссия по международной торговле (US International Trade Commission, USITC). Это реакция Комиссии на жалобу со стороны никому неизвестной компании Daedalus Prime LLC из Бронксвилля, штат Нью-Йорк, поданной в сентябре 2022 г.

В этой жалобе упоминаются нарушения раздела 337 Закона о тарифах 1930 года при ввозе в США полупроводниковых устройств и портативных устройств. Данный закон, принятый еще до Второй мировой войны и с тех пор почти не менявшийся, преследует одну цель – защитить американские компании от иностранных конкурентов.

Реальность такова, что крошечная компания, которая ничего не производит, может убить бизнес международных техногигантов

По мнению Daedalus Prime LLC, микросхемы, которые производят и поставляют в США Samsung и TSMC, нарушают принадлежащие этой компании патенты. По информации The Register, речь о чипах Samsung с топологией 14 нм и меньше и микросхемах, выпускаемых на заводе TSMC по нормам 16 нм и меньше. То же касается и устройств, содержащих в себе эти микросхемы.

Потенциальные последствия

Samsung и TSMC – это два крупнейших в мире контрактных производителя полупроводниковой продукции, плюс Samsung выпускает чипы еще и для собственных нужд. Лишь только эти две компании смогли освоить производство по 5 нм и 4 нм. США о таком можно пока лишь мечтать – Intel уже более трех лет не в силах перейти с 10 нм на 7 нм, а у тех же Qualcomm и AMD и вовсе нет своих фабрик. Их чипы производит все та же TSMC, и даже Intel хочет стать ее клиентом, чтобы выпускать современные процессоры.

Расследование USITC затронет не только непосредственно процесс производства на заводах Samsung и TSMC на предмет нарушения патентов американской компании. Оно коснется гигантского количества всевозможных современных гаджетов, где могут стоять микросхемы, выпущенные этими компаниями. The Register упоминает лишь смартфоны, планшеты и смарт-часы, но не исключено, что это далеко не полный список.

Например, современные смарт-ТВ нередко собираются на процессорах компании MediaTek, которые тоже выпускает TSMC. Летом 2022 г. MediaTek договорилась еще и с Intel, но с TSMC контракт не разорвала.

Теперь все зависит от выводов, которые комиссия сделает по результатам своего расследования. Однако заявитель в лице возникшей из ниоткуда Daedalus Prime LLC требует полного запрета импорта абсолютно всех продуктов, в той или иной степени нарушающих ее патенты.

Таким образом, всего лишь одна американская компания может сломать бизнес многим крупным вендорам техники, в том числе, разумеется, американским. Нельзя забывать, что процессоры той же Apple тоже выпускаются на заводах TSMC. Более того, Apple является основным заказчиком тайваньского техногиганта. Отказаться от его услуг Apple пока не в состоянии, потому что выбирать ей придется, опять же, между TSMC и Samsung, которая тоже фигурирует в жалобе Daedalus Prime LLC.

Чтобы уйти к другому производителю микросхем, Apple придется сделать шаг назад и вернуться на более ранние технологические нормы. Ее современные CPU выпускаются по нормам 4 нм, и ни один другой вендор, помимо TSMC и Samsung. пока не может запустить такое производство.

Обратиться к китайским поставщикам Apple тоже не может. В КНР есть компания SMIC, которая в начале осени 2022 г. полностью импортозаместила 14-нанометровое производство и теперь работает над 7 нм. Но в октябре 2022 г. власти США ввели новые грандиозные по своему охвату санкции против нее и всего технологического сектора Китая, грозящие полным разрушением бизнесу SMIC.

Патентный тролль в чистом виде

По информации The Register, компания Daedalus Prime LLC хоть и существует, но никакой пользы экономике США не приносит. Она владеет несколькими патентами в ИТ-сфере, но никак не использует их в своей работе, не производя вообще ничего и нигде не продвигая технологии, права на которые принадлежат ей.

Вместо этого Daedalus Prime LLC предпочитает обвинять другие компании в нелегальном использовании ее интеллектуальной собственности. Сейчас под раздачу попали Samsung и TSMC, а за несколько дней до этого в аналогичной ситуации оказалась компания Qualcomm, надо заметить, американская.

Важно и то, как именно патенты, в нарушении которых теперь подозреваются крупнейшие контрактные производители микросхем, оказались в руках Daedalus Prime LLC. Как выяснилось, до недавнего времени они принадлежали Intel, но Daedalus Prime LLC выкупила их. По всей видимости, она хотела в дальнейшем использовать их для выманивания денег у других технологических компаний через суд.

К слову, Daedalus Prime LLC подает иски не только против ИТ-компаний. Редакция CNews обнаружила жалобу на нарушение очередного принадлежащего ей патента, в котором фигурирует Mazda – японский производитель автомобилей. Иск был подан в конце августа 2022 г.