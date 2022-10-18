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Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество

Будущий флагман российского выпуска чипов, компания «НМ-тех» должна заплатить обанкроченному детищу экс-министра связи, «Анстрему-Т» 250 млн руб. за электричество и прокачку газов. Особенность отношений двух участников конфликта заключается в том, что «НМ-тех» выступает технологическим преемником «Ангстрема-Т».

Огромные долги «НМ-тех»

Как выяснил CNews, зеленоградской компании «НМ-тех», работающей над запуском производственной линии по выпуску микропроцессоров, придется выплатить 258,8 млн руб. заводу «Ангстрем-Т». Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который представители «Ангстрема-Т» обратились с иском 9 июля 2021 г.

В указанной сумме 250,9 млн руб. приходится на образовавшуюся задолженность «НМ-теха» перед истцом, а без малого 8 млн руб. начислено к выплате в виде неустойки. Признанные судом обязательными к погашению долги относятся к неоплаченным услугам по предоставлению электроэнергии, а также по прокачке азота, аргона, кислорода и водорода.

Оказанием этих услуг предусматривал заключенный между сторонами 3 июля 2020 г. договор аренды объектов движимого и недвижимого имущества. В нем была прописана некая фиксированная сумма арендной платы, а также переменная часть, начисляющаяся с учетом стоимости коммунальных платежей, охранных и противопожарных услуг, ресурсов для поддержания функционирования оборудования и др.

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«НМ-тех» обязали выплатить почившему «Ангстрему-Т» 250 млн рублей

Из судебных документов следует, что за период с даты заключения договора до июня 2021 г. «НМ-тех» добросовестно оплатил все прочие услуги, но счета за электричество и газы погасить отказался.

В отношении электроэнергии «НМ-тех» свой отказ объяснил тем, что в договоре не были «установлены тарифы (методика расчета), так как поставка электроэнергии осуществляется не третьими лицами, а непосредственно силами “Ангстрема-Т”». Для прояснения ситуации суд в процессе разбирательства назначил проведение экспертизы, выводы которой он трактовал не в пользу «НМ-теха».

Что же касается газов, то по данным суда ответчик, ссылаясь на положения договора, настаивал на своей обязанности платить непосредственно за предоставленные ему кислород, аргон, водород и азот, но не за прокачку газов, стоимость которой не зависела от фактически поставленного объема газов. Аргументы «Ангстрема-Т» в данном вопросе служителей Фемиды не впечатлили.

Решение суда может быть обжаловано «НМ-техом» в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца. Намерена ли компания воспользоваться этим правом, ее представителем на момент публикации данного материла сообщить CNews не смогли.

«НМ-тех» — наследник «Ангстрема-Т»

Примечательной особенностью данного разбирательства является тот, факт, что «НМ-тех» является технологическим преемником истца. Напомним, основанный в 2005 г. в Зеленограде «Ангстрем-Т» в конце 2019 г. был обанкрочен ВЭБом из-за невозможности погасить выданный этой организацией миллиардный (в евро) кредит на покупку оборудования дрезденского завода AMD.

На «Ангстреме-Т» его владелец, экс-министр связи Леонид Рейман еще в 2008 г. задался целью запустить производство полупроводников по техпроцессу 130 нм. По данным отчета организации за 2009 г., мощность линии должна была составить 15–20 тыс. пластин 200 мм в месяц. Этим планам не суждено было осуществиться из-за западных санкций, под которые предприятие попало в 2014 г.

По данным «Коммерсанта», с 2020 по 2022 гг. «НМ-тех» выкупил в рамках конкурсного производства мощности «Ангстрем-Т», планируя запустить на них собственное производство.

Несколько фактов о «НМ-техе»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «НМ-тех» было зарегистрировано в Зеленограде 7 мая 2019 г. в качестве дочерней структуры госкорпорации развития ВЭБ.РФ. В конце ноября 2021 г. гендиректорм компании официально стал предприниматель Денис Фролов — основной владелец группы «Астра» (разработчик ОС Astra Linux) и акционер «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал»). Фролов также известен как один из главных фигурантов завершившейся в декабре 2021 г. войны за «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК).

В первых числах марта 2022 г., через несколько дней после начала спецоперации России на Украине, данные об учредителях и руководстве ООО «НМ-тех», как и многих других российских организации, были в реестре скрыты. Происходили ли в компании после этого какие-то перемены по линии владения и управления, по публичным источникам установить не представляется возможным.

В середине марта 2022 г. «НМ-тех» в числе других микроэлектронных предприятий России оказался под западными санкциями в связи со спецоперацией.

При регистрации ООО «НМ-тех» размер ее уставного капитала составил 4 млн руб. К настоящему моменту он постепенно вырос до 94,8 млрд руб.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка компании составила 42,2 млн руб. с приростом этого показателя на 142% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток при этом достиг 2,5 млрд руб.

«В настоящее время более 500 высококвалифицированных специалистов “НМ-теха” реализуют проект по организации производства и запуску технологических линий выпуска микроэлектронных компонентов для насыщения гражданского рынка современной электронной компонентной базой», — говорится на сайте организации в разделе «О компании».

Денис Воейков

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